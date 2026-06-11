Több százezer eurót találtak egy körözött férfi autójában a karosszériaelemek mögé rejtve

Elfogtak a hatóságok egy nemzetközi körözés alatt álló ukrán állampolgárt a Calafat-Vidin híd díjfizető állomásának közelében, aki több mint 300 ezer eurót rejtett el egy kisbuszban.

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A határrendőrség sajtóirodája közölte, hogy a román rendszámú kisbuszt vezető 45 éves ukrán férfi ellen az ukrán hatóságok adtak ki elfogatóparancsot. A határrendőrök összehangolt közúti ellenőrzéseket végeztek szerdán délután az 56-os országúton, a Calafat-Vidin híd díjfizető állomásának közelében.

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Az akció során állították meg az Ukrajnából Bulgária felé tartó járművet. Az adatbázisok ellenőrzésekor kiderült, hogy a sofőrt körözik – számol be az Agerpres.