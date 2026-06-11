Az út járható, mégsem nyitják meg a tervezett időpontban a Transzfogarast

A felhőszakadások és viharok miatt kibocsátott másodfokú riasztás miatt néhány órával elhalasztják pénteken a Transzfogarasi út Piscul Negru és Bilea-vízesés közötti szakaszának forgalom előtti megnyitását – jelentette be csütörtökön Cristian Pistol.

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A közúti infrastruktúrát kezelő társaság (CNAIR) vezérigazgatója a Facebook-oldalán közölte, hogy bár péntek reggel 9 órára volt beütemezve a Transzfogaras megnyitása, és műszaki szempontból az út járható,

az időjárási körülmények miatt és az emberek biztonsága érdekében elhalasztják a megnyitást.

A környéken másodfokú viharriasztás lesz érvényben péntek délelőttig, a meteorológusok szerint a leeső csapadék mennyisége meghaladhatja a 60 litert négyzetméterenként. Emiatt megvárják a riasztás feloldását – közölte.

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Azt követően pedig a vállalat munkatársai ismét ellenőrzik a magashegyi útszakasz állapotát, és a helyszíni vizsgálatok eredményétől függően 12 órakor megnyitják a forgalom előtt a Transzfogarast – adta hírül az Agerpres.