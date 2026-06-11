Begorombul az időjárás, Hargita és Kovászna megye egy részére is érvényes a másodfokú viharriasztás

Fotó: Pinti Attila
Viharosra fordul az időjárás az ország nagyrészében szerdától. A csíkszeredaiakat Ro-Alertben is figyelmeztették a viharriasztásra, amiben a katasztrófavédelem kihangsúlyozza, hogy a szélsőséges időjárás idején mindenki gondoskodjon a biztonságáról.
2026. június 11., 11:012026. június 11., 11:01
2026. június 11., 11:062026. június 11., 11:06
A szerda 10 órától csütörtök tíz óráig érvényben levő, az Országos Meteorológiai Igazgatóság által kiadott első fokú viharjelzés szerint az ország középső és nyugati részén, Erdélyben, Moldvában, Olténiában és a Bánság déli részében légköri instabilitás kezdődik,
A lehulló csapadék mennyisége átlagban 20-30 liter lesz négyzetméterenként, helyenként pedig a 40-50 litert is elérheti.
Szerdán 12 órától egy másodfokú riasztás is érvénybe lép, ami főként a hegyvidéket érinti. Ez térségünkben
A narancssárga riasztás szerint jelentős mennyiségű zápor, valamint jégeső várható, 70-90 km/h órás széllökésekkel, átlagban 40-60 liter csapadékkal négyzetméterenként. A lehulló csapadék mennyisége helyenként a 70 liter/négyzetméter mennyiséget is elérheti.
Egy másik riasztás szerint pénteken 10 órától szombat 10 óráig sárga jelzésű riasztás lesz érvényben zivatarok miatt Erdélyben, Moldvában, Olténiában, a Bánság déli régióiban, valamint Munténia és a hegyvidéki térségek nagy részén. Az érintett térségekben erős széllökésektől kísért felhőszakadások és jégeső várható.
Ezeken a területeken felhőszakadások, villámlások, 50-70 kilométer/órás széllökésekkel kísért viharok és kisebb méretű jégeső várható. Rövid idő alatt, illetve halmozódás révén 20-30 liter, elszigetelten több mint 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.
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