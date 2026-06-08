Folk & Roll Víkend névvel tartanak minifesztivált Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
A népzene, a könnyűzene és a gasztronómia találkozására épül a Folk & Roll Víkend, egy minifesztivál, amelyre július 31. és augusztus 2. között kerül sor Gyergyószentmiklóson. A város nem marad fesztiválhangulat nélkül idén sem.
2026. június 08., 15:212026. június 08., 15:21
2026. június 08., 15:362026. június 08., 15:36
A Folk & Roll Víkend három alappillére a népzene, a könnyűzene és a gasztronómia; ezek a területek szerves részét képezik a gyergyói identitásnak – hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón, ahol Antal Csanád, az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa, Zsigmond András „Kicsizsiga” séf, valamint a Bagossy Brothers Company három tagja, Bagossy László, Tatár Attila és Kozma Zsombor ismertette a rendezvény koncepcióját.
A szervezők nem tömegrendezvényt szeretnének létrehozni, hanem egy családias hangulatú eseményt. Bár a helyszín befogadóképessége megközelítőleg ezer fő, már ötszáz résztvevővel is megélhető az a közvetlen közösségi élmény, amely az elképzelés szerint a rendezvény egyik legfontosabb értéke.
Fotó: Gergely Imre
A zenei kínálat a népzene és a könnyűzene harmonikus ötvözetére épül. Fellép többek között Pál István Szalonna, Dorogi Péter (Intim Torna Illegál), György Laci, Koncz Gergely, Molnár Szabolcs és a Tarló zenekar.
A Bagossy Brothers Company tagjai több produkcióban is közreműködnek majd.
A gasztronómiai programokért Zsigmond András és az Ételem Kulináris Egyesület felel. A három nap során meghívott mesterszakácsok közreműködésével érdekes kulináris bemutatókat tartanak, de persze különleges finomságokat is lehet majd itt fogyasztani nekik köszönhetően.
A Folk & Roll Víkend kifejezetten családbarát rendezvényként készül. A legkisebbeket gyermekelőadások, mesekoncertek és gyermektáncházak várják, emellett kézműves foglalkozásokat szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.
Amint a sajtótájékoztatón ismertették, a rendezvény megszervezésének ötlete azt követően öltött formát, amikor kiderült: idén elmarad az Egyfeszt. Az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elmúlt években az összművészeti fesztivál egyik népszerű helyszínének a Folkudvarnak a programsorozatát szervezte, összefog a Bagossy Brothers Companyval, amely a Hegyilevegő udvarnak volt a házigazdája, és a gasztronómiai vonal a Gasztroutcához köti a Folk & Roll Víkendet.
Fotó: Gergely Imre
A szervezők azonban hangsúlyozzák, hogy
Egyszeri alkalomnak szánják, amely hidat képez az Egyfeszt folytatása felé.
A rendezvényt az Erdélyi Hagyományok Háza, a Figura Stúdió Színház és a Bagossy Brothers Company közösen, saját költségvetésből valósítja meg, azonban
Amint Tatár Attila kiemelte, sok Bagossy rajongó kifejezetten a zenekar tervezett nagykoncertje miatt alakította nyári programját úgy, hogy idén Gyergyószentmiklóson tölti a július 31. és augusztus 2. közötti hétvégét: Nagykoncertre nem kerül sor idén, de
Fotó: Egyfeszt
Az érvényes Egyfeszt-bérlettel rendelkezők június 30-ig regisztrálhatnak az InTime rendszerben, és ezt követően kaphatják meg ingyenes belépőjüket. Fontos azonban, hogy az udvar befogadóképessége korlátozott, ezért az ingyenes helyeket a regisztrációk beérkezésének sorrendjében tudják visszaigazolni, és amennyiben a rendezvény eléri maximális kapacitását, további regisztrációkat már nem tudnak elfogadni. A szervezők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ez nem kártalanítás vagy jegyvisszatérítés, hanem a közönség felé tett jóindulatú gesztus.
A Folk & Roll Víkend részletes programját a következő napokban teszik közzé a rendezvény online felületein.
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