A lélek kenyere

Márton Árpád: Mindennapi kenyerünk, 60 x 45 cm, tojástempera – vászon, 1982
Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum
Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.
A kenyér annak a paraszti világnak a tartozéka, amely meghatározza Márton Árpád alkotói identitását. Művészetének főszereplői a föld fiai, akik lényegileg egyek a földdel, robusztus, kétkezi munkában megedzett erőteljes alakok.
A nyolcvanas évek elején festett Mindennapi kenyerünk című tojástempera alkotásán a föld színeivel megfestett, napszámos módjára megvágott kenyér központi motívumként jelenik meg. Aki a kenyeret tartja, arról a kép felső felét portészerűen kitöltő földszínekkel festett ing alapján lehet benyomásunk. És ez az ing nem valamiféle hiányt takar. Éppen ellenkezőleg. A láthatatlant teszi érzékelhetővé. Ahogy Van Gogh fapapucsai egy egész világot képesek közel hozni, úgy Márton Árpád egyszerű, tiszta, elementáris közlése is egy egész világot tesz elérhetővé, ahol ég és föld, test és lélek, szent és profán egyszerre vannak jelen, és szétválaszthatatlanul összetartoznak.
A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.
Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.
Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.
Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.
Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.
Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.
Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.
A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.
Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.
Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.
