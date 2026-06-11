Továbbra is gyakoriak a medveriasztások Hargita és Maros megyében

A helyi rendőrség, a csendőrség és a helyi önkormányzat képviselői is kivonultak a helyszínre
Fotó: Sófalvi Szabolcs/Facebook
Medve ólálkodott Marosszentgyörgyön, Hargita megyében pedig néhány órán belül több Ro-Alert figyelmeztetést is kiadtak.
Sürgősséggel vonultak ki Marosszentgyörgyön szerda délelőtt, miután a 112-es segélyhívón medve jelenlétét jelentették a Pumpaház utcájában. Sófalvi Szabolcs polgármester közösségi oldalán arról számolt be, hogy a bejelentés szerint
A helyszínre érkező egységek átvizsgálták a környéket és megtették az előírt intézkedéseket, ám a medvét végül nem találták meg.
Mint írta, fokozzák a járőrözést az érintett övezetben, és amennyiben szükséges, intézkednek a medve befogásáról is. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy mihamarabb hatályba lép az a jogszabály, amely növelné a megelőző célú beavatkozások kvótáját a medveállomány kezelése érdekében.
Nem sokkal később Hargita megyében is megszaporodtak a medveriasztások. A Ro-Alert rendszer csütörtökön 11 óra előtt
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