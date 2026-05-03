Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Fotó: Dimény-Varga Tünde

Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.

Nagy Lilla

2026. május 03., 18:212026. május 03., 18:21

A könyv mellé való sorozatunk következő részében már egyértelműen a közelgő nyárra hangolódunk. Bár még csak május van, ilyenkor már jól esik előre gondolkodni azon, milyen hűs finomságok kísérhetik majd az olvasós délutánokat. A házi fagyi erre tökéletes választás: nem igényel különösebb eszközöket, mégis krémes, gazdag és szinte végtelenül variálható.

Egy jól működő alaprecepttel indulunk, amelyet aztán kedvünk szerint alakíthatunk.

A klasszikus, krémes alaphoz 500 ml, legalább 30%-os habtejszínt használjunk, amit hidegen lágy habbá verünk – fontos, hogy ne legyen túl kemény, inkább selymes állagú maradjon. Ehhez forgassunk hozzá egy doboz (nagyjából 300–400 gramm) cukrozott sűrített tejet, valamint egy teáskanál vaníliakivonatot. Az egészet óvatos mozdulatokkal keverjük össze, hogy a hab ne törjön össze, majd egy zárható edényben tegyük a mélyhűtőbe legalább 6 órára, de még jobb, ha egy egész éjszakát hagyjuk dermedni. Tálalás előtt érdemes pár percet várni, hogy könnyebben kanalazható legyen.

Ebből az alapból aztán számtalan irányba indulhatunk el. Ha kávés változatot készítenénk, egy-két teáskanál instant kávét kevés forró vízben oldjunk fel, majd keverjük a sűrített tejhez – még karakteresebb ízt kapunk egy kevés frissen főzött eszpresszóval. Kekszes verzióhoz durvára tört vajas vagy csokis kekszet adhatunk a masszához, részben belekeverve, részben a végén hozzáforgatva, hogy textúrában is izgalmas maradjon. Erdei gyümölcsös változatnál málnát, áfonyát vagy szedret pürésítsünk, majd akár átszűrve, akár rusztikusabban hagyva, csíkokban forgassuk a fagylaltba, így enyhén márványos hatást érhetünk el. A pisztáciás irányhoz finomra darált, sótlan pisztáciát érdemes használni, amit egy kevés pisztáciakrém vagy mandulaaroma egészíthet ki; néhány nagyobb darab külön is belekerülhet, hogy roppanjon. Ha csokoládés verzióra vágyunk, olvasztott, majd visszahűtött étcsokoládét csorgassunk a masszába, vagy egyszerűen keverjünk bele csokidarabokat, esetleg egy kevés kakaóport is.

Tejmentes alternatívaként jól működik a kókusztejszínes alap: 400 ml alaposan behűtött kókusztejszínt verjünk habosra, majd adjunk hozzá 3–4 evőkanál juharszirupot vagy porcukrot és egy teáskanál vaníliát. Az állaga kissé eltér a tejszínes változattól, de még így is kellemesen krémes marad, és ugyanúgy variálható – különösen jól illik hozzá a mangó, a lime vagy az étcsokoládé.

Ez a fagyi nemcsak egyszerű, hanem kifejezetten hálás alap is: előre elkészíthető, könnyen alakítható, és pont azt a nyugodt, lassú élményt adja, ami egy jó könyv mellé kell.

2026. május 02., szombat

Tejfölös krumplileves – videó

Ez a selymesen krémes, babérlevéllel illatosított tejfölös krumplileves a konyha egyik legegyszerűbb, mégis legvigasztalóbb étele lehet, amely egyetlen tányérnyi forró házias ízbe sűríti az otthon melegét.

2026. május 01., péntek

Másképp csábítanak: a tavaszi kankalin és a kerek repkény

A tavaszi zsongás ideje alatt mi lenne szebb és jobb időtöltés, mint gyógynövényeket és ehető vadnövényeket gyűjteni? Most a tavaszi kankalinnal és a kerek repkénnyel ismerkedünk meg, amelyek különleges kapcsolatot ápolnak a beporzókkal.

2026. április 30., csütörtök

Parázson túl: a tökéletes grillezés titkai

Mitől lesz igazán jó a május elsejei grillezés? Doci Lóránt vendéglátós szerint nem a füstön és a mennyiségen múlik, hanem a tűzön, az alapanyagon és a mértéken. Gyors, gyakorlati útmutató a szaftos sikerhez.

2026. április 29., szerda

Pisztáciás-málnás tiramisu – videó

Ez a látványos, sütés nélküli édesség a pisztácia mély aromájával és a friss málna üdeségével garantáltan az étkezés fénypontja lesz.

2026. április 28., kedd

Csirkemelles spenótleves

Ha szereted a spenótot, ez a leves biztos ízleni fog. Ráadásul könnyed, mégis laktató.

2026. április 27., hétfő

A csalán újra a konyhák élén: csíp, de visszahoz az életbe

A sokáig lenézett csalán ma reneszánszát éli: egyszerre hagyomány, szuperélelmiszer és fine dining alapanyag. Csípőssége eltűnik, értéke megmarad, és újra felfedezzük, mi volt mindig is a lábunk alatt.

2026. április 26., vasárnap

A természet csodálatos ajándékai: a gyógynövények

A népi gyógyászat egy olyan tudás volt évszázadokon keresztül, ami a létfenntartáshoz tartozott, ugyanúgy, mint a növénytermesztés és az állattartás. Generációról generációra öröklődött át.

2026. április 25., szombat

Spenótfőzelék – videó

A spenótfőzelék a modern konyha szuperhőse. Könnyű ebéd, ami nem nehezít el, mégis energiával tölt fel egész napra.

2026. április 24., péntek

A spenót mint zöld erő a tányéron

Szerény külseje ellenére a világ egyik legsokoldalúbb alapanyaga: a kolostorok böjti fogásaitól a modern konyhákig mindenhol jelen van. Rövid áttekintésünkben a spenót legfontosabb érdekességeit gyűjtöttük össze.

2026. április 23., csütörtök

Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, és egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet.

