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Túrázási kisokos: nem kell félni a medvétől, de néhány szabályt be kell tartani

A hegyimentők a megye minden kistérségében folyamatosan karbantartják a túraösvényeket • Fotó: Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangimentő Közszolgálata

A hegyimentők a megye minden kistérségében folyamatosan karbantartják a túraösvényeket

Fotó: Hargita Megye Tanácsának Hegyi és Barlangimentő Közszolgálata

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A Hargita megyei túraösvények 90 százaléka kitakarítva, újrafestve és biztonságosan járhatóan várja a fő turistaszezont. A túrázás során fontos néhány alapvető tanácsot megfogadni a medvékkel, pásztorkutyákkal, telefonhasználattal kapcsolatban is.

Gergely Imre

2026. június 12., 21:212026. június 12., 21:21

2026. június 12., 21:252026. június 12., 21:25

A vakáció kezdetével egyre többen indulnak a hegyekbe, és a tapasztalatok szerint ma a túrázás biztonságosabb, mint 10–15 évvel ezelőtt. Kisebb az esélye annak, hogy a kirándulók eltévednek, és a hegyimentők segítségére szorulnak. Ez annak köszönhető, hogy a Hargita megyei térségek túraútvonalain folyamatosan zajlik a jelzések újrafestése, az ösvényekre dőlt fák eltávolítása és a jelzőtáblák karbantartása. Ettől függetlenül

a természetjárás során a turistáknak be kell tartaniuk az alapvető biztonsági szabályokat

– mutat rá Simon László, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Közszolgálat vezetője.

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Ami szintén sokat változott az elmúlt években, az a túrázók száma. Manapság jóval többen járják a hegyi ösvényeket, mint korábban, és tudatosabbak, felkészültebbek is. Egyre többen áldoznak minőségi bakancsokra és egyéb felszerelésekre.

Idézet
Azért még ma is előfordulnak papucsos turisták”

– jegyzi meg Simon László. Hozzáteszi: nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a túrázáshoz zárt túracipő, hosszú nadrág és réteges öltözet ajánlott. A hegyekben az időjárás gyorsan változhat, egy hirtelen zápor vagy jégeső pedig könnyen kihűléshez vezethet. Bár a legtöbb túraösvény mentén találhatók használható források, érdemes elegendő ivóvizet és energiapótló élelmiszert is magunkkal vinni.

Ha beszélgetünk, elkerül a medve

A hegyekben természetesen jelen vannak a medvék. Simon László szerint a turistáknak nem kell félniük, de fontos, hogy ne teljes csendben közlekedjenek az erdőben. Nem kell vuvuzelát vagy petárdát vinni, a természetes „zajszennyezés”,

a normális emberi beszéd hangja bőven elegendő ahhoz, hogy a vadállatok elkerüljék az embereket

– mondja. Megjegyzi ugyanakkor, hogy a településektől távol eső területek a medvék természetes élőhelyei, és az ott élő állatok általában nagyon óvatosak. Felesleges a 112-es segélyhívót hívni csak azért, mert ilyen helyeken medvét látunk.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Simon László mindemellett azt javasolja a túrázóknak, hogy az erdőkben, hegyeken legyen náluk medvespray, amely vészhelyzetben hatékony önvédelmi eszköz lehet. Fontos azonban, hogy használatát előzetesen megismerjék, és csak indokolt esetben alkalmazzák.

Egy másik veszélyforrást jelenthetnek a pásztorkutyák. A hegyimentők azt tanácsolják, hogy az esztenák közelében a csoport tagjai maradjanak együtt, kerüljék a fenyegető viselkedést, és nyugodt hangon szóljanak a kutyákhoz.

A bottal hadonászás vagy a kövek dobálása könnyen agresszív reakciót válthat ki az állatokból.

Tapasztalataik szerint a kutyákkal kialakuló konfliktusok jelentős része megfelelő viselkedéssel megelőzhető, ugyanakkor az ilyen esetek mintegy 80 százalékában az ember is hibás.

Ugyancsak figyelni kell a viperák esetleges jelenlétére is, ezért is fontos, hogy hosszú nadrágban legyünk.

Ha valaki egy napsütötte, sziklás területen szeretne megpihenni, előbb nézzen jól körül, nehogy kígyóra lépjen.

Elriasztásukra alkalmas, ha bottal megkopogtatjuk a köveket: a vibrációt érzékelve elkúsznak. Ha pedig valahol fél órára vagy hosszabb időre letesszük a hátizsákunkat, felemelés előtt érdemes odafigyelni, nehogy kígyó húzódjon a közelében.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

Az offline térképek és az előzetes gyakorlás is hasznos

A hegyimentők azt ajánlják, hogy a túrázók töltsenek le offline működő navigációs alkalmazásokat, mert ahol nincs megfelelő térerő, ott az online applikációk akadozhatnak vagy használhatatlanná válhatnak. Fontos tanács az is, hogy indulás előtt, nyugodt környezetben tanulják meg használni ezeket az alkalmazásokat. Ugyanis

ha egy eltévedt személy pontos GPS-koordinátát tud küldeni a hegyimentőknek, az jelentősen megkönnyíti a megtalálását.

A jól karbantartott jelzéseknek és a modern alkalmazásoknak köszönhetően egyre ritkábbak az eltévedések: tavaly mintegy tíz ilyen esetben volt szükség a hegyimentők segítségére Hargita megyében – tudtuk meg Simon Lászlótól.

A szakember ugyanakkor hozzátette: a technikai fejlődéstől és a javuló körülményektől függetlenül a józan észre továbbra is szükség van.

Ha valaki elveszíti a jelzést, ne pánikoljon.

A legbiztosabb megoldás visszatérni az utolsó olyan pontra, ahol még látható volt a jelzés, és onnan újra nekivágni a helyes útvonalnak. Bármilyen baj esetén a 112-es segélyhívón keresztül lehet riasztani a hegyimentőket.

Hargita megye medve
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