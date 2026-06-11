Felmérés: a romániaiak úgy gondolják, hogy másoknál jobban ki tudják szűrni a hírekben a hamis információkat

A romániaiak több mint fele biztos abban, hogy a biztonságról vagy háborúról szóló hírekben meg tudja különböztetni a valós információkat a hamisaktól – derül ki az Informat.ro és az INSCOP Research csütörtökön ismertetett felméréséből.

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A megkérdezettek 22,3 százaléka nagyon biztos, 32,2 százaléka pedig inkább biztos abban, hogy felismeri a hamis információkat az ilyen témájú hírekben. Ezzel szemben 24,2 százalék inkább bizonytalan, 15,6 százalék pedig egyáltalán nem bízik saját képességében. A nem válaszolók aránya 5,7 százalék.

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Viszont mindössze 8,3 százalék nagyon biztos és 15,7 százalék inkább biztos abban, hogy általában az emberek képesek kiszűrni a hamis híreket; 41,8 százalék inkább bizonytalan, 24,9 százalék pedig egyáltalán nem hisz a lakosság ilyen irányú tájékozottságában. A nem válaszolók aránya 9,2 százalék. Az INSCOP Research igazgatója, Remus Ștefureac szerint a romániaiak sokkal inkább bíznak saját képességeikben, mint másokéban, ami az információ kontrolljának illúzióját jelzi.