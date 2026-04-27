„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Fotó: Olti Angyalka
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.
2026. április 27., 18:162026. április 27., 18:16
A parlamentben nyilatkozó szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány benyújtása után „nincs visszaút” a kormány megbuktatását kezdeményezők számára – számolt be az Agerpres.
Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy PSD–AUR-kormányt, Kelemen azt válaszolta, hogy
ellenkező esetben nem lenne értelme a kezdeményezésüknek. „De majd meglátjuk, mi lesz, nem akarok találgatni” – jegyezte meg. Kelemen szerint
ez azonban jelenleg nehezen elképzelhető, tekintve, hogy „a PSD és a PNL között nem mennek jól a dolgok”. Meglátása szerint a konfliktusnak ebben a szakaszában a közvetítés már nem vezet eredményre, a bizalmatlansági indítvány benyújtásával pedig „rátérünk egy másik útra, amelyiken végig kell menni”.
Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, hogy ha egy párt abszolút többséggel rendelkezik a parlamentben, az államfőnek alkotmányos kötelessége az alakulat jelöltjét megbízni kormányalakítással. Más kötelessége nincs, minden más esetben tárgyalások útján lehet kormánytöbbséget létrehozni – magyarázta.
Az előre hozott választások lehetőségét firtató kérdésre Kelemen azt válaszolta, hogy ”elméletileg” ilyen kimenetele is lehet a helyzetnek. „Tudják, hogy van: ami elméletileg megtörténhet, a gyakorlatban is lehetséges” – tette hozzá.
Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.
szóljon hozzá!