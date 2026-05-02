Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.
Egyszerű, laktató, és pillanatok alatt elkészül. Ez az a leves, aminek minden családban kicsit más a titka, de az alapok ugyanazok.
Hozzávalók:
4 ek zsír;
1 fej vöröshagyma;
4 ek liszt;
½ csokor petrezselyem;
2 ek zellerlevél;
1 kg sárga burgonya;
1 l alaplé;
só;
2 dl tejföl.
Elkészítés:
először egy serpenyőben zsíron elkezdjük dinsztelni a finomra vágott vöröshagymát. Amint megpuhult, megszórjuk a liszttel és zsemleszínűre pirítjuk;
elzárjuk a tüzet és hozzákeverjük a finomra vágott petrezselyem- és zellerzöldet. Ezután hagyjuk teljesen kihűlni;
a kockázott burgonyát leöntjük az alaplével, megsózzuk és egy lábasban felrakjuk főni;
a kihűlt rántást hideg vízzel simára keverjük és hozzáadjuk a leveshez. Alaposan kiforraljuk és amikor megpuhult a burgonya, elzárjuk a tüzet;
a tejfölhöz hozzámerünk a levesből, csomómentesre keverjük és visszaöntjük, elkeverjük és tálalhatjuk is az egyszerű tejfölös krumplilevest.
