Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Kultúrotthonba költöznek a gyerekek az óvoda felújítása idején

A hetvenes években épült jenőfalvi napközi épületére ráfér a felújítás • Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

A hetvenes években épült jenőfalvi napközi épületére ráfér a felújítás

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megújul a jenőfalvi óvoda: a csíkkarcfalvi önkormányzat eredményesen pályázott a korszerűsítésre, a tervezésre és kivitelezésre hamarosan kiírják a közbeszerzést. A több mint 7 millió lejes beruházás munkálatai várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el.

Barabás Hajnal

2026. május 03., 18:312026. május 03., 18:31

2026. május 03., 19:102026. május 03., 19:10

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A csíkjenőfalvi napközi energiaköltségeinek csökkentése és korszerűsítése céljából pályázott Karcfalva község a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) támogatására.

A hetvenes évek végén épült óvodára ráfér a felújítás, hiszen jelenlegi állapotában már nem felel meg a mai energiahatékonysági követelményeknek.

Hirdetés

Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a beruházással jelenleg az előkészítési fázisban tartanak. „A tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást rövidesen kiírjuk” – osztotta meg. Hozzátette:

a kivitelezési munkálatok várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el.

• Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) Galéria

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

A napközibe járó mintegy hatvan gyermek számára az építkezés idejére a nemrég felújított jenőfalvi kultúrotthonban alakítanak ki ideiglenesen megfelelő tereket.

A beruházás értéke valamivel több mint 7 millió lej, amelyből az európai uniós támogatás összege 4,2 millió lej, a fennmaradó részt a helyi önkormányzat biztosítja.

A tervek szerint a kétszintes épületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtésrendszert, kicserélik a nyílászárókat, valamint felújítják a belső és külső tereket. Emellett gondoskodnak az akadálymentesítésről és a tűzbiztonsági előírásoknak való megfelelésről is.

• Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) Galéria

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

Ugyanakkor bővíteni is fogják az ingatlant azáltal, hogy a kazánházat összekapcsolják az épülettel, ugyanis korábban ázási problémák voltak a két épület között.

A beruházás befejezésének határideje 2028. októbere.

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján is beszámoltak a projektről. „Minden településen egyformán fontosnak tartjuk az oktatási infrastruktúra fejlesztését” – idézték Simion Crețut, az intézmény vezérigazgatóját.

Így fog kinézni korszerűsítés után a jenőfalvi napközi • Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) Galéria

Így fog kinézni korszerűsítés után a jenőfalvi napközi

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

Crețu szerint ez már a második olyan projekt, amely révén Csíkkarcfalva község európai uniós támogatásban részesül.

Egy másik szerződés ugyanis a közigazgatás digitalizálását célozza, több szomszédos településsel partnerségben.

• Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) Galéria

Fotó: Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru)

Csíkszék Csíkkarcfalva
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Székelyhon

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Székelyhon

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Székely Sport

Nincs több matek: biztos bennmaradó az FK Csíkszereda
Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Krónika

Haditechnika érkezik Erdélybe, nem kell pánikolni a konvojok miatt
Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Székely Sport

Eldőlt: Románia idén nem jut vissza a divízió I/A értékcsoportba
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán

Csaknem duplájával haladta meg a megengedett sebességet egy autós az A1-es autópályán, ráadásul a jogosítványa is le volt járva. Az ellenőrzések során több szabálytalan sofőrt is lefüleltek a rendőrök, a kiszabott bírságok értéke 40 ezer lejre rúg.

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
2026. május 03., vasárnap

Nem kegyelmeztek: 5 óra alatt 40 ezer lejre bírságolták a sofőröket az A1-es autópályán
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében

A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt vasárnap 12 óra 14 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségben, mindössze 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől.

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Rengett a föld Sepsiszentgyörgy közelében
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton

Több mint 140 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le a rendőrök szombat éjjel, egy átfogó ellenőrző akció keretein belül.

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Több mint 140 sofőr vezetett alkohol vagy drog hatása alatt szombaton
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében

Tragikus kimenetelű közúti baleset történt vasárnapra virradóra Câmpulungon: egy fiatalember életét vesztette.

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
2026. május 03., vasárnap

Ittas sofőr okozhatott halálos kimenetelű balesetet Argeș megyében
Hirdetés
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön

Fagyos reggelre ébredtek a Székelyföldiek: a települések többségében mínusz tartományban volt a hőmérők higanyszála a hajnali órákban, Csíkszereda ugyanakkor ismét az ország leghidegebb lakott települése volt vasárnap reggel.

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

Nem enged szorításából a fagy Székelyföldön
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 03., vasárnap

A turulmadár visszaszáll: Kézdiszék
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi

Elrabolta volt barátnőjét egy maroslekencei férfi, aki ellen korábban távoltartási rendeletet is kiállított a Szeben megyei rendőrség.

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
2026. május 02., szombat

Ausztriai autópályán rabolta el volt barátnőjét egy Maros megyei férfi
Hirdetés
2026. május 02., szombat

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban

A tűzoltók védőszentjét, Szent Flóriánt ábrázoló réz domborművet helyeztek el szombaton Gyergyóalfaluban a helyi tűzoltólaktanya falán. Az esemény is igazolja, az önkéntes tűzoltók kiemelten fontos szerepet töltenek be a község életében.

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
2026. május 02., szombat

Szent Flórián-domborművet avattak Gyergyóalfaluban
2026. május 02., szombat

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben

A síelő, aki szombaton életét vesztette a Bucsecs-hegység Coștilei völgyében bekövetkezett lavina miatt, a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) alezredese volt, és a szervezet egyik legkiválóbb hegymászója.

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben
A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben
2026. május 02., szombat

A Brassó megyei katasztrófavédelem alezredese vesztette életét a Bucsecs hegységben
2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
2026. május 02., szombat

Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!