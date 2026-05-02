Három sízőt sodort el a lavina, egyikük életét vesztette

Elsodort szombaton a lavina a Bucsecs-hegységben egy háromtagú csoportot, egyikük meghalt – tájékoztatott az Országos Hegyimentő Közszolgálat.

A bușteni-i (Prahova megye) Salvamont vezetője, Sergiu Frusinoiu az Agerpresnek elmondta a három személy sítúrázott, amikor a Coștilei völgyben elsodorta őket a lavina.

Az egyik férfit betemette a hó, és meghalt, a másik kettő túlélte a lavinát, őket a hegyimentők lekísérik a hegy lábához.

A hegyimentők keresőkutyákat is bevetettek az akcióban.