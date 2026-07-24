Újra dolgoznak az árcsói strandnál, még idén csobbanhatunk a medencékben

Fotó: Olti Angyalka
Megkapták a kormány által beígért támogatás elmaradt részét, így három év kihagyás után ismét zajlanak a strand létrehozásához szükséges munkálatok a Korond községhez tartozó Árcsón. A cél az, hogy még idén megnyíljon a létesítmény.
Hat éve kezdődött el az Árcsón elképzelt strand megépítése, miután a Helyi Fejlesztések Országos Programjában (PNDL) pályázott az anyagiak előteremtéséért a korondi önkormányzat.
A több mint 5 millió lej értékű beruházás terveiben az szerepelt, hogy egy felnőtt-, illetve egy gyerekmedencét hoznak létre, ugyanakkor öltözőket, szálláshelyeket és egy multifunkcionális sportpályát is kialakítanak.
2023-ra mindent sikerült is megépíteni, már csak tereprendezési munkálatok voltak hátra a strand megnyitásáig, ám az önkormányzat kénytelen volt leállni a kivitelezéssel.
Fotó: Olti Angyalka
A gondot egyrészt az jelentette, hogy az anyagárak és a bérek emelkedése miatt megnőtt a projekt értéke, ráadásul a község a fejlesztési minisztériumtól sem kapta meg a korábban leszerződött támogatás összegét. Az építkezési cég ugyan egy darabig kitartott, viszont
Közel három évig álltak a munkálatok a helyszínen az említett tartozás miatt, de idén végre sikerült kimozdítani a projektet a holtpontról. Katona Mihály polgármester a Székelyhonnak kifejtette, hogy
Fotó: Olti Angyalka
Ezt további 250-300 ezer lejjel kell kiegészítsék a helyi költségvetésből, így pedig már elegendő lesz a pénz az elmaradások kifizetésére és a strand beindításához szükséges munkálatok elvégzésére.
Jelenleg az utolsó simítások zajlanak a komplexumnál:
Továbbá napágyak beszerzése is következik.
Fotó: Olti Angyalka
A polgármester hangsúlyozta, mindenképp az a céljuk, hogy ha rövid időre is, de idén nyáron már megnyissák a strandot. Korábban azt is elmondta nekünk, hogy a létesítmény nem csak a turistákat és a kikapcsolódni vágyó helybélieket szolgálná ki, hanem kihelyezett tanórákat is lehetne tartani ott az iskolásoknak.
Fotó: Olti Angyalka
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