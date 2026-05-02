Melegházak gyúltak ki Nyárádszeredában

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Két kigyulladt melegházhoz riasztották péntek éjjel a nyárádszeredai tűzoltókat, ugyanakkor lángoló melléképülethez a dicsőszentmártoniakat.

Székelyhon

2026. május 02., 14:232026. május 02., 14:23

A nyárádszeredai tűzesethez a Maros megyei tűzoltóság egy oltásra alkalmas járművet küldött, a helyszínen a helyi önkéntes tűzoltók is segítettek a hivatásosoknak.

A lángok közel 300 négyzetméteren terjedtek el, de sikerült meggátolni, hogy kárt okozzannak a szomszédságban.

A tűz oka vélhetően a nyílt láng használata volt a melegházak belterében.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Szombaton Bonyhán, a Forrás utcában egy melléképület égett mintegy 20 négyzetméteren. A helyi önkéntes tűzoltók beavatkozása itt sem maradt el, de a dicsőszentmártoni hivatásos űzoltók is kiszálltak egy esetkocsival és egy rohammentővel.

A tűzoltóság sajtóosztályának tájékoztatása szerint egyik tűzesetben sem sérült meg senki.

Marosszék Nyárádszereda
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Székelyhon

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
Székelyhon

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

A végjátékban lecsapott a bajnokra az FK Csíkszereda (videóval)
Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Krónika

Tragikus körülmények között elhunyt az RMDSZ egykori ügyvezető elnöke
Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Székely Sport

Nincs más választás: le kell győzze az éllovast a Sepsi OSK
Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
Nőileg

Virág Ágota: Élmény legyen a fotózás, ne stresszforrás
2026. május 02., szombat

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma

Az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) szombaton közölt adatai szerint márciusban 11 928 személynek folyósítottak különnyugdíjat, 30-cal többnek, mint előző hónapban.

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
2026. május 02., szombat

Egy hónap alatt 30-cal nőtt a különnyugdíjat kapók száma
2026. május 02., szombat

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton

Szombaton is tovább drágult az üzemanyag, egyre kevesebb azon töltőállomások száma, ahol még lehet benzint tankolni 9 lej alatt.

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
2026. május 02., szombat

Újabb 20 banival emelkedtek az üzemanyagárak szombaton
2026. május 02., szombat

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés

Akár mínusz 8 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet vasárnapra virradóra Hargita megye magasabban fekvő pontjain és a hegyközi medencékben. Jövő héttől azonban már érkezik a felmelgedés.

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
2026. május 02., szombat

Lesz még egy fagyos éjszakánk mielőtt elkezdődne a felmelegedés
2026. május 02., szombat

Orosz drón sértette meg a romániai légteret

Újabb drónokat észleltek a román hadsereg radarjai Tulcea megye térségében az ukrán folyami kikötők elleni péntek éjjeli orosz légitámadás során, az egyik rövid időre megsértette Románia légterét – tájékoztatott szombat reggel a védelmi minisztérium.

Orosz drón sértette meg a romániai légteret
Orosz drón sértette meg a romániai légteret
2026. május 02., szombat

Orosz drón sértette meg a romániai légteret
2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia

350,7 millió eurót sikeresen felszabadított az uniós helyreállítási források harmadik részletének befagyasztott részéből, ugyanakkor 458,7 millió eurót végleg elveszít a korábbi években késve, hiányosan vagy hibásan végrehajtott reformok miatt.

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
2026. május 02., szombat

350 millió eurót megkap, 458 milliót pedig elveszít Románia
2026. május 02., szombat

Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában

A Cégnyilvántartási Hivatal adatai szerint 2026 első három hónapjában 5424 vállalat függesztette fel a tevékenységét Romániában, 7,88 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában.

Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában
Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában
2026. május 02., szombat

Közel 5500 cég szűnt meg az év első három hónapjában
2026. május 01., péntek

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”

Tragikus hirtelenséggel meghalt Takács Csaba – közölte Facebook-oldalán Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
2026. május 01., péntek

Elhunyt „az RMDSZ örökös ügyvezető elnöke”
2026. május 01., péntek

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét

Egy beteg halálát vizsgálja az ügyészség, aki áprilisban került a brassói kórház sürgősségi osztályára, ahol kezelést írtak fel neki, majd hazaengedték. Röviddel ezután otthon meghalt.

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
2026. május 01., péntek

Vizsgálja az ügyészség a sürgősségiről hazaküldött, majd otthon meghalt páciens ügyét
2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval

Kaotikusan közlekedett az A2-es autópályán, Konstanca felé egy autóvezető május 1-jén, és a rendőrök jelzésére sem volt hajlandó megállni. Üldözőbe vették, helikopterrel is követték, végül pedig feltartóztatták.

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
2026. május 01., péntek

Üldözőakció május 1-jén: helikopterrel is követték a rendőrök elől menekülő fiatalt – videóval
2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye

Jogerőssé vált az április 12-ei országgyűlési választás eredménye, miután a Kúria a választás országos listás eredményét megállapító határozat ellen benyújtott két jogorvoslati kérelmet elutasította pénteken.

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
2026. május 01., péntek

Jogerős a magyar országgyűlési választás eredménye
