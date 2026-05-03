Lapozás és kanalazás: házi fagyi egyszerűen

Fotó: Dimény-Varga Tünde
Közeleg a nyár, és vele a hűs desszertek ideje. Sorozatunk új részében egy egyszerű, gép nélkül elkészíthető házi fagyi kerül a középpontba – alaprecepttel és többféle ízesítési ötlettel.
A könyv mellé való sorozatunk következő részében már egyértelműen a közelgő nyárra hangolódunk. Bár még csak május van, ilyenkor már jól esik előre gondolkodni azon, milyen hűs finomságok kísérhetik majd az olvasós délutánokat. A házi fagyi erre tökéletes választás: nem igényel különösebb eszközöket, mégis krémes, gazdag és szinte végtelenül variálható.
A klasszikus, krémes alaphoz 500 ml, legalább 30%-os habtejszínt használjunk, amit hidegen lágy habbá verünk – fontos, hogy ne legyen túl kemény, inkább selymes állagú maradjon. Ehhez forgassunk hozzá egy doboz (nagyjából 300–400 gramm) cukrozott sűrített tejet, valamint egy teáskanál vaníliakivonatot. Az egészet óvatos mozdulatokkal keverjük össze, hogy a hab ne törjön össze, majd egy zárható edényben tegyük a mélyhűtőbe legalább 6 órára, de még jobb, ha egy egész éjszakát hagyjuk dermedni. Tálalás előtt érdemes pár percet várni, hogy könnyebben kanalazható legyen.
Ebből az alapból aztán számtalan irányba indulhatunk el. Ha kávés változatot készítenénk, egy-két teáskanál instant kávét kevés forró vízben oldjunk fel, majd keverjük a sűrített tejhez – még karakteresebb ízt kapunk egy kevés frissen főzött eszpresszóval. Kekszes verzióhoz durvára tört vajas vagy csokis kekszet adhatunk a masszához, részben belekeverve, részben a végén hozzáforgatva, hogy textúrában is izgalmas maradjon. Erdei gyümölcsös változatnál málnát, áfonyát vagy szedret pürésítsünk, majd akár átszűrve, akár rusztikusabban hagyva, csíkokban forgassuk a fagylaltba, így enyhén márványos hatást érhetünk el. A pisztáciás irányhoz finomra darált, sótlan pisztáciát érdemes használni, amit egy kevés pisztáciakrém vagy mandulaaroma egészíthet ki; néhány nagyobb darab külön is belekerülhet, hogy roppanjon. Ha csokoládés verzióra vágyunk, olvasztott, majd visszahűtött étcsokoládét csorgassunk a masszába, vagy egyszerűen keverjünk bele csokidarabokat, esetleg egy kevés kakaóport is.
Fotó: Dimény-Varga Tünde
Tejmentes alternatívaként jól működik a kókusztejszínes alap: 400 ml alaposan behűtött kókusztejszínt verjünk habosra, majd adjunk hozzá 3–4 evőkanál juharszirupot vagy porcukrot és egy teáskanál vaníliát. Az állaga kissé eltér a tejszínes változattól, de még így is kellemesen krémes marad, és ugyanúgy variálható – különösen jól illik hozzá a mangó, a lime vagy az étcsokoládé.
Ez a fagyi nemcsak egyszerű, hanem kifejezetten hálás alap is: előre elkészíthető, könnyen alakítható, és pont azt a nyugodt, lassú élményt adja, ami egy jó könyv mellé kell.
