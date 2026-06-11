Máris van Romániának egy elviekben rábólintó, de a gyakorlatban nemet mondó minisztere

Adrian Papahagi egyetemi docens csütörtökön közölte, hogy Eugen Tomac kijelölt kormányfő felkérésére „elviekben” vállalta, hogy a technokrata kormány kulturális minisztere legyen, a jelenlegi helyzetben azonban úgy döntött, hogy visszalép, mert nem kíván egy „politikai és intézményi konfliktus” részese lenni.

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Facebook-bejegyzésében Papahagi hangsúlyozta, a kijelölt kormányfő iránti lojalitásból nem kommentálta az elmúlt napokban a személyével kapcsolatban megjelent információkat, mert nem akarta befolyásolni az új kormány parlamenti támogatásáról zajló tárgyalásokat, ugyanakkor teljes szabadságot akart hagyni Tomacnak kormánycsapata összeállításában – írja az Agerpres hírügynökség.

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Adrian Papahagi megjegyezte, több mint egy évtizede visszavonult a politikától, és nem is szeretne többé „aktív pártpolitikát” folytatni. Bevallása szerint a technokrata kormányban felajánlott szerepet abban a hiszemben fogadta el, hogy a parlamenti pártok az államfővel folytatott, közel egy hónapon át tartó tárgyalások során elfogadták a Nicușor Dan által javasolt megoldást. Így