Gyerek is utazott a feje tetejére állt autóban

Felborult egy személyautó vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határában. A járműben két felnőtt és egy kiskorú utazott, mindhárman még a mentők kiérkezése előtt elhagyták a feje tetejére állt autót.

Székelyhon 2026. április 26., 16:33

A dédai tűzoltókat vasárnap délután a Ratosnyához tartozó Andrenyásza település határába riasztották, ahol felborult egy személyautó. A helyszínre két mentőautó is érkezett, az ügyeletesek pedig megvizsgálták a járműben utazó két felnőttet és a kiskorút.

Mindhárman elhagyták a feje tetejére állt gépkocsit még az életmentők megérkezése előtt.