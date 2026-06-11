A munkaügyi miniszter szerint összehangolt félretájékoztatás zajlik a közalkalmazotti bértörvénnyel kapcsolatban

Összehangolt félretájékoztatási kampány zajlik a Facebookon az új közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatban – állapította meg csütörtökön Dragoș Pîslaru ügyvivő munkaügyi miniszter.

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A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a manipulációs kampányba bevont mintegy 50 Facebook-oldal látszólag eltérő profilú (a családdal, szerelemmel, román hagyományokkal, filmekkel, zenével vagy a hétköznapi élet dolgaival foglalkozó oldalak), de közös bennük, hogy

egyszerre osztanak meg olyan tartalmakat, amelyek egyetlen célja pánikot és felháborodást kelteni az új bértörvénnyel kapcsolatban.

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Pislaru szerint az oldalak többmilliós követőtáborát hamis profilok és botfarmok segítségével generálják, a kezelésükhöz pedig több országra (India, Egyesült Arab Emírsége, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság stb.) kiterjedő digitális infrastruktúrát használnak.

Az Agerpres által szemlézett miniszteri bejegyzés szerint az oldalak

átveszik a hivatalos forrásokból származó képeket, vagy

a mesterséges intelligencia segítségével hamis képeket generálnak,

a kontextusból kiragadott vagy kitalált információkat tesznek közzé,

és riadalmat, pánikot keltő vagy az érzelmekre ható üzeneteket terjesztenek.

Céljuk közfelháborodást kelteni és növelni az állami intézményekkel szembeni bizalmatlanságot. A bértörvény tervezete kapcsán a bérek csökkentésére, „kitalált kiváltságokra” és apokaliptikus forgatókönyvekre vonatkozó hamis információkkal árasztották el a közösségi médiát – magyarázta az ügyvivő miniszter.

Pîslaru leszögezte, a bérreform az egyenlőtlenségek felszámolását, az indokolatlan kiváltságok megszüntetését, valamint egy átláthatóbb és igazságosabb bérezési rendszer bevezetését célozza. Megjegyezte, hogy