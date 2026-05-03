Kultúrotthonba költöznek a gyerekek az óvoda felújítása idején

A hetvenes években épült jenőfalvi napközi épületére ráfér a felújítás
Megújul a jenőfalvi óvoda: a csíkkarcfalvi önkormányzat eredményesen pályázott a korszerűsítésre, a tervezésre és kivitelezésre hamarosan kiírják a közbeszerzést. A több mint 7 millió lejes beruházás munkálatai várhatóan jövő tavasszal kezdődnek el.
2026. május 03., 18:312026. május 03., 18:31
A csíkjenőfalvi napközi energiaköltségeinek csökkentése és korszerűsítése céljából pályázott Karcfalva község a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADR Centru) támogatására.
Gábor Tibor, Csíkkarcfalva polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a beruházással jelenleg az előkészítési fázisban tartanak. „A tervezésre és a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást rövidesen kiírjuk” – osztotta meg. Hozzátette:
A napközibe járó mintegy hatvan gyermek számára az építkezés idejére a nemrég felújított jenőfalvi kultúrotthonban alakítanak ki ideiglenesen megfelelő tereket.
A tervek szerint a kétszintes épületet hőszigetelik, korszerűsítik a fűtésrendszert, kicserélik a nyílászárókat, valamint felújítják a belső és külső tereket. Emellett gondoskodnak az akadálymentesítésről és a tűzbiztonsági előírásoknak való megfelelésről is.
Ugyanakkor bővíteni is fogják az ingatlant azáltal, hogy a kazánházat összekapcsolják az épülettel, ugyanis korábban ázási problémák voltak a két épület között.
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség honlapján is beszámoltak a projektről. „Minden településen egyformán fontosnak tartjuk az oktatási infrastruktúra fejlesztését” – idézték Simion Crețut, az intézmény vezérigazgatóját.
Így fog kinézni korszerűsítés után a jenőfalvi napközi
Crețu szerint ez már a második olyan projekt, amely révén Csíkkarcfalva község európai uniós támogatásban részesül.
Egy másik szerződés ugyanis a közigazgatás digitalizálását célozza, több szomszédos településsel partnerségben.
