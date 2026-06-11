Vizsgadíjak befagyasztva – mennyit keres egy vizsgáztató tanár Romániában?

Az érettségi szóbeli szakasza már hétfőn elkezdődött
Fotó: Haáz Vince
A nyolcadikosok országos vizsgáján és az érettségin közreműködő tanárok fizetése változatlan marad, azaz a 2024-ben megállapított fizetést kapják idén is, de ez Maros megyében egyelőre nem okozott fennakadást a jelentkezéseknél, van elég javítótanár.
Bár az elmúlt két évben az infláció jelentősen csökkentette a fizetések vásárlóerejét, a javítótanárok és felügyelőtanárok díja nem nőtt idén sem. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az éves infláció 2024-ben 5,6%, 2025-ben 7,3% volt – derül ki az Edupedu.ro oktatási szakportál cikkéből, amely az oktatási minisztérium tervezete alapján közölte az idei javítótanári díjakat.
A tervezet szerint idén
a nyolcadikosok vizsgadolgozatainak a kijavításáért 18 lejt adnak a tanároknak dolgozatonként,
és 25 lejt az érettségi-dolgozatok kijavításáért.
A felügyelőtanároknak naponta 150 lej jár a nyolcadikosok vizsgáján általánosan, és 180 lej a digitális feladatokkal együtt.
Fotó: Freepik
A bizottságvezetők a nyolcadikos vizsgán ezer diákig 1900 lejt, ezer diák fölött pedig 2000 lejt kapnak. Az érettségin szintén 1900 lejt adnak ezer diákig, vagy 2030 lejt ezer diák fölött.
Az utolsó béremelés 2024-ben történt, ekkor vezették be az elektronikus javítási rendszerhez kapcsolódó új funkciókat is.
A mostani tervezet azonban semmilyen kiigazítást nem tartalmaz – vagyis
Fotó: Freepik
Maros megyében a nyolcadikosok országos vizsgájára idén összesen 253 tanár jelentkezett javítótanárnak vagy felügyelőtanárnak, az érettségi vizsgára pedig 385 pedagógus – tudtuk meg Antal Levente Mihály helyettes főtanfelügyelőtől. Azt is hozzátette, a fizetéssel kapcsolatos tervezet nem okozott fennakadást a jelentkezésnél.
Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) Maros megyei szervezetének vezetője is alátámasztotta a tanfelügyelőség álláspontját:
Azt még érdemes tudni, hogy a vizsgákon részt vevő pedagógusoknak az érintett időszakban elmulasztott alapmunkahelyi feladataikat is pótolniuk kell.
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