Megyesi Balázs műtárgyszakértő Marosvásárhelyen

A nők szerepe a szecesszió művészetében témakört ismerhetik meg mindazok, akik június 13-án, szombaton részt vesznek Marosvásárhelyen a szecesszió világnapjának programjain.

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Az idei világnap a női alkotókra, mecénásokra és múzsák mellett a nőalakok művészeti ábrázolására irányítja az érdeklődők figyelmét. A Maros Megyei Múzeum és a Visit Maros változatos programokkal várja a látogatókat.

Délelőtt tizenegykor Nőalakok a Kultúrpalota díszítésén címmel indul tematikus séta a műemlék épületben, a sétát magyar nyelven Oniga Erika művészettörténész, román nyelven Jeremiás István idegenvezető vezeti. A 6–12 éves gyerekeknek, ezzel egy időben Farkas Noémi és Eliodor Moldovan muzeológusok a Mit viseltek a Kultúrpalota hölgyei? című múzeumpedagógiai foglalkozást tart.

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Megyesi Balázs műtárgyszakértő, a Kincsvadászok című televíziós műsor közismert szakértője a századforduló tárgykultúrájába nyújt betekintést a Kultúrpalota kistermében 18 órától. A színes és érdekes programot a 19 órakor kezdődő Sound of Light audiovizuális előadás zárja a Kultúrpalota előcsarnokában.