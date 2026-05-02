Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 02., 10:432026. május 02., 10:43

Egyszerű, laktató, és pillanatok alatt elkészül. Ez az a leves, aminek minden családban kicsit más a titka, de az alapok ugyanazok.

Hozzávalók:

  • 4 ek zsír;

  • 1 fej vöröshagyma;

  • 4 ek liszt;

  • ½ csokor petrezselyem;

  • 2 ek zellerlevél;

  • 1 kg sárga burgonya;

  • 1 l alaplé;

  • só;

  • 2 dl tejföl.

Elkészítés:

  • először egy serpenyőben zsíron elkezdjük dinsztelni a finomra vágott vöröshagymát. Amint megpuhult, megszórjuk a liszttel és zsemleszínűre pirítjuk;

  • elzárjuk a tüzet és hozzákeverjük a finomra vágott petrezselyem- és zellerzöldet. Ezután hagyjuk teljesen kihűlni;

  • a kockázott burgonyát leöntjük az alaplével, megsózzuk és egy lábasban felrakjuk főni;

  • a kihűlt rántást hideg vízzel simára keverjük és hozzáadjuk a leveshez. Alaposan kiforraljuk és amikor megpuhult a burgonya, elzárjuk a tüzet;

  • a tejfölhöz hozzámerünk a levesből, csomómentesre keverjük és visszaöntjük, elkeverjük és tálalhatjuk is az egyszerű tejfölös krumplilevest.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Recept Gasztroliget Repeta
A rovat további cikkei

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó

A spenótfőzelék a modern konyha szuperhőse. Könnyű ebéd, ami nem nehezít el, mégis energiával tölt fel egész napra.

2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, és egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet.

2026. április 22., szerda

Egyszerű lasagne – videó

Ez a recept a klasszikus, házias lasagne tökéletes példája, amelyben az olasz tradíció és a magyar konyha kedvelt ízei találkoznak.

