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Az út járható, mégsem nyitják meg a tervezett időpontban a Transzfogarast

• Fotó: 123RF

Fotó: 123RF

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A felhőszakadások és viharok miatt kibocsátott másodfokú riasztás miatt néhány órával elhalasztják pénteken a Transzfogarasi út Piscul Negru és Bilea-vízesés közötti szakaszának forgalom előtti megnyitását – jelentette be csütörtökön Cristian Pistol.

Székelyhon

2026. június 11., 18:542026. június 11., 18:54

A közúti infrastruktúrát kezelő társaság (CNAIR) vezérigazgatója a Facebook-oldalán közölte, hogy bár péntek reggel 9 órára volt beütemezve a Transzfogaras megnyitása, és műszaki szempontból az út járható,

az időjárási körülmények miatt és az emberek biztonsága érdekében elhalasztják a megnyitást.

A környéken másodfokú viharriasztás lesz érvényben péntek délelőttig, a meteorológusok szerint a leeső csapadék mennyisége meghaladhatja a 60 litert négyzetméterenként. Emiatt megvárják a riasztás feloldását – közölte.

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Azt követően pedig a vállalat munkatársai ismét ellenőrzik a magashegyi útszakasz állapotát, és a helyszíni vizsgálatok eredményétől függően 12 órakor megnyitják a forgalom előtt a Transzfogarast – adta hírül az Agerpres.

A Transzfogarasi út télen nem járható, 2025. október 20-án zárták le a forgalom előtt. Õsztől tavaszig csak drótkötélpályás felvonón közelíthető meg a Bilea-tó az azonos nevet viselő vízeséstől. Nyári időszakban a közlekedés csak nappal, 7 és 21 óra között engedélyezett a 7C jelzésű magashegyi országúton.

Belföld Közlekedés
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