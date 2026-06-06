Oroszországot teszi felelőssé Nicușor Dan a konstancai kikötőben felrobbant ukrán drón miatt

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Nicușor Dan államelnök szombaton megerősítette, hogy a pénteken felrobbant tengeri drón ukrán eredetű, de hangsúlyozta, hogy Oroszország a felelős a Romániát érintő helyzetért.
2026. június 06., 19:042026. június 06., 19:04
2026. június 06., 19:572026. június 06., 19:57
A konstancai kikötőben és a Fekete-tenger partjainál felrobbant ukrán haditengerészeti drónok előidézte incidensről szóló munkamegbeszélés végén az államfő kijelentette, hogy
Az Agerpres által szemlézett beszámolója szerint most már világos, hogy a négy, robbanótöltettel ellátott drón ukrán eredetű volt, amelyek fölött az ukrán hadsereg elvesztette az irányítást. Hangsúlyozta azonban, hogy
Arra is rámutatott, hogy a román hatóságok időben és helyesen reagáltak a konstancai kikötőben felrobbant tengeri drón ügyében, betartva az ilyen esetekben előírt eljárásokat, kezdve azzal, hogy kiürítették a környéket, a közelben tartózkodó hajókat is messzébb vezényelték.
Felrobbant egy tengeri drón pénteken a konstancai kikötőben; a robbanás hangja a környező lakónegyedekben is hallható volt.
Mint arról beszámoltunk péntek reggel négy tengeri drón robbant fel a Fekete-tenger partjainál, az egyik a konstancai kikötőben, egy másik a kikötő közelében, további kettő pedig Konstancától mintegy 145 km-re keletre a nyílt tengeren.
„Tehát 6:47-től kezdődően a műveleteket az eljárásnak megfelelően hajtották végre. 10 órakor érkezett az információ, hogy a drón 10:26-kor megsemmisíti önmagát, és 10 óra után néhány perccel már azon szakértői csapatok tagjai is elhagyták a környéket, akik addig a drónnal foglalatoskodtak” – magyarázta Nicușor Dan. Hangsúlyozta:
Nicușor Dan államelnök szerint a pénteken a konstancai kikötőben felrobbant ukrán tengeri drónt a román hatóságok nem tudták feltartóztatni, mivel hiányoztak az ilyen fenyegetések észlelésére alkalmas felszerelések.
A konstancai kikötőben és a Fekete-tenger partjainál felrobbant ukrán haditengerészeti drónok előidézte incidenst elemző munkamegbeszélés végén tartott sajtótájékoztatón az államfő kijelentette, hogy
– tette hozzá.
Emlékeztetett: Románia részt vesz egy haderő-fejlesztési tervben, és a haditengerészet részére néhány felszerelés a jövő hónapban érkezik az országba. Néhány héttel ezelőtt a román haditengerészet részt vett egy NATO-gyakorlaton, amelyet pontosan az ilyen típusú fenyegetésekre szenteltek. Tehát folyamatban van az új technológiához való alkalmazkodás – mondta.
– emelte ki.
Nicușor Dan szerint az ukrán tengeri drónt a román hatóságok nem tudták feltartóztatni, észlelni sem, mivel hiányoztak az ilyen fenyegetések észlelésére alkalmas felszerelések.
Nicușor Dan államelnök szombaton kijelentette, a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium a nyár folyamán fokozni fogja az esetleges veszélyeket feltérképező felderítő küldetéseit a román partvidék biztonsága érdekében.
Az államfő kijelentette, hogy a Fekete-tenger biztonságának fokozása érdekében Románia további felszerelést vár a NATO-tól, erről június 10-én lesz megbeszélés.
Ezen kívül a védelmi minisztérium és a belügyminisztérium a nyár folyamán fokozni fogja az esetleges veszélyeket feltérképező felderítő küldetéseit, hogy
Továbbá Ukrajnával is folyamatos a dialógus, és küszöbön áll egy egyezmény aláírása, amely az ehhez hasonló incidensekre is vonatkozik – számolt be az államelnök.
Nicușor Dan államelnök szombaton kijelentette, hogy beszélni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel a pénteken a konstancai kikötőben felrobbant ukrán tengeri drón ügyében.
A román államfő szerint szükség van a két állam közötti egyezményre az ehhez hasonló helyzetek kezelésére, és ennek érdekében személyesen is beszélni fog ukrán hivatali kollégájával.
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