A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

Fotó: Pinti Attila

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

Liget

2026. május 05., 08:372026. május 05., 08:37

Eredete a hagyományos tartósítási módszerekhez kapcsolódik: a hűtés előtti időkben így biztosították, hogy a citrom egész évben felhasználható maradjon. Az érlelés során a citrom héja megpuhul, íze pedig összetetté válik: sós, savanykás, enyhén kesernyés és mélyen aromás lesz, miközben a friss citrom harsánysága enyhül. Felhasználása rendkívül sokoldalú, klasszikusan tajine-okban, csirkés vagy bárányos egytálételekben jelenik meg, de kiváló halételekhez, kuszkuszhoz és friss salátákhoz is.

A legértékesebb része a héj, amely apróra vágva intenzív ízt ad az ételeknek, míg a gyümölcs húsa inkább csak finom savasságot és sósságot biztosít.

Otthon készítve a marokkói sós citrom sokkal aromásabb és természetesebb, mint a bolti változatok. Egyszerű, kevés alapanyagot igényel, mégis különleges ízeket ad a fogásoknak. Ráadásul hosszú ideig eltartható, így mindig kéznél van egy kis marokkói hangulat a konyhádban.

Sós citromot az év bármely részében készíthetsz, fontos, hogy kezeletlen héjú gyümölcsből legyen. A Nőileg magazin műsorában, A pszichológus konyhájában is elkészítették, a teljes videó itt tekinthető meg.

Hozzávalók:

• 4–6 db kezeletlen héjú citrom
• 4–5 evőkanál durva tengeri só
• frissen facsart citromlé (ha szükséges)
• opcionális: babérlevél, fahéjrúd, egész bors, mustármag

Elkészítés:

A citromokat alaposan mosd meg, majd vágd be őket hosszában kereszt alakban úgy, hogy egyben maradjanak. Ha nagyok a citromok, akkor vágd azokat négy cikkre. A bevágások közé bőségesen szórj sót, majd nyomkodd össze a citromokat, hogy levet engedjenek. Helyezd őket szorosan egy tiszta, sterilizált üvegbe, rétegenként megszórva egy kis extra sóval és ízlés szerint fűszerekkel. Nyomd le őket, hogy minél több levet engedjenek – ha nem lepné el teljesen, önts hozzá friss citromlevet. Zárd le az üveget, és hagyd szobahőmérsékleten 2–3 napig, majd tedd hűvös, sötét helyre legalább 3–4 hétre érni.

