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Vizsgadíjak befagyasztva – mennyit keres egy vizsgáztató tanár Romániában?

Az érettségi szóbeli szakasza már hétfőn elkezdődött • Fotó: Haáz Vince

Az érettségi szóbeli szakasza már hétfőn elkezdődött

Fotó: Haáz Vince

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A nyolcadikosok országos vizsgáján és az érettségin közreműködő tanárok fizetése változatlan marad, azaz a 2024-ben megállapított fizetést kapják idén is, de ez Maros megyében egyelőre nem okozott fennakadást a jelentkezéseknél, van elég javítótanár.

Hajnal Csilla

2026. június 11., 21:072026. június 11., 21:07

Bár az elmúlt két évben az infláció jelentősen csökkentette a fizetések vásárlóerejét, a javítótanárok és felügyelőtanárok díja nem nőtt idén sem. Az Országos Statisztikai Intézet adatai szerint az éves infláció 2024-ben 5,6%, 2025-ben 7,3% volt – derül ki az Edupedu.ro oktatási szakportál cikkéből, amely az oktatási minisztérium tervezete alapján közölte az idei javítótanári díjakat.

A tervezet szerint idén

  • a nyolcadikosok vizsgadolgozatainak a kijavításáért 18 lejt adnak a tanároknak dolgozatonként,

  • és 25 lejt az érettségi-dolgozatok kijavításáért.

A felügyelőtanároknak naponta 150 lej jár a nyolcadikosok vizsgáján általánosan, és 180 lej a digitális feladatokkal együtt.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Az érettségin 210 lejt fizetnek a tanároknak egy napra, illetve 250 lejt a digitális feladatokkal kiegészítve.

A bizottságvezetők a nyolcadikos vizsgán ezer diákig 1900 lejt, ezer diák fölött pedig 2000 lejt kapnak. Az érettségin szintén 1900 lejt adnak ezer diákig, vagy 2030 lejt ezer diák fölött.

A megyei vizsgaközpontokban 2900 lej, illetve 3030 lej jár a bizottságvezetőknek.

Az utolsó béremelés 2024-ben történt, ekkor vezették be az elektronikus javítási rendszerhez kapcsolódó új funkciókat is.

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A mostani tervezet azonban semmilyen kiigazítást nem tartalmaz – vagyis

a tanárok 2026-ban ugyanannyi pénzt kapnak, mint 2024-ben, miközben azóta több mint 13 százalékkal nőtt az infláció Romániában.

• Fotó: Freepik Galéria

Fotó: Freepik

Maros megyében a nyolcadikosok országos vizsgájára idén összesen 253 tanár jelentkezett javítótanárnak vagy felügyelőtanárnak, az érettségi vizsgára pedig 385 pedagógus – tudtuk meg Antal Levente Mihály helyettes főtanfelügyelőtől. Azt is hozzátette, a fizetéssel kapcsolatos tervezet nem okozott fennakadást a jelentkezésnél.

Molnár Zoltán, a Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége (FSLI) Maros megyei szervezetének vezetője is alátámasztotta a tanfelügyelőség álláspontját:

ők sem tudnak arról, hogy a fenti okok miatt a javítótanárok száma jelentősen megcsappant volna.

Azt még érdemes tudni, hogy a vizsgákon részt vevő pedagógusoknak az érintett időszakban elmulasztott alapmunkahelyi feladataikat is pótolniuk kell.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Oktatás
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