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Máris van Romániának egy elviekben rábólintó, de a gyakorlatban nemet mondó minisztere

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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Adrian Papahagi egyetemi docens csütörtökön közölte, hogy Eugen Tomac kijelölt kormányfő felkérésére „elviekben” vállalta, hogy a technokrata kormány kulturális minisztere legyen, a jelenlegi helyzetben azonban úgy döntött, hogy visszalép, mert nem kíván egy „politikai és intézményi konfliktus” részese lenni.

Székelyhon

2026. június 11., 18:322026. június 11., 18:32

Facebook-bejegyzésében Papahagi hangsúlyozta, a kijelölt kormányfő iránti lojalitásból nem kommentálta az elmúlt napokban a személyével kapcsolatban megjelent információkat, mert nem akarta befolyásolni az új kormány parlamenti támogatásáról zajló tárgyalásokat, ugyanakkor teljes szabadságot akart hagyni Tomacnak kormánycsapata összeállításában – írja az Agerpres hírügynökség.

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Adrian Papahagi megjegyezte, több mint egy évtizede visszavonult a politikától, és nem is szeretne többé „aktív pártpolitikát” folytatni. Bevallása szerint a technokrata kormányban felajánlott szerepet abban a hiszemben fogadta el, hogy a parlamenti pártok az államfővel folytatott, közel egy hónapon át tartó tárgyalások során elfogadták a Nicușor Dan által javasolt megoldást. Így

jómaga is elfogadta Tomac felkérését, a jelenlegi helyzet miatt azonban visszalép,

mert nem kíván egy „politikai és intézményi konfliktus” részese lenni.

Idézet
Maradok tehát egy egyszerű egyetemi oktató és a közügyek iránt érdeklődő állampolgár, aki szabadon hangot adhat a véleményének

– fogalmazott, hozzátéve, hogy döntéséről a kijelölt miniszterelnököt is tájékoztatta.

Belföld Politika
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