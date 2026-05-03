A turulmadár visszaszál: Kézdiszék

Nem hősködés, hanem értékekhez való ragaszkodás egyik legfőbb nemzeti jelképünkre hivatkozni, művészeti alkotásokon, emlékműveken megjeleníteni. Sorozatunkban a turulmadár székelyföldi útját követjük – a legkeletibb bástyával, Kézdiszékkel indítunk.

Kocsis Károly 2026. május 03., 08:422026. május 03., 08:42

Az Arany János által is megénekelt „csodaszarvas” mellett

a turul a magyarság másik, eredetmondáiban is szereplő szakrális jelképe, amely meghatározza történelmi tudatát.

A krónikás hagyomány szerint már a hunok legnagyobb uralkodója, Attila is a pajzsán hordta címerként, és hozzá hasonlóan a magyar fejedelmek is Gézáig, mely okból kifolyólag az Árpád-házat ildomosabb Turul-nemzetségnek nevezni, hiszen nem a honfoglalóként aposztrofált vezértől ered.

Emese fia, Álmos Fotó: László Gyula rajza

A római kereszténység felvételével aztán mint „pogány” szimbólum kiszorult a heraldikából, és egészen Vörösmarty Mihályig és Arany Jánosig kellett várni, amíg visszakerült a köztudatba. Olyannyira, hogy már az 1862-ben megjelenő Czuczor–Fogarasi-féle akadémiai nagyszótárba is bevették, és egyre több képzőművész, így például

Benczúr Gyula, Than Mór, Feszty Árpád, Csontváry Kosztka Tivadar kezdte használni a megmaradás, a szabadság, a függetlenség eszméjének hordozójaként.

Mivel a gesták nem adnak egyértelmű támpontot, és csak a Képes Krónika illusztrációi, valamint egyes régészeti leletek alapján alkothatunk fogalmat arról, milyen madarat jelent a turul, a kutatók e tekintetben mindmáig nem jutottak közös nevezőre.

Tartották már sólyomnak, sasnak, keselyűnek, de még griffnek is, ám a legelfogadottabb nézet szerint kerecsensólyom lehetett, amivel már legalább 4500 éve vadásznak Keleten.

A nevét pedig a török, azaz belső ázsiai eredetű toğrul vagy tuğrul szóra vezetik vissza. De éppen ez a bizonytalanság ad tágabb kereteket a megmintázására törekvő alkotói fantáziának!

Than Mór: Honfoglalás (1896 előtt) Fotó: Magyar Nemzeti Galéria

„Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében Ügyek... nagyon sok idő múltán Magóg király nemzetségéből való igen nemes vezére volt Szkítiának, aki feleségül vette Dentu-mogyerben Önedbelia vezérének Emese nevű lányát. Ettől fia született, aki az Álmos nevet kapta. Azonban isteni csodás eset miatt nevezték el Álmosnak, mert teherben levő anyjának álmában isteni látomás jelent meg héja-forma madár képében, és mintegy reá szállva teherbe ejtette őt.”

Anonymus: Gesta Hungarorum (1200 k.)

„Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint közösség kormányozták magukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.

Kézai Simon: Gesta Hungarorum (1283)

„Harmadnap a hunok hada,

Mint új vihar, feltámada;

Harmadnapon körtödbe fúsz

Torda fia, hős Bendegúz!

Zászlóidat a keleti

Szellő vígan lebegteti,

Hogy a turul repdes belé –

Nyugot felé, nyugot felé!”

Arany János: Keveháza (1853)

Őseink kedvelt díszítőeleme ezen a téren a 19. század végén, a millenniumi ünnepségek aprópóján hódította vissza – remélhetőleg végérvényesen – a nemzeti ikonok között őt megillető helyet: csak a hét ezredévi emlékmű közül hármon, a munkácsin, a zimonyin és a nyitrain ott szerepelt, de

városok is állítottak turulos obeliszkeket, nem egy helyen karddal a karmai között.

Éppen ezért badarság nacionalista, irredenta vagy (horribile dictu!) nyilaskeresztes jelképnek beállítani, még akkor is, ha a „kicsi magyar világban” előszeretettel alkalmazták háborús emlékművek, országzászlótartók díszítésére. De mikor kellett volna erősíteni az összetartás fontosságát, az összetartozás tudatát, a magyar jövőben vetett hitet, egyáltalán a harci szellemet, ha nem azokban a vészterhes és sorsfordító időkben! Hirdetés Eme identitástudat-erősítő töltetét őrzi mindmáig, a nemzetellenes kommunista rendszert követő időszakban is, amikor

újra lehetőség nyílt köztéri alkotásokon való szerepeltetésére mind az anyaországban, mind Erdélyben.

Csontváry Kosztka Tivadar: A magyarok bejövetele (1913–1919 között) Fotó: Németh Lajos

A Kárpát-medencében ma hétszáznál is többre becsülik a szabadon csodálható turulmegmintázások (szobrok, emlékművek, emléktáblák stb.) számát, ennek

közel hetede Székelyföldön található.

Több részre tagolt körutazásunk során ezeket vesszük számba, hiszen nem árt, ha a turul jelenléte minél mélyebben vésődik be az emlékezetkultúránkba, de a hozzánk látogató vendégek számára is tanulságul szolgálhat az ősi jelképekhez való ragaszkodásunk. Mert mi csak tudjuk: akié a múlt, azé a jövő is. Kezdjük a Szent Korona országának legkeletibb bástyájával, Kézdiszékkel.

A lemhényi hősök emlékműve Fotó: Kocsis Károly

Lemhény Az egykori országhatár-településtől, Sósmezőtől számolva – Ojtoz és Bereck után – Lemhény a negyedik falu. Az itteni közösség kissé megkésve, 1996-ban, Hosszú Zoltán és Mike Géza kezdeményezésére állított – a felsőlemhényi katolikus templom mellé – emlékművet az 1848–49-es magyar szabadságharc tizenöt hőse, az első világégés 83 és a második világháború 40 áldozata előtti kegyelete jeléül. Felirata: „Testetek idegen földben, nevetek kőbe vésve, emléketek a szívünkben. Irgalmas Jézus, áldozatukért jutalmazd meg őket az örök boldogsággal. Az emlékező utókor.”

A turulmadár anyaországi adomány Fotó: Kocsis Károly

Az avatására 2002 októberéig kellett várni, amikor az anyaországi Honvédség és Társadalom Baráti Kör adománya, a kinyújtott szárnyú, kétmázsás turulmadár rákerülhetett a középső oszlopra. Szépen kivitelezett alkotás, nem hiába büszkélkedett vele a község akkori polgármestere, az azóta elhunyt Vatány Ferenc, mondván, „két turulmadár van Erdélyben: egy Madéfalván s egy itt, Felsőlemhényben; a többi maszkatolás.” Ami azért nyilvánvalóan erős hazabeszélés…

Turul a Poszkár-tetőn Fotó: Kocsis Károly

Poszkár-tető Ha Lemhényből továbbmegyünk észak felé, Veresvíz irányába, a vízválasztónál az aszfaltozott útról jobbra letérve, szűk másfél kilométeres gyaloglás után érünk ki az 1200 méter magas Poszkár-tetőre (másik nevén Rácz-hegyre).

A zabolai Datki Sándor munkája Fotó: Kocsis Károly

Itt Biró Erika szörcsei református lelkipásztor, valamint a lemhényi Biró Attila és Miklós Barna kezdeményezésére, a Háromszéki Népfőiskola támogatásával 2022. október 29-én avattak rönkfából épült, „szögesített kör” alakú, kelet-nyugati tájolású nemzeti emlékhelyet, amelynek tetején a Datki Sándor által készített Szent Korona díszeleg. Az avatás második évfordulójára az ugyancsak a zabolai mester faragott ún. Turul-kaput, rajta egy turulmadár-ábrázolással.

Attila-emlékkő az Avas-tetőn Fotó: Kocsis Károly

Avas-tető A Lemhény és Kézdialmás közötti, a gyönyörű barokk templommal ékesített Szent Mihály-hegy mellett mintegy 800 méter magasra ívelő Avas-tetőn 2014. augusztus 20-án, Szent István napján leplezték le a turulmadárral nyomatékosított Attila-emlékjelt. Ez már csak azért is figyelemre méltó, mert a székely mondavilágban hiába szerepel ős vezérünkként, a hunok nagy királyának – a marosvásárhelyi egykori székelyföldi iparmúzeum fő homlokzatán helyet kapó szobor mellett – nyílt téren mindössze ez a kő állít emléket egész Székelyföldön, de még Erdélyben is! (Egy mellszobra 2019 óta a kézdivásárhelyi Gyűjtemények Házába is megtalálható.) Az Avas-tetői Cserei Lázár kézdialmási egyházgondnok szervezőkészségét dicséri, a kőtömbre Attila neve rovásírással került fel, melléje a következő szöveget vésték: „E kő őrizze emlékét a hunok nagy királyának, kinek neve Attila (395–453), ura volt ő minden földnek, a Jeges-tengertől a Fekete-tengerig, a Rajna folyótól a Keleti–Kárpátokig." Avatásakor egy nagyméretű székely zászlót is felvontak.

Kurtapatakon magántelken áll Fotó: Iochom István

Kurtapatak Még mindig a felső-háromszéki Szentföldön vagyunk. A ferences zárdájáról közismert Esztelnek községhez tartozó Kurtapatakon, a Felszeg nevű falurészen, a magyar és román állampolgársággal egyaránt rendelkező házaspár, Póka Erzsébet és Tuzson Csaba (Tuzson János, Nyergestető hősének leszármazottja) telkén 2009 óta áll Vetró András szobrászművész bronzba öntött turulmadara: mintegy válaszul arra, hogy Budapest XII. kerületében már akkoriban el akarták tüntetni nemzeti jelképünket. Sziklatalapzatát kézdiszentkereszti mesterek készítették.

Fotó: Iochom István

„Olyan biztonsággal áll a sziklaszirt vártán, mintha mondáinkat elevenítve, Attila király címermadaraként már másfél ezer, Árpád honfoglalóinak több mint ezer éve óta itt lelt volna otthonra. Szárnyállása sem utal arra, hogy innen elröppenni készülne. Nem az alkalmiságot, az ideiglenességet sugallja, hanem a biztonságos ittmaradást, a megmaradás bizonyosságát” – írta róla Sylvester Lajos.

Kézdiszentléleki ünnepség 1941-ben Fotó: Borcsa János gyűjteményéből

Kézdiszentlélek A Perkő alatti faluban 1941. június 1-jén, pünkösd napján eredetileg az azóta lebontott katolikus iskola és művelődési otthon előtti téren, a Porondon avatták fel az országzászlót és a hősihalott-emlékművet, a tetején kettős kereszttel. „Az erdélyi Kézdiszentléleken székely véreink lelkesedtek az Országzászlóért. Az avatásra a BESZKÁRT kelenföldi csoportja vitte a felajánlott lobogót, melyet az EONB nevében Molnár István plébános avatott fel” – számolt be az eseményről a Magyar Katonaújság.

A kézdiszentléleki emlékmű az eredeti helyén Fotó: Borcsa János gyűjteményéből

A kassai születésű, de Kézdiszentkereszten megtelepedő Laub Ede kőfaragó (1899–1942) irányításával megszülető alkotásokat 1999-ben költöztették a templom elé, az 1870-es évek végén épült, 1942-ben leégett állami iskola helyére, miután a helyi Bartalis (ugyancsak kőfaragó) család tagjai felújították. Ekkor az 1848–49-es és a II. világháborús hősök neveit is ráírták a visszakerült szent korona, illetve Erdély és Háromszék címerei alá. A zászlótartó obeliszk kardon álló turult ábrázoló domborműve a kommunista idők viharait is átvészelte. Akárcsak a fölötte olvasható felirat: „Visszatérésünk emlékére 1940. Szept. 13.”

És a mai helyén Fotó: Kocsis Károly

„Pünkösd első napján avatta fel Kézdiszentlélek község lakossága a budapesti Közlekedés rt. kelenföldi csoportja által adományozott országzászlót és a világháború hőseinek emlékére a katholikus iskola előtt emelt emléktáblát. Az ünnepséget szentmise vezette be, amely után Borbándi Béla tisztviselő átadta a zászlót a közönségnek, majd Páll Domokos plébános megáldotta azt. A Hiszekegy hangjai mellett futott fel a zászló az árbocra, amelyet a község nevében Kovács Lajos jegyző vett át. Molnár Kálmán plébános zászlóavató beszéde után Szakács Antal tanfelügyelő szavalta el dr. Szalay: Titkunk, életünk című versét. A hősök emlékműve előtt, amelyen a falu 284 hősi halottjának neve van megörökítve, Béres József igazgató-tanító a hősökről emlékezett meg. Az ünnepélyt a Székely Himnusz hangjai zárták be.”

(Székely Nép, 1941/125.)

A turulmadaras dombormű az egykori országzászló-tartót ékesíti Fotó: Kocsis Károly

Az egykori Kézdiszéken több turulmadár-ábrázolásról nincs tudomásunk. A hasonló jellegű emlékművek köréből azért az ozsdolai mindenképp említést érdemel, hiszen azt még a millennium évében készítette Pittino Anselmo, az olasz származású, de nálunk magyarrá lett ojtozi kőfaragó mester, azaz – Kovászna megyében egyedüliként – immáron 130 éve hirdeti „a magyar haza ezeréves” fennállását. Hasonló obeliszket még Bereck központjába állítottak annak idején, ám az csak az 1980-as évek elejéig húzta ki, amikor is beépítették az újonnan felhúzott csendőrőrs épületének alapjaiba.