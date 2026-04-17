Hétköznapi eszem-iszom

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum
Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.
Benczédi Sándor (Tarcsafalva, 1912. szeptember 16. – Kolozsvár, 1998. január 1.) szobrász evést, valamint ivást mintázó, „életes humorú alkotásai” bár viszonylag nagyméretű, közel 80 cm magas agyagszobrok, azok kisméretű, tematikailag szintén a hétköznapi élet szokványos tevékenységeit megformáló változatai széles körben ismertek voltak. A Fogfájás, Foghúzás, Pletyka, Játék, Nevetés, Fürdés, Súlyemelő, Kézcsók, Táncoló székelyek, Részeges pár stb., a maguk idejében erdélyi otthonok megbecsült dekorációs tárgyaiként váltak közismertté. Bizonyára itt-ott még ma is fellelhetők.
Benczédi Sándor: Bélpoklos (terrakotta,780x300x250)
Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum
Benczédi alkotásaival kapcsolatban rendszerint a játékosságot, a humort, a szatirikus, karikaturisztikus vonásokat szokás kiemelni, amit ő egyszerűen „életes humornak” nevezett. És talán éppen ez az életesség, az életszerűség, életközeliség, a közvetlen egyszerűség, valamint a könnyed megformálás miatt oly szerethetőek alkotásai.
Benczédi Sándor: Jókedv (terrakotta, 720x420x240)
Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum
A Csíki Székely Múzeum gyűteményéhez tartozó Bélpoklos és a Jókedv című agyagszobrok egy 10 darabos sorozat részei, melyek méreteikkel kiemelkednek a hasonló tematikájú alkotások közül. A csíki múzeumban ugyanakkor a Benczédi hagyaték közel 200 darabját őrzik, ezek nagy részét azok az „Utunk-széli porték” teszik ki, melyek az 1970-es évek magyar értelmiségének szereplőit formázzák. És bár a humor, játékosság itt is jól érzékelhető, ezeknél az alkotásoknál Benczédi karakterábrázolási képessége válik igazán hangsúlyossá.
