Újra dolgoznak az árcsói strandnál, még idén csobbanhatunk a medencékben

Megkapták a kormány által beígért támogatás elmaradt részét, így három év kihagyás után ismét zajlanak a strand létrehozásához szükséges munkálatok a Korond községhez tartozó Árcsón. A cél az, hogy még idén megnyíljon a létesítmény.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 24., 18:482026. július 24., 18:48

Hat éve kezdődött el az Árcsón elképzelt strand megépítése, miután a Helyi Fejlesztések Országos Programjában (PNDL) pályázott az anyagiak előteremtéséért a korondi önkormányzat. Tartozás miatt álltak le A több mint 5 millió lej értékű beruházás terveiben az szerepelt, hogy egy felnőtt-, illetve egy gyerekmedencét hoznak létre, ugyanakkor öltözőket, szálláshelyeket és egy multifunkcionális sportpályát is kialakítanak. Hirdetés 2023-ra mindent sikerült is megépíteni, már csak tereprendezési munkálatok voltak hátra a strand megnyitásáig, ám az önkormányzat kénytelen volt leállni a kivitelezéssel.

Fotó: Olti Angyalka

A gondot egyrészt az jelentette, hogy az anyagárak és a bérek emelkedése miatt megnőtt a projekt értéke, ráadásul a község a fejlesztési minisztériumtól sem kapta meg a korábban leszerződött támogatás összegét. Az építkezési cég ugyan egy darabig kitartott, viszont

egy idő után kénytelen volt kivonulni a munkatelepről, hiszen jelentős tartozás halmozódott fel irányába.

Még idén megnyitják Közel három évig álltak a munkálatok a helyszínen az említett tartozás miatt, de idén végre sikerült kimozdítani a projektet a holtpontról. Katona Mihály polgármester a Székelyhonnak kifejtette, hogy

szerződés-kiegészítést írtak alá a fejlesztési minisztériummal, aminek köszönhetően 750 ezer lejt utalt az önkormányzatnak tárca.

Fotó: Olti Angyalka

Ezt további 250-300 ezer lejjel kell kiegészítsék a helyi költségvetésből, így pedig már elegendő lesz a pénz az elmaradások kifizetésére és a strand beindításához szükséges munkálatok elvégzésére. Jelenleg az utolsó simítások zajlanak a komplexumnál:

vannak elemek, amelyeket cserélni kell az eltelt idő miatt, tereprendezési munkálatokat kell elvégezni, ugyanakkor a térfigyelő kamerarendszer felszerelése is folyamatban van.

Továbbá napágyak beszerzése is következik.

Fotó: Olti Angyalka

A polgármester hangsúlyozta, mindenképp az a céljuk, hogy ha rövid időre is, de idén nyáron már megnyissák a strandot. Korábban azt is elmondta nekünk, hogy a létesítmény nem csak a turistákat és a kikapcsolódni vágyó helybélieket szolgálná ki, hanem kihelyezett tanórákat is lehetne tartani ott az iskolásoknak.