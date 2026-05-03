Kultúrotthonba költöznek a gyerekek az óvoda felújítása idején

A hetvenes években épült jenőfalvi napközi épületére ráfér a felújítás

Megújul a jenőfalvi óvoda: a csíkkarcfalvi önkormányzat eredményesen pályázott a korszerűsítésre, a tervezésre és kivitelezésre hamarosan kiírják a közbeszerzést. A több mint 7 millió lejes beruházás munkálatai várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el.

Barabás Hajnal 2026. május 03., 18:31

A csíkjenőfalvi napközi energiaköltségeinek csökkentése és korszerűsítése céljából pályázott Karcfalva község a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) támogatására.

A hetvenes évek végén épült óvodára ráfér a felújítás, hiszen jelenlegi állapotában már nem felel meg a mai energiahatékonysági követelményeknek.

Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a beruházással jelenleg az előkészítési fázisban tartanak. „A tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást rövidesen kiírjuk" – osztotta meg. Hozzátette:

a kivitelezési munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el.

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

A napközibe járó mintegy hatvan gyermek számára az építkezés idejére a nemrég felújított jenőfalvi kultúrotthonban alakítanak ki ideiglenesen megfelelő tereket.

A beruházás értéke valamivel több mint 7 millió lej, amelyből az európai uniós támogatás összege 4,2 millió lej, a fennmaradó részt a helyi önkormányzat biztosítja.

A tervek szerint a kétszintes épületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtésrendszert, kicserélik a nyílászárókat, valamint felújítják a belső és külső tereket. Emellett gondoskodnak az akadálymentesítésről és a tűzbiztonsági előírásoknak való megfelelésről is.

Ugyanakkor bővíteni is fogják az ingatlant azáltal, hogy a kazánházat összekapcsolják az épülettel, ugyanis korábban ázási problémák voltak a két épület között.

A beruházás befejezésének határideje 2028. októbere.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján is beszámoltak a projektről. „Minden településen egyformán fontosnak tartjuk az oktatási infrastruktúra fejlesztését” – idézték Simion Crețut, az intézmény vezérigazgatóját.

Így fog kinézni korszerűsítés után a jenőfalvi napközi Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

Crețu szerint ez már a második olyan projekt, amely révén Csíkkarcfalva község európai uniós támogatásban részesül. Egy másik szerződés ugyanis a közigazgatás digitalizálását célozza, több szomszédos településsel partnerségben.