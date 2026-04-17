Hétköznapi eszem-iszom

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

Túros Eszter 2026. április 17., 10:502026. április 17., 10:50

Benczédi Sándor (Tarcsafalva, 1912. szeptember 16. – Kolozsvár, 1998. január 1.) szobrász evést, valamint ivást mintázó, „életes humorú alkotásai” bár viszonylag nagyméretű, közel 80 cm magas agyagszobrok, azok kisméretű, tematikailag szintén a hétköznapi élet szokványos tevékenységeit megformáló változatai széles körben ismertek voltak. A Fogfájás, Foghúzás, Pletyka, Játék, Nevetés, Fürdés, Súlyemelő, Kézcsók, Táncoló székelyek, Részeges pár stb., a maguk idejében erdélyi otthonok megbecsült dekorációs tárgyaiként váltak közismertté. Bizonyára itt-ott még ma is fellelhetők.

Benczédi Sándor: Bélpoklos (terrakotta,780x300x250) Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Benczédi alkotásaival kapcsolatban rendszerint a játékosságot, a humort, a szatirikus, karikaturisztikus vonásokat szokás kiemelni, amit ő egyszerűen „életes humornak" nevezett. És talán éppen ez az életesség, az életszerűség, életközeliség, a közvetlen egyszerűség, valamint a könnyed megformálás miatt oly szerethetőek alkotásai.

Benczédi Sándor: Jókedv (terrakotta, 720x420x240) Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum