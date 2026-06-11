Árvízveszély: másodfokú készültség Hargita és Kovászna megyében

Első- (sárga) és másodfokú (narancssárga) árvízvédelmi készültséget rendelt el csütörtökön az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) az ország nagy részének folyóvizeire.

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A hidrológusok közlése szerint csütörtök délután 2 órától péntek délig a vízállás meghaladhatja a másodfokú készültségi szintet a Fehér, Kolozs, Hunyad, Kovászna, Hargita, Brassó, Szeben, Vâlcea, Argeș, Olt, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Ilfov, Prahova, Ialomița, Buzău, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Galac, Suceava és Botoșani megyei folyóvizeken.

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Ugyanakkor csütörtök déltől péntek éjfélig elsőfokú a készültség bizonyos Máramaros, Beszterce-Naszód, Bihar, Kolozs, Szilágy, Szatmár, Hunyad, Arad, Hargita, Maros, Fehér, Brassó, Szeben, Temes, Gorj, Kovászna, Vâlcea, Argeș, Olt, Dolj, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Călărași, Prahova, Ialomița, Buzău, Brăila, Vrancea, Neamț, Vaslui, Iași, Bákó, Galac, Suceava és Botoșani megyei folyókon – ismerteti az Agerpres.