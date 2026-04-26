A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

Fotó: Illusztráció: Shutterstock.com

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, úgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át. Az ipari forradalom után, ahogy az addig többé-kevésbé önfenntartó gazdálkodói életformát egyre többen váltották fel – kényszerítve vagy önként – gyári munkás életformára, úgy került át a gyógyítás a szolgáltatói- és gyógyszerpiacra. És lassan ez a több évszázados tudás elmerülni látszott a feledés tengerében.

Haba Tünde

2026. április 26., 13:292026. április 26., 13:29

A gyógynövények értékét és csodálatos hatásukat kezdjük újra felfedezni, és ma már egyre több olyan képzés és kiadvány is elérhető, ahonnan visszatanulhatjuk ezt az értékes tudást. És ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen a természet teljesen ingyen kínálja nekünk ezeket a gyógyító csodákat, csak le kell hajolnunk értük, akkor mindenképpen érdemes feléjük fordítanunk a figyelmünket.

Fotó: Hagyományok Háza

Ilyenkor tavasszal, ahogy a téli álmából kirobban a természet, nagyon sok gyógynövény jelenik meg a természetben. Tálcán kínálják segítségüket, hogy hatékonyan meg tudjunk szabadulni a télen felgyűlt salakanyagoktól, pótolni tudjuk a hiányokat. A termelők által kínált termékek helyett inkább szokjunk rá arra, hogy mi magunk gyűjtsük össze a család éves teafű készletét. Egyrészt, ha mi magunk dolgozunk meg érte, akkor sokkal jobban értékeljük, másrészt egy-egy gyógynövénygyűjtő kirándulás nemcsak a begyűjtött gyógynövényeken keresztül tesz hozzá az egészségünkhöz, hanem amiatt is, hogy a szabad levegőn, a természetben, önmagunkkal vagy a szeretteinkkel együtt töltünk időt. És ha mindezt a gyerekeinknek is szeretnénk megtanítani, akkor ennek legjobb módja a példamutatás. Szóval elő a kis kosárkákkal, vászonzsákokkal, gyógynövényhatározókkal és indulhatunk is!

Fotó: Makkay József

Előtte viszont elengedhetetlen, hogy kicsit megtanuljuk a gyógynövények világát. Amellett, hogy felismerjük őket, meg kell tanulnunk a gyógyhatásukat, és azt, hogy hogyan kell gyűjteni, szárítani, tárolni őket, és hogyan kell teát főzni belőlük.

A leveleket leginkább tavasszal, fiatal, zsenge formájukban érdemes gyűjteni, a virágokat napfényes időben, a gyökereket ősszel, amikor minden értékes mikrotápanyag visszahúzódik a gyökérbe.

A minél nagyobb hatóanyag érdekében akár a holdnaptárt is érdemes figyelembe venni, hiszen a Hold gravitációs hatásának következtében a növényekben áramló vízzel együtt mozognak a hasznos hatóanyagok is. Ha a Hold felfelé „húzza a vizet”, akkor kell a leveleket, virágokat gyűjteni, amikor lefelé, akkor a gyökereket. Mindig száraz, szellőző, napfénytől és portól mentes helyen szárítsuk, de ha tehetjük, akkor inkább frissen szedett növényből készítsünk teát. A legtöbb teafüvet forrázni szoktuk, a keményebb gyökereket érdemes rövid ideig főzni, a hőre érzékeny vitaminokat tartalmazó gyógynövényeket (mint például a csipkebogyót) csak áztatni szabad. A szárított teafüvek egyik helytakarékos módja, ha teakeverékeket készítünk és mielőtt sötét üvegbe vagy textil zsákokba tesszük, ledaráljuk őket. Erre a célra egy sima konyhai robotgép is megfelelő. A teakeverékeket érdemes a családban gyakran megjelenő betegségekhez igazítani, de készítsünk egy olyan keveréket is, ami leginkább élvezeti teának felel meg, és bármikor, korlátlan ideig fogyasztható.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Nem kell egyből fitoterapeutává válnunk, elég, ha megismerünk és gyűjteni kezdünk pár közkedvelt és közismert gyógynövényt, amelyek a környezetünkben honosak. Ilyenkor, tavasszal van szezonja a kankalinnak, lándzsás útifűnek, amelyek kiválóak köhögésre, a ragadós és közönséges galajnak, amely a pajzsmirigy betegségek gyógynövénye. A csihány vagy csalán zsenge leveit is ilyenkor érdemes gyűjteni, amelyből nemcsak kiváló vízhajtó, méregtelenítő teát, hanem vasban gazdag főzeléket, levest is készíthetünk. Ugyanilyen sokrétű és elterjedt gyógynövény a gyermekláncfű, amelynek virágzás előtt zsenge leveleit akár nyersen is berághatjuk, virágából „mézet” vagy szirupot készíthetünk, gyökerét pedig húgyuti problémák esetén használhatjuk. Szintén tavasszal tudjuk begyűjteni a bodza lázcsillapító hatású virágait, a szintén légúti betegségekre használható hársvirágot és a szív legfőbb támogatóját, a galagonya virágát.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A nyár felé közeledve érdemes gyűjtenünk egy keveset a nők egészségét támogató palástfűből és a vérzéscsillapító pásztortáskából is. Nyár elején jelennek meg a hangyabolyokon a kakukkfű apró lila virágai, mely egy általános immunerősítő hatású gyógynövényünk. A nyár derekán virágzik a nők legfőbb támogatója, a cickafark, a meghűléses betegségek gyógyítója, az oregánó és az idegnyugtató hatású orbáncfű. Ősszel gyűjtjük a gyógynövények gyökereit és terméseit, mint a gyermekláncfű, katángkóró, fekete nadály gyökerét és a csipkebogyót, galagonyát, kökényt.

Van pár gyógynövényünk, amelyeknek a kerti, termeszthető verziója több hatóanyagot tartalmaz, ezért, ha van kertünk, mindenképpen érdemes ültetnünk belőlük.

Ilyen a gyulladáscsökkentő hatású, sebgyógyító körömvirág, a nyugtató levendula és citromfű, a szájüreg és a garat gyógyítója, a zsálya vagy a vírusölő menta.

Ahhoz, hogy ezek a csodálatos növények valóban támogatni tudják az egészségünket, tudatosan alakítsunk ki olyan új szokásokat, rituálékat, amelyekkel a gyógynövények begyűjtése és a teaivás be tudnak épülni a mindennapi életünkbe. Legyen családi szokás, hogy például húsvétkor elmegyünk kankalint szedni, hivatalosan is elindítva a gyógynövények gyűjtésének szezonját. Vagy legyen a családi kirándulások része az éppen szezonális gyógynövények gyűjtése. Alakítsuk ki a teafőzés rituáléját, reggel az első csupor tea mellett tervezzük meg a napunkat, vagy hagyjunk időt magunknak, hogy lefekvés előtt egy tea mellett gondoljuk végig a napunk és próbáljunk lelassulni az éjszakai pihenéshez. Fogadjuk nyitott szívvel és alázattal a természet ezen ajándékait, hiszen feltétel nélkül és szeretettel kínálja fel azt nekünk.

2026. április 25., szombat

