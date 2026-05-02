149 sofőrnél mutatott ki alkoholfogyasztást a rendőrségi gyorsteszt

A közlekedési rendőrök péntek éjjel több mint 160 alkohol vagy drog hatása alatt vezető sofőrt füleltek le egy országos akció keretében, amelynek célja az alkohol vagy tiltott szerek hatása alatt történő vezetés visszaszorítása volt.

Az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR) szombati közleménye szerint a forgalomban megállított 149 gépkocsivezető esetében mutatta ki az alkoholfogyasztást a gyorsteszt, közülük

103-nál a kilélegzett levegőben mért alkoholkoncentráció 0,40 mg/l alatt volt, 46-nál pedig 0,40 mg/l felett.

A tiltott szerek fogyasztását illetően 18 járművezetőnél mutatott ki pozitív eredményt a gyorsteszt – ismerteti a rendőrségi tájékoztatásra hivatkozva az Agerpres.

A rendőrség a következő időszakban is folytatja az ellenőrzéseket a közutakon – figyelmeztetett az IGPR.