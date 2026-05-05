A citrus, kicsit másként – készítsünk marokkói sós citromot

A sós citrom a marokkói gasztronómia ikonikus alapanyaga, amely citrom, durva só és saját leve segítségével hosszú hetek alatt fermentálódik.

Liget 2026. május 05., 08:372026. május 05., 08:37

Eredete a hagyományos tartósítási módszerekhez kapcsolódik: a hűtés előtti időkben így biztosították, hogy a citrom egész évben felhasználható maradjon. Az érlelés során a citrom héja megpuhul, íze pedig összetetté válik: sós, savanykás, enyhén kesernyés és mélyen aromás lesz, miközben a friss citrom harsánysága enyhül. Felhasználása rendkívül sokoldalú, klasszikusan tajine-okban, csirkés vagy bárányos egytálételekben jelenik meg, de kiváló halételekhez, kuszkuszhoz és friss salátákhoz is.

A legértékesebb része a héj, amely apróra vágva intenzív ízt ad az ételeknek, míg a gyümölcs húsa inkább csak finom savasságot és sósságot biztosít.

Otthon készítve a marokkói sós citrom sokkal aromásabb és természetesebb, mint a bolti változatok. Egyszerű, kevés alapanyagot igényel, mégis különleges ízeket ad a fogásoknak. Ráadásul hosszú ideig eltartható, így mindig kéznél van egy kis marokkói hangulat a konyhádban.

Fotó: Pinti Attila