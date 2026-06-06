Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt

Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.

Székelyhon 2026. június 06., 19:042026. június 06., 19:04 2026. június 06., 19:572026. június 06., 19:57

A konstancai kikötőben és a Fekete-tenger partjainál felrobbant ukrán haditengerészeti drónok előidézte incidensről szóló munkamegbeszélés végén az államfő kijelentette, hogy

elemezték az incidenst, illetve azt is, hogy Románia milyen mértékben van felkészülve az ehhez hasonló eseményekre.

Hirdetés Az Agerpres által szemlézett beszámolója szerint most már világos, hogy a négy, robbanótöltettel ellátott drón ukrán eredetű volt, amelyek fölött az ukrán hadsereg elvesztette az irányítást. Hangsúlyozta azonban, hogy

Ukrajna egy támadás alatt álló ország, és „Oroszország a felelős minden ehhez hasonló eseményért”, mert ő az agresszor, „Ukrajna pedig védekezik, ahogy tud”.

Arra is rámutatott, hogy a román hatóságok időben és helyesen reagáltak a konstancai kikötőben felrobbant tengeri drón ügyében, betartva az ilyen esetekben előírt eljárásokat, kezdve azzal, hogy kiürítették a környéket, a közelben tartózkodó hajókat is messzébb vezényelték. korábban írtuk Tengeri drón robbant fel a konstancai kikötőnél – videóval Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.

Mint arról beszámoltunk péntek reggel négy tengeri drón robbant fel a Fekete-tenger partjainál, az egyik a konstancai kikötőben, egy másik a kikötő közelében, további kettő pedig Konstancától mintegy 145 km-re keletre a nyílt tengeren.

„Tehát 6:47-től kezdődően a műveleteket az eljárásnak megfelelően hajtották végre. 10 órakor érkezett az információ, hogy a drón 10:26-kor megsemmisíti önmagát, és 10 óra után néhány perccel már azon szakértői csapatok tagjai is elhagyták a környéket, akik addig a drónnal foglalatoskodtak” – magyarázta Nicușor Dan. Hangsúlyozta:

az illetékes állami intézmények mind betartották az ilyen esetekre előírt eljárást.

Új technológiáról van szó, alkalmazkodnunk kell Nicușor Dan államelnök szerint a pénteken a konstancai kikötőben felrobbant ukrán tengeri drónt a román hatóságok nem tudták feltartóztatni, mivel hiányoztak az ilyen fenyegetések észlelésére alkalmas felszerelések. A konstancai kikötőben és a Fekete-tenger partjainál felrobbant ukrán haditengerészeti drónok előidézte incidenst elemző munkamegbeszélés végén tartott sajtótájékoztatón az államfő kijelentette, hogy

a légi drónokhoz hasonlóan a tengeri drónok is új technológiákat képviselnek, amelyekhez Romániának alkalmazkodnia kell. Ezt a technológiát az ukrajnai háborúban fejleszttették ki

– tette hozzá. Emlékeztetett: Románia részt vesz egy haderő-fejlesztési tervben, és a haditengerészet részére néhány felszerelés a jövő hónapban érkezik az országba. Néhány héttel ezelőtt a román haditengerészet részt vett egy NATO-gyakorlaton, amelyet pontosan az ilyen típusú fenyegetésekre szenteltek. Tehát folyamatban van az új technológiához való alkalmazkodás – mondta.

Nem Románia az egyetlen ország, amely ilyen incidenseknek van kitéve, és közösen alkalmazkodunk ehhez a technológiához”

– emelte ki. Nicușor Dan szerint az ukrán tengeri drónt a román hatóságok nem tudták feltartóztatni, észlelni sem, mivel hiányoztak az ilyen fenyegetések észlelésére alkalmas felszerelések. A védelmi és a belügyi minisztérium fokozzák a felderítéseket a román tengerpart biztonsága érdekében Nicușor Dan államelnök szombaton kijelentette, a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium a nyár folyamán fokozni fogja az esetleges veszélyeket feltérképező felderítő küldetéseit a román partvidék biztonsága érdekében. Az államfő kijelentette, hogy a Fekete-tenger biztonságának fokozása érdekében Románia további felszerelést vár a NATO-tól, erről június 10-én lesz megbeszélés. Ezen kívül a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium a nyár folyamán fokozni fogja az esetleges veszélyeket feltérképező felderítő küldetéseit, hogy

a román partvidék biztonságos legyen a lakosság és a turisták számára.