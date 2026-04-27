„Nincs visszaút” – jövő héten megbukik a kormány Kelemen Hunor szerint

Fotó: Olti Angyalka

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn azt nyilatkozta, hogy jövő héten várhatóan megbukik a jelenlegi kormány, ami nem jó az országnak.

Székelyhon

2026. április 27., 18:162026. április 27., 18:16

2026. április 27., 18:202026. április 27., 18:20

A parlamentben nyilatkozó szövetségi elnök hangsúlyozta, hogy a bizalmatlansági indítvány benyújtása után „nincs visszaút” a kormány megbuktatását kezdeményezők számára – számolt be az Agerpres.

Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tart-e egy PSD–AUR-kormányt, Kelemen azt válaszolta, hogy

ha létrejön a „kormánybuktató többség”, az együttműködésük vélhetően a bizalmatlansági indítvány után is fennmarad,

ellenkező esetben nem lenne értelme a kezdeményezésüknek. „De majd meglátjuk, mi lesz, nem akarok találgatni” – jegyezte meg. Kelemen szerint

az RMDSZ továbbra is azt tartaná kívánatosnak, hogy a koalíció a jelenlegi felállásban folytassa a munkát,

ez azonban jelenleg nehezen elképzelhető, tekintve, hogy „a PSD és a PNL között nem mennek jól a dolgok”. Meglátása szerint a konfliktusnak ebben a szakaszában a közvetítés már nem vezet eredményre, a bizalmatlansági indítvány benyújtásával pedig „rátérünk egy másik útra, amelyiken végig kell menni”.

Az RMDSZ elnöke azt is elmondta, hogy ha egy párt abszolút többséggel rendelkezik a parlamentben, az államfőnek alkotmányos kötelessége az alakulat jelöltjét megbízni kormányalakítással. Más kötelessége nincs, minden más esetben tárgyalások útján lehet kormánytöbbséget létrehozni – magyarázta.

Az előre hozott választások lehetőségét firtató kérdésre Kelemen azt válaszolta, hogy ”elméletileg” ilyen kimenetele is lehet a helyzetnek. „Tudják, hogy van: ami elméletileg megtörténhet, a gyakorlatban is lehetséges” – tette hozzá.

Belföld Politika
A rovat további cikkei

2026. április 27., hétfő

Ismert nevek hiányoznak a Fidesz parlamenti frakciójából

Megalakult az új Fidesz-frakció, amelynek névsorát hétfőn Gulyás Gergely frakcióvezető a képviselőcsoport zárt ülése után a Facebook-on tette közzé. Orbán Viktorhoz és Semjén Zsolthoz hasonlóan nem lesz képviselő Kövér László és Rogán Antal sem.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Grindeanu: az AUR-ral való együttműködés csak a kormány megbuktatására korlátozódik

Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök hétfőn lemondásra szólította fel a párt javaslatára kinevezett államtitkárokat és prefektusokat.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Ismét elhalasztották Borbolyék fellebbezésének tárgyalását

Egyelőre nem történt érdemi előrelépés azoknak a fellebbezéseknek az ügyében, amelyeket a Borboly Csaba és tizenkét másik ember elleni büntetőper vádlottjai nyújtottak be az elsőfokú ítélet kihirdetése után.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Kötéltánc a számok között: 63 millió lej hiányzik Hargita Megye Tanácsa idei költségvetésében

Hiányzik 63 millió lej Hargita Megye Tanácsának 2026-os költségvetéséből, ezért a megyei önkormányzat több területen is visszafogta a kiadásokat, miközben a fejlesztésekről sem mond le. A képviselő-testület kedden dönt a 880 millió lejes büdzséről.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Szakértő: magas maradhat a földgáz ára, nehéz télnek nézhetünk elébe

Továbbra is kiszámíthatatlan a helyzet a nemzetközi energiapiacon, és a közel-keleti válság, valamint a katari termelési kapacitások egy részének kiesése miatt a földgáz ára tartósan magas maradhat.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Változékony időjárásra kell számítani majális idején

Változékony marad az időjárás a következő két hétben: többfelé hűvös éjszakák várhatók, miközben egyes térségekben napközben a hőmérséklet eléri a 22–23 Celsius-fokot is. Április végén és május elején gyenge csapadékra is számítani lehet.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Hetvenkét településen okozott károkat a viharos szél

Tizennyolc megye 72 településén és a fővárosban okozott károkat az elmúlt 24 órában a viharos szél, a legsúlyosabb incidens Vaslui megyében, Huși városban történt, ahol egy épületről lesodort tetőszerkezet rázuhant egy férfira, aki életét vesztette.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Cseke Attila: Az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt

Cseke Attila fejlesztési miniszter hétfőn azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ nem szavazza meg a Bolojan-kormány elleni bizalmatlansági indítványt.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

Laboreredményre várnak a kézdivásárhelyi szennyezett víz kapcsán

Egy héttel az első aggasztó jelek után sem javallott a vezetékes víz fogyasztása Kézdivásárhely több utcájában. Hétfőn délben még nem álltak rendelkezésre a legutóbbi (pénteki) mintavétel laboratóriumi vizsgálatának eredményei.

2026. április 27., hétfő

2026. április 27., hétfő

125 magyar film nézhető ingyen a Filmión a magyar film napja alkalmából

Április 30-án, a magyar film napján lesz 125 éve, hogy bemutatták az első magyar filmként számon tartott A táncz című alkotást, ebből az alkalomból 125 produkció látható ingyen a Filmión április 27-e és május 10-e között.

2026. április 27., hétfő

