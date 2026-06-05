Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval

Az első információk szerint nincsenek áldozatok – számolt be az Agerpres .

A konstancai kikötőnél dolgozó munkások szerint a robbanás a tengeren történt, a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) székhelye közelében.

A helyszínre több tűzoltó és mentős egységet is kivezényeltek.

3 perce • Székelyhon

Arafat: evakuálják a lakókat Konstanca part menti övezetéből

A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője szerint előfordulhat, hogy még vannak tengeri drónok a környéken, ezért evakuálják a lakókat a part menti épületekből. Az emberek addig nem térhetnek vissza ebbe az övezetbe, amíg a hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy nem fenyegeti veszély őket.

Nem kell pánikba esni, ezek csak megelőző intézkedések”

– fogalmazott. Hozzátette, egy Black Hawk helikopter és a rohammentő-szolgálat (SMURD) egy helikoptere is felderítést végez a partvidéken és környékén.

Arafat beszámolója szerint a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) reggel 6 óra körül jelentette, hogy egy tengeri drónt észleltek a konstancai kikötőben. Az illetékes hatóságok lezárták a helyszínt, és amint kiderült, hogy a drón felrobbanhat, kiürítették a közvetlen közelében lévő területet. „Áldozatokról egyelőre nincsenek információk” – erősítette meg a DSU vezetője.