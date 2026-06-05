Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval

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Fotó: Pixabay
A helyszínre több tűzoltó és mentős egységet is kivezényeltek.
A konstancai kikötőnél dolgozó munkások szerint a robbanás a tengeren történt, a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) székhelye közelében.
Az első információk szerint nincsenek áldozatok – számolt be az Agerpres.
A belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője szerint előfordulhat, hogy még vannak tengeri drónok a környéken, ezért evakuálják a lakókat a part menti épületekből. Az emberek addig nem térhetnek vissza ebbe az övezetbe, amíg a hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy nem fenyegeti veszély őket.
– fogalmazott. Hozzátette, egy Black Hawk helikopter és a rohammentő-szolgálat (SMURD) egy helikoptere is felderítést végez a partvidéken és környékén.
Arafat beszámolója szerint a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) reggel 6 óra körül jelentette, hogy egy tengeri drónt észleltek a konstancai kikötőben. Az illetékes hatóságok lezárták a helyszínt, és amint kiderült, hogy a drón felrobbanhat, kiürítették a közvetlen közelében lévő területet. „Áldozatokról egyelőre nincsenek információk” – erősítette meg a DSU vezetője.
Az ukrajnai háborúban használtakhoz hasonló tengeri drón robbant fel pénteken a konstancai kikötőben - közölte a védelmi minisztérium.
A tárca tájékoztatása szerint a tengeri drónt reggel észlelték a Román Tengeri Mentőszolgálat (ARSVOM) székhelye közelében, és magától robbant fel 10.30 körül. Akkorra a Román Hírszerző Szolgálat (SRI), a Parti Õrség és a védelmi minisztérium képviselői már biztosították és lezárták a környéket.
Fotó: Országos Katasztrófavédelmi Felügyelőség/Facebook
A minisztérium közleménye szerint nem a Fekete-tengeri hadgyakorlatokon alkalmazott drónról van szó,
Az ügyben nyomozást indított a Konstanca megyei ítélőtáblai ügyészség – írja az Agerpres.
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