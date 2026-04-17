Hétköznapi eszem-iszom

Benczédi Sándor, szobor, képzőművészet, gasztronómia

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

Túros Eszter

2026. április 17., 10:502026. április 17., 10:50

Benczédi Sándor (Tarcsafalva, 1912. szeptember 16. – Kolozsvár, 1998. január 1.) szobrász evést, valamint ivást mintázó, „életes humorú alkotásai” bár viszonylag nagyméretű, közel 80 cm magas agyagszobrok, azok kisméretű, tematikailag szintén a hétköznapi élet szokványos tevékenységeit megformáló változatai széles körben ismertek voltak. A Fogfájás, Foghúzás, Pletyka, Játék, Nevetés, Fürdés, Súlyemelő, Kézcsók, Táncoló székelyek, Részeges pár stb., a maguk idejében erdélyi otthonok megbecsült dekorációs tárgyaiként váltak közismertté. Bizonyára itt-ott még ma is fellelhetők.

Benczédi Sándor, szobor, képzőművészet, gasztronómia Galéria

Benczédi Sándor: Bélpoklos (terrakotta,780x300x250)

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Benczédi alkotásaival kapcsolatban rendszerint a játékosságot, a humort, a szatirikus, karikaturisztikus vonásokat szokás kiemelni, amit ő egyszerűen „életes humornak” nevezett. És talán éppen ez az életesség, az életszerűség, életközeliség, a közvetlen egyszerűség, valamint a könnyed megformálás miatt oly szerethetőek alkotásai.

Hirdetés
Benczédi Sándor, szobor, képzőművészet, gasztronómia Galéria

Benczédi Sándor: Jókedv (terrakotta, 720x420x240)

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

A Csíki Székely Múzeum gyűteményéhez tartozó Bélpoklos és a Jókedv című agyagszobrok egy 10 darabos sorozat részei, melyek méreteikkel kiemelkednek a hasonló tematikájú alkotások közül. A csíki múzeumban ugyanakkor a Benczédi hagyaték közel 200 darabját őrzik, ezek nagy részét azok az „Utunk-széli porték” teszik ki, melyek az 1970-es évek magyar értelmiségének szereplőit formázzák. És bár a humor, játékosság itt is jól érzékelhető, ezeknél az alkotásoknál Benczédi karakterábrázolási képessége válik igazán hangsúlyossá.

korábban írtuk

A lélek kenyere
A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

korábban írtuk

Nem hétköznapi csendélet tojással
Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

korábban írtuk

Szelíd ragyogás
Szelíd ragyogás

Az ételábrázolások klasszikus műfaja a csendélet, amelyre szép példákat találunk Fülöp Antal Andor (1908 – 1979) kolozsvári festő művészetében. Üde, világos kompozícióin gyümölcsök, virágok, személyes tárgyak, munkaeszközök láthatók.

Mi szem-szájnak ingere
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
Hirdetés
2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.

Hagymás tört burgonya – videó
Hagymás tört burgonya – videó
2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó
2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

A fűszerek ízes világa
A fűszerek ízes világa
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa
2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

Császármorzsa – videó
Császármorzsa – videó
2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó
2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Diósbejgli-bonbon – videó
Diósbejgli-bonbon – videó
2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó
Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó
2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek
Hirdetés
