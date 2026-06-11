Magyar feltalálók napja Sepsiszentgyörgyön: tisztelgés az emberi kíváncsiság, innováció és kitartás előtt

A magyar feltalálókra, számos Nobel-díjas tudósunkra és találmányaikra hívja fel a figyelmet a Dohánygyárban 5. alkalommal megszervezett Magyar Feltalálók Napja. De a mai fiatalok sem maradhatnak ki a programból, hiszen ők lesznek a holnap tudósai.

Bodor Tünde 2026. június 11., 21:162026. június 11., 21:16

Az ismeretterjesztés és megemlékezés mellett a rendezvény célja, hogy a látogatók testközelből megismerhessék a régi idők távközlési és egyéb műszaki találmányait, a magyar és román feltalálókat, valamint a Nobel-díjas tudósokat. Ehhez a Sepsi Teletár adja a gyűjteményéből az eszközöket, amelyhez az érdeklődők – főleg a fiatalok – részletes magyarázatot is kaphatnak a jelen lévő szakemberektől, illetve a feltalálókat és munkásságukat pannókról ismerhetik meg a látogatók. Hirdetés Ötéves múlt már elég ahhoz, hogy egy rendezvény hagyománynak nyilváníttassék, mondta Beke Csongor, a Sepsi Teletár mögött álló és a kiállítást évről évre szervező Székelyföldi Hírközlési Örökség Egyesület ügyvezető igazgatója a Magyar Feltalálók Napjának csütörtöki megnyitóján. Bár a cím kissé félrevezető, mert nem egynapos rendezvényről van szó:

a rendezvény magját jelentő kiállítás három napig látogatható,

de egy előadás és gyakorlati bemutatók is részei programnak.

Számos magyar feltaláló és találmány ismerhető meg a kiállításon Fotó: Tuchiluș Alex

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester, az egyesület elnöke a megnyitón úgy fogalmazott, a Magyar Feltalálók Napjához kötődő programmal „tiszteletünket rójuk le a az emberi alkotóerő, a tudás, a kíváncsiság és az innováció előtt, ugyanakkor arra is keressük a választ, hogyan születnek a jövő ötletei és kik viszik tovább ezt az örökséget”. Az interaktív műhelyekkel a szervezők lehetőséget szeretnének teremteni arra, hogy a résztvevők saját tapasztalataikon keresztül fedezzék fel a tudomány és a technika világát. Többek között ezért is látogatják szervezetten diákcsoportok a kiállítást, amelyen tárlatvezetést biztosítanak.

Tamás Dénes író, esszéista Krasznahorkai László műveinek alapos ismerője Fotó: Tuchiluș Alex

Csáky Ernő egyesületi alelnök szerint a tudomány olyan emberi történetek sora, olyan embereké, akik mertek kérdezni, kételkedni, új utakat keresni, a lehetetlennel addig próbálkozni, amíg abból valóság lett. A megnyitót követően a jelenlevők meghallgathatták Beke Csongor és Tamás Dénes író, esszéista, a Sapientia egyetem csíkszeredai karának oktatója beszélgetését Krasznahorkai László Nobel-díjra érdemesült munkásságáról, illetve arról, mi is kell egy magyar irodalmi Nobel-díjhoz, hiszen a magyar nyelv egyedisége nehezítő körülmény.

A Székely Mikó Kollégium hetedikes diákjai a grafitszál égését demonstrálták Fotó: Tuchiluș Alex

Nyilván nagyfokú eredetiség kell hozzá, hallhattuk, de az sem árt, ha már neves írók hívják fel a művekre a figyelmet. Krasznahorkai sajátos stílusa, hosszú mondatai, illetve a világ megfejthetetlenségére és titokzatosságára vonatkozó szemlélete sokakban rezonálhatott (a díjkiosztó bizottságban is), de Tamás Dénes szerint a hamis Messiások motívuma a közös és legnagyobb jellegzetesség Krasznahorkai fő műveiben.

Fotó: Tuchiluș Alex

A csütörtök délutánba még belefért két sepsiszentgyörgyi középiskola, a Székely Mikó Kollégium és a Puskás Tivadar Szakközépiskola diákjainak hat bemutatója. Olyan diákok jöttek el tanáraik kíséretében, akik élvezettel merültek el azokban a lehetőségekben, amelyeket a tudomány biztosított számukra: a Mikó hetedikes diákjai a grafitszál égését demonstrálták,

a kilencedikesek a Tesla-henger csodálatos tulajdonságait mutatták be,

a tizedikesek a CanSat műholdakat hozták magukkal.

A puskásosok szemétválogató robotot mutattak be, mozgáskorlátozottaknak kidolgozott adaptív telefontartó robotkart és okos zsebnyomtatót e-hulladékból. A kiállítást megszervezését támogatta a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, Kovászna Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány és a Combridge Kft.

Fotó: Tuchiluș Alex

A Sepsi Teletár izgalmas régiségekkel tudja meglepni a legfiatalabbakat és minden érdeklődőt Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex