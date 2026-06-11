Vizsgadíjak befagyasztva – mennyit keres egy vizsgáztató tanár Romániában?

Az érettségi szóbeli szakasza már hétfőn elkezdődött

A nyolcadikosok országos vizsgáján és az érettségin közreműködő tanárok fizetése változatlan marad, azaz a 2024-ben megállapított fizetést kapják idén is, de ez Maros megyében egyelőre nem okozott fennakadást a jelentkezéseknél, van elég javítótanár.

Hajnal Csilla 2026. június 11., 21:072026. június 11., 21:07

Bár az elmúlt két évben az infláció jelentősen csökkentette a fizetések vásárlóerejét, a javítótanárok és felügyelőtanárok díja nem nőtt idén sem. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az éves infláció 2024-ben 5,6%, 2025-ben 7,3% volt – derül ki az Edupedu.ro oktatási szakportál cikkéből, amely az oktatási minisztérium tervezete alapján közölte az idei javítótanári díjakat. A tervezet szerint idén a nyolcadikosok vizsgadolgozatainak a kijavításáért 18 lejt adnak a tanároknak dolgozatonként,

és 25 lejt az érettségi-dolgozatok kijavításáért. A felügyelőtanároknak naponta 150 lej jár a nyolcadikosok vizsgáján általánosan, és 180 lej a digitális feladatokkal együtt.

Fotó: Freepik

Az érettségin 210 lejt fizetnek a tanároknak egy napra, illetve 250 lejt a digitális feladatokkal kiegészítve.

A bizottságvezetők a nyolcadikos vizsgán ezer diákig 1900 lejt, ezer diák fölött pedig 2000 lejt kapnak. Az érettségin szintén 1900 lejt adnak ezer diákig, vagy 2030 lejt ezer diák fölött.

A megyei vizsgaközpontokban 2900 lej, illetve 3030 lej jár a bizottságvezetőknek.

Az utolsó béremelés 2024-ben történt, ekkor vezették be az elektronikus javítási rendszerhez kapcsolódó új funkciókat is. Hirdetés A mostani tervezet azonban semmilyen kiigazítást nem tartalmaz – vagyis

a tanárok 2026-ban ugyanannyi pénzt kapnak, mint 2024-ben, miközben azóta több mint 13 százalékkal nőtt az infláció Romániában.

Fotó: Freepik

Maros megyében a nyolcadikosok országos vizsgájára idén összesen 253 tanár jelentkezett javítótanárnak vagy felügyelőtanárnak, az érettségi vizsgára pedig 385 pedagógus – tudtuk meg Antal Levente Mihály helyettes főtanfelügyelőtől. Azt is hozzátette, a fizetéssel kapcsolatos tervezet nem okozott fennakadást a jelentkezésnél. Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) Maros megyei szervezetének vezetője is alátámasztotta a tanfelügyelőség álláspontját:

ők sem tudnak arról, hogy a fenti okok miatt a javítótanárok száma jelentősen megcsappant volna.