Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Folk & Roll Víkend névvel tartanak minifesztivált Gyergyószentmiklóson

• Fotó: Gergely Imre

Fotó: Gergely Imre

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A népzene, a könnyűzene és a gasztronómia találkozására épül a Folk & Roll Víkend, egy minifesztivál, amelyre július 31. és augusztus 2. között kerül sor Gyergyószentmiklóson. A város nem marad fesztiválhangulat nélkül idén sem.

Gergely Imre

2026. június 08., 15:212026. június 08., 15:21

2026. június 08., 15:362026. június 08., 15:36

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Folk & Roll Víkend három alappillére a népzene, a könnyűzene és a gasztronómia; ezek a területek szerves részét képezik a gyergyói identitásnak – hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón, ahol Antal Csanád, az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa, Zsigmond András „Kicsizsiga” séf, valamint a Bagossy Brothers Company három tagja, Bagossy László, Tatár Attila és Kozma Zsombor ismertette a rendezvény koncepcióját.

A fesztivál helyszíne a Tarisznyás Márton Múzeum udvara lesz.

Hirdetés

A szervezők nem tömegrendezvényt szeretnének létrehozni, hanem egy családias hangulatú eseményt. Bár a helyszín befogadóképessége megközelítőleg ezer fő, már ötszáz résztvevővel is megélhető az a közvetlen közösségi élmény, amely az elképzelés szerint a rendezvény egyik legfontosabb értéke.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A zenei kínálat a népzene és a könnyűzene harmonikus ötvözetére épül. Fellép többek között Pál István Szalonna, Dorogi Péter (Intim Torna Illegál), György Laci, Koncz Gergely, Molnár Szabolcs és a Tarló zenekar.

A Bagossy Brothers Company tagjai több produkcióban is közreműködnek majd.

A koncertek mellett táncházak, népdaloktatás, szakmai előadások és esti bulik is várják a közönséget.

A gasztronómiai programokért Zsigmond András és az Ételem Kulináris Egyesület felel. A három nap során meghívott mesterszakácsok közreműködésével érdekes kulináris bemutatókat tartanak, de persze különleges finomságokat is lehet majd itt fogyasztani nekik köszönhetően.

A Folk & Roll Víkend kifejezetten családbarát rendezvényként készül. A legkisebbeket gyermekelőadások, mesekoncertek és gyermektáncházak várják, emellett kézműves foglalkozásokat szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A korábbi Hegyilevegő udvar népszerű jégkorongos foglalkozásai is helyet kapnak a programban, továbbá gyalogtúrával is készülnek a szervezők.

Ez nem az Egyfeszt, de sok elemét továbbviszik

Amint a sajtótájékoztatón ismertették, a rendezvény megszervezésének ötlete azt követően öltött formát, amikor kiderült: idén elmarad az Egyfeszt. Az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elmúlt években az összművészeti fesztivál egyik népszerű helyszínének a Folkudvarnak a programsorozatát szervezte, összefog a Bagossy Brothers Companyval, amely a Hegyilevegő udvarnak volt a házigazdája, és a gasztronómiai vonal a Gasztroutcához köti a Folk & Roll Víkendet.

• Fotó: Gergely Imre Galéria

Fotó: Gergely Imre

A szervezők azonban hangsúlyozzák, hogy

a Folk & Roll Víkend nem tekinthető az Egyfeszt utódjának, és nem része az idei Ifjúsági Főváros programsorozatának sem.

Egyszeri alkalomnak szánják, amely hidat képez az Egyfeszt folytatása felé.

A rendezvényt az Erdélyi Hagyományok Háza, a Figura Stúdió Színház és a Bagossy Brothers Company közösen, saját költségvetésből valósítja meg, azonban

külön figyelmet fordítanak azokra, akik korábban Egyfeszt-bérletet vásároltak.

Amint Tatár Attila kiemelte, sok Bagossy rajongó kifejezetten a zenekar tervezett nagykoncertje miatt alakította nyári programját úgy, hogy idén Gyergyószentmiklóson tölti a július 31. és augusztus 2. közötti hétvégét: Nagykoncertre nem kerül sor idén, de

ingyenes belépési lehetőséget biztosítanak a Folk & Roll Víkendre.

• Fotó: Egyfeszt Galéria

Fotó: Egyfeszt

Az érvényes Egyfeszt-bérlettel rendelkezők június 30-ig regisztrálhatnak az InTime rendszerben, és ezt követően kaphatják meg ingyenes belépőjüket. Fontos azonban, hogy az udvar befogadóképessége korlátozott, ezért az ingyenes helyeket a regisztrációk beérkezésének sorrendjében tudják visszaigazolni, és amennyiben a rendezvény eléri maximális kapacitását, további regisztrációkat már nem tudnak elfogadni. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem kártalanítás vagy jegyvisszatérítés, hanem a közönség felé tett jóindulatú gesztus.

A Folk & Roll Víkend részletes programját a következő napokban teszik közzé a rendezvény online felületein.

A bérletek árusítása már elkezdődött – hangzott még el a beharangozó sajtóeseményen.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Székelyhon

Nem sikerült megmenteni a motoros életét a vasárnapi baleset után
Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Székelyhon

Kitartóan küzdött az igazáért, és sikerült érvénytelenítenie a gyorshajtási bírságot a száguldó sofőrnek
Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Székely Sport

Csíkszentsimon lett Hargita megye bajnoka
Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
Krónika

Ki és mennyiért gondoskodik rólunk öregkorunkban? Súlyos próbatétel előtt az idősotthon-hálózat
Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Székely Sport

Az FK Csíkszereda nem fogadta el az FCSB ajánlatát
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 08., hétfő

Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét

Rendkívüli ülésen fogadta el a gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amellyel a Monturist Kft. közgyűlésének összehívását kezdeményezik, ahol a cégvezető menesztését szeretnék elérni és kineveznék az utódját is.

Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét
Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét
2026. június 08., hétfő

Leváltaná Gyergyószentmiklós a Monturist vezetőjét
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

APIA: közel 10 millió hektár területre nyújtottak be agrártámogatási kérelmet idén

Összesen 9,76 millió hektár területre nyújtottak be 671.334 egységes agrártámogatási kérelmet a június 5-i határidőig.

APIA: közel 10 millió hektár területre nyújtottak be agrártámogatási kérelmet idén
APIA: közel 10 millió hektár területre nyújtottak be agrártámogatási kérelmet idén
2026. június 08., hétfő

APIA: közel 10 millió hektár területre nyújtottak be agrártámogatási kérelmet idén
2026. június 08., hétfő

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint

Idén májusban 4 679 826 nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 2812-vel kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2784 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) hétfőn közzétett adataiból.

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
2026. június 08., hétfő

Ennyi volt az átlagnyugdíj a legutóbbi összesítés szerint
2026. június 08., hétfő

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
2026. június 08., hétfő

Újabb hónapra hosszabbították meg a vészhelyzetet Parajdon
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét

Eugen Tomac kijelölt kormányfő hétfőn közölte, hogy legkésőbb szerdára véglegesíti miniszterjelöltjeinek listáját, és ismét hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben.

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
2026. június 08., hétfő

Tomac: legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét
2026. június 08., hétfő

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök

Elkezdődtek hétfőn az érettségi szóbeli vizsgái a román nyelv és kommunikációs készségek felmérésével. Bár nincs akkora tétje, nem kapnak rá jegyet, de teljesíteni kell a vizsgát a végzősnek, aki ezzel saját maga előtt is bizonyíthatja nyelvtudását.

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
2026. június 08., hétfő

Hétfőn startolt az érettségi: a román szóbelivel kezdtek a végzősök
2026. június 08., hétfő

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok

Elkezdődött a beiratkozás a nyolcadik osztályosok képességvizsgájára hétfőn.

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
2026. június 08., hétfő

Íratkozhatnak már a képességvizsgákra a nyolcadikosok
Hirdetés
2026. június 08., hétfő

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve

Bár eredetileg csikót próbált elejteni egy agresszív székelyvarsági medve, később rátámadt és megkergette a vasárnap esti riasztásra kiérkező hatóságokat. Kénytelenek voltak ártalmatlanítani a nagyvadat.

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
2026. június 08., hétfő

A polgármesternek is futnia kellett, amikor rájuk rontott a medve
2026. június 08., hétfő

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten

A Kolozs megyei rendőrség vizsgálatot indított a kolozsvári Virgil Madgearu szakközépiskola egyik 12. osztályos diáklánya ügyében, akinek a szülei a helyi sajtónak azt nyilatkozták, hogy lányukat bedrogozták és megerőszakolták a végzős banketten.

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
2026. június 08., hétfő

Bedrogozhattak és megerőszakolhattak egy 18 éves lányt egy banketten
2026. június 08., hétfő

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről

A rendőrség büntetőeljárást indított gyilkossági kísérlet miatt a Lupényben vasárnap délután történt fegyveres támadással kapcsolatban. Az incidens során négyen sérültek meg, kórházban ápolják őket.

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
2026. június 08., hétfő

Részleteket közölt a rendőrség a lupényi lövöldözésről
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!