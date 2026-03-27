A lélek kenyere

kenyér, vászon, festészet, gasztronómia, művészet, lélek

Márton Árpád: Mindennapi kenyerünk, 60 x 45 cm, tojástempera – vászon, 1982

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Márton Árpád festőművész életművében a kenyér vezérmotívumként jelenik meg. Ezúttal a Csíki Székely Múzeumban őrzött egyik kenyeres képét választottuk gasztrosorozatunkhoz, amely reprezentatív példája annak, ahogy a kenyér megjelenik a művészetében.

Túros Eszter

2026. március 27., 13:002026. március 27., 13:00

A kenyér annak a paraszti világnak a tartozéka, amely meghatározza Márton Árpád alkotói identitását. Művészetének főszereplői a föld fiai, akik lényegileg egyek a földdel, robusztus, kétkezi munkában megedzett erőteljes alakok.

Márton Árpád szűkszavú, tömör festészetében a hétköznapi paraszti életmód tárgyaihoz nyúl, azokat emeli szimbólumokká, művészi hitvallásának esszenciális jelentéshordozóivá.

A nyolcvanas évek elején festett Mindennapi kenyerünk című tojástempera alkotásán a föld színeivel megfestett, napszámos módjára megvágott kenyér központi motívumként jelenik meg. Aki a kenyeret tartja, arról a kép felső felét portészerűen kitöltő földszínekkel festett ing alapján lehet benyomásunk. És ez az ing nem valamiféle hiányt takar. Éppen ellenkezőleg. A láthatatlant teszi érzékelhetővé. Ahogy Van Gogh fapapucsai egy egész világot képesek közel hozni, úgy Márton Árpád egyszerű, tiszta, elementáris közlése is egy egész világot tesz elérhetővé, ahol ég és föld, test és lélek, szent és profán egyszerre vannak jelen, és szétválaszthatatlanul összetartoznak.

A rovat további cikkei

2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban

A vadonban sokféle izgalmas fűszernövény megterem, a zellerfélékhez tartozó podagrafüvet érdemes a tavaszi időszakban megismerni. A piros árvacsalánt gyakran mellőzzük erős illata miatt, de a növény legszebb részeit bátran felhasználhatjuk.

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban
Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban
2026. március 26., csütörtök

Fűszernövények a kosárban, desszerteken, savanyúságban
2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó

Ez a recept biztos siker, ha valakit szeretnél lenyűgözni. A legényfogó csirke nemcsak egyszerűen elkészíthető, hanem annyira finom, hogy biztosan újra és újra az asztalra kerül.

Legényfogó csirke – videó
Legényfogó csirke – videó
2026. március 25., szerda

Legényfogó csirke – videó
2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa

Nem egzotikus és nem is divatos, mégis az egyik legsokoldalúbb alapanyagunk: a sárgarépa évszázadok óta meghatározza az európai konyhát, miközben édeskés ízével a levesektől a desszertekig számtalan fogásban bizonyít.

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa
Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa
2026. március 24., kedd

Meghatározó alapanyagunk: a szerény sárgarépa
2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel

Ez a menü egyszerű, mégis változatos fogásokkal kíséri végig a napot – a reggelitől a vacsoráig. Olyan ételeket tartalmaz, amelyek gyorsan elkészíthetőek, mégis jól ötvözik a megszokott alapanyagokat egy kis frissességgel.

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel
Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel
2026. március 23., hétfő

Formában tartó menü – könnyű, gyors receptekkel
2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar

Korai reggelik, bográcsban rotyogó ebédek és strandos junk food: Kanabé Dávid mesélt a Csíkszentsimoni Ifjúsági Zenekar turnés étkezéseiről, ahol a túlélés, a csapatmunka és a Balaton ízei találkoznak.

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. március 22., vasárnap

Bográcsos, lángos és defektek – így étkezik turnén a Csíkszentsimoni Ifjúsági Koncert Fúvószenekar
2026. március 21., szombat

Aranytej – videó

Az aranytej az utóbbi években kedvenccé vált az egészségtudatos konyhákban, hiszen ez a meleg, fűszeres ital számos jótékony hatással bír a szervezetre. Nevét élénksárga színéről kapta, amelyet a kurkuma ad neki.

Aranytej – videó
Aranytej – videó
2026. március 21., szombat

Aranytej – videó
2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves

Egy egyszerű, gyorsan elkészíthető paradicsomleves, melyet a levesbetét tesz különlegessé.

Túrógombócos paradicsomleves
Túrógombócos paradicsomleves
2026. március 20., péntek

Túrógombócos paradicsomleves
2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata

A medvehagymaszezon érkezéséig érdemes megismerkednünk a kígyóhagymával. Ez az aromás fűszernövény sokféle étel különleges kiegészítője lehet. Az ibolyák sem csupán illatukkal hódítanak, virágaikból meglepően számtalan finomság készíthető.

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
2026. március 19., csütörtök

Az ibolyák és hangyák titkos kapcsolata
2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

Patatas bravas – videó
Patatas bravas – videó
2026. március 18., szerda

Patatas bravas – videó
2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
2026. március 17., kedd

Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat
