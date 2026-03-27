A lélek kenyere

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

A nyolcvanas évek elején festett Mindennapi kenyerünk című tojástempera alkotásán a föld színeivel megfestett, napszámos módjára megvágott kenyér központi motívumként jelenik meg. Aki a kenyeret tartja, arról a kép felső felét portészerűen kitöltő földszínekkel festett ing alapján lehet benyomásunk. És ez az ing nem valamiféle hiányt takar. Éppen ellenkezőleg. A láthatatlant teszi érzékelhetővé. Ahogy Van Gogh fapapucsai egy egész világot képesek közel hozni, úgy Márton Árpád egyszerű, tiszta, elementáris közlése is egy egész világot tesz elérhetővé, ahol ég és föld, test és lélek, szent és profán egyszerre vannak jelen, és szétválaszthatatlanul összetartoznak.