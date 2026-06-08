Folk & Roll Víkend névvel tartanak minifesztivált Gyergyószentmiklóson

A népzene, a könnyűzene és a gasztronómia találkozására épül a Folk & Roll Víkend, egy minifesztivál, amelyre július 31. és augusztus 2. között kerül sor Gyergyószentmiklóson. A város nem marad fesztiválhangulat nélkül idén sem.

Gergely Imre 2026. június 08., 15:212026. június 08., 15:21 2026. június 08., 15:362026. június 08., 15:36

A Folk & Roll Víkend három alappillére a népzene, a könnyűzene és a gasztronómia; ezek a területek szerves részét képezik a gyergyói identitásnak – hangzott el a hétfői sajtótájékoztatón, ahol Antal Csanád, az Erdélyi Hagyományok Háza munkatársa, Zsigmond András „Kicsizsiga” séf, valamint a Bagossy Brothers Company három tagja, Bagossy László, Tatár Attila és Kozma Zsombor ismertette a rendezvény koncepcióját.

A fesztivál helyszíne a Tarisznyás Márton Múzeum udvara lesz.

Hirdetés A szervezők nem tömegrendezvényt szeretnének létrehozni, hanem egy családias hangulatú eseményt. Bár a helyszín befogadóképessége megközelítőleg ezer fő, már ötszáz résztvevővel is megélhető az a közvetlen közösségi élmény, amely az elképzelés szerint a rendezvény egyik legfontosabb értéke.

Fotó: Gergely Imre

A zenei kínálat a népzene és a könnyűzene harmonikus ötvözetére épül. Fellép többek között Pál István Szalonna, Dorogi Péter (Intim Torna Illegál), György Laci, Koncz Gergely, Molnár Szabolcs és a Tarló zenekar. A Bagossy Brothers Company tagjai több produkcióban is közreműködnek majd.

A koncertek mellett táncházak, népdaloktatás, szakmai előadások és esti bulik is várják a közönséget.

A gasztronómiai programokért Zsigmond András és az Ételem Kulináris Egyesület felel. A három nap során meghívott mesterszakácsok közreműködésével érdekes kulináris bemutatókat tartanak, de persze különleges finomságokat is lehet majd itt fogyasztani nekik köszönhetően. A Folk & Roll Víkend kifejezetten családbarát rendezvényként készül. A legkisebbeket gyermekelőadások, mesekoncertek és gyermektáncházak várják, emellett kézműves foglalkozásokat szerveznek gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

A korábbi Hegyilevegő udvar népszerű jégkorongos foglalkozásai is helyet kapnak a programban, továbbá gyalogtúrával is készülnek a szervezők.

Ez nem az Egyfeszt, de sok elemét továbbviszik Amint a sajtótájékoztatón ismertették, a rendezvény megszervezésének ötlete azt követően öltött formát, amikor kiderült: idén elmarad az Egyfeszt. Az Erdélyi Hagyományok Háza, amely az elmúlt években az összművészeti fesztivál egyik népszerű helyszínének a Folkudvarnak a programsorozatát szervezte, összefog a Bagossy Brothers Companyval, amely a Hegyilevegő udvarnak volt a házigazdája, és a gasztronómiai vonal a Gasztroutcához köti a Folk & Roll Víkendet.

Fotó: Gergely Imre

A szervezők azonban hangsúlyozzák, hogy

a Folk & Roll Víkend nem tekinthető az Egyfeszt utódjának, és nem része az idei Ifjúsági Főváros programsorozatának sem.

Egyszeri alkalomnak szánják, amely hidat képez az Egyfeszt folytatása felé. A rendezvényt az Erdélyi Hagyományok Háza, a Figura Stúdió Színház és a Bagossy Brothers Company közösen, saját költségvetésből valósítja meg, azonban

külön figyelmet fordítanak azokra, akik korábban Egyfeszt-bérletet vásároltak.

Amint Tatár Attila kiemelte, sok Bagossy rajongó kifejezetten a zenekar tervezett nagykoncertje miatt alakította nyári programját úgy, hogy idén Gyergyószentmiklóson tölti a július 31. és augusztus 2. közötti hétvégét: Nagykoncertre nem kerül sor idén, de

ingyenes belépési lehetőséget biztosítanak a Folk & Roll Víkendre.

Fotó: Egyfeszt