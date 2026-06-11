Kisebb forgalmú cégek tevékenységét is elismeri ezentúl a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Módosította a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara a vezető vállalkozások díjazási rendszerét, abból a meggondolásból, hogy egyes mutatók alapján sok cég eddig kizáródott a versenyből.

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Az elismerés mindenkinek motiváló erő, és hozzájárulhat a további fejlődéshez, vélekedett a Kereskedelmi Kamara elnöke, Edler András, ezért is volt szükséges a változtatás.

A változtatás indoklása szerint a kisebb forgalom ellenére egy cég fontos szerepet tölthet be annak a településnek a gazdaságában, amelyben működik (vagy be van jegyezve), lehet például a legnagyobb munkaadó, illetve

a profit hiányának is lehet az oka az, hogy a vállalkozás sokat fejlesztett, újabb beruházásokba forgatta vissza nyereségét.

Az új rendszer az excelenta.ccicv.ro weboldalon működik. Itt egy cég maga is leellenőrizheti, hogy jogosult-e a „helyi üzleti kiválóság” díjra egy (esetleg több) kategóriában és ha igen, le is töltheti magának az oklevelet pdf formátumban, elektronikus aláírással, vagy igényelheti azt nyomtatott formában, a kamaraelnök valódi aláírásával.

Edler András azt is elmondta, együttműködnének az önkormányzatokkal azzal a céllal, hogy egy ünnepélyes rendezvényen is elismerjék egy-egy helység vállalkozásait, mert ez lendületet adhat a további fejlődésnek.