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Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval

ÉLŐ
ÉLŐ

Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

A legfontosabb

3 perce
Arafat: evakuálják a lakókat Konstanca part menti övezetéből
15 perce
Az ukrajnai háborúban használtakhoz hasonló volt a drón

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

A helyszínre több tűzoltó és mentős egységet is kivezényeltek.

A konstancai kikötőnél dolgozó munkások szerint a robbanás a tengeren történt, a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) székhelye közelében.

Az első információk szerint nincsenek áldozatok – számolt be az Agerpres.

3 perce • Székelyhon

Arafat: evakuálják a lakókat Konstanca part menti övezetéből

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője szerint előfordulhat, hogy még vannak tengeri drónok a környéken, ezért evakuálják a lakókat a part menti épületekből. Az emberek addig nem térhetnek vissza ebbe az övezetbe, amíg a hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy nem fenyegeti veszély őket.

Idézet
Nem kell pánikba esni, ezek csak megelőző intézkedések”

– fogalmazott. Hozzátette, egy Black Hawk helikopter és a rohammentő-szolgálat (SMURD) egy helikoptere is felderítést végez a partvidéken és környékén.

Arafat beszámolója szerint a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) reggel 6 óra körül jelentette, hogy egy tengeri drónt észleltek a konstancai kikötőben. Az illetékes hatóságok lezárták a helyszínt, és amint kiderült, hogy a drón felrobbanhat, kiürítették a közvetlen közelében lévő területet. „Áldozatokról egyelőre nincsenek információk” – erősítette meg a DSU vezetője.

15 perce • Székelyhon

Az ukrajnai háborúban használtakhoz hasonló volt a drón

Az ukrajnai háborúban használtakhoz hasonló tengeri drón robbant fel pénteken a konstancai kikötőben - közölte a védelmi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a tengeri drónt reggel észlelték a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) székhelye közelében, és magától robbant fel 10.30 körül. Akkorra a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a Parti Õrség és a védelmi minisztérium képviselői már biztosították és lezárták a környéket.

• Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Facebook

Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Facebook

A minisztérium közleménye szerint nem a Fekete-tengeri hadgyakorlatokon alkalmazott drónról van szó,

a felrobbant eszköz az ukrajnai háborúban használtakhoz hasonlít.

Az ügyben nyomozást indított a Konstanca megyei ítélőtáblai ügyészség – írja az Agerpres.

Belföld
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