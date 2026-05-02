Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában

Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, ugyanakkor lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.

A nyárádszeredai tűzesethez a Maros megyei tűzoltóság egy oltásra alkalmas járművet küldött, a helyszínen a helyi önkéntes tűzoltók is segítettek a hivatásosoknak.

A lángok közel 300 négyzetméteren terjedtek el, de sikerült meggátolni, hogy kárt okozzannak a szomszédságban.

A tűz oka vélhetően a nyílt láng használata volt a melegházak belterében.