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Portája közelében támadt a medve egy gazdára

Bocsos medve támadt az áldozatra

Bocsos medve támadt az áldozatra. Képünk illusztráció

Fotó: Pál Árpád

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Bocsos anyamedve támadt egy középkorú férfire pénteken este a Felsőboldogfalvához tartozó Ocfalván; a sérültet kórházba kellett szállítani – tudta meg a Székelyhon. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát, amikor az eset történt.

Fülöp-Székely Botond

2026. június 06., 11:442026. június 06., 11:44

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Portájától mindössze 300 méterre dolgozott a földjén az áldozat, akit este hét óra előtt nem sokkal támadott meg egy bocsos anyamedve – tudtuk meg Felsőboldogfalva község vezetőségétől. Mint kiderült,

a sérült véresen jött előre az udvarára, ahol családtagjai értesítették a hatóságokat, majd a mentősök kórházba szállították.

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Időközben távozott a helyszínről a támadó – amelyről kiderült, hogy egy bocsos anyamedve –, de a hatóságok a biztonság kedvéért riasztást végeztek a helyszínen.

Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városi kórház szóvivője lapunknak elmondta, hogy az áldozat az arcán, illetve a bal karján sérült meg.

Kórházba szállítását követően ellátták a sebeit, volt, amit össze is kellett varrni, majd távozott az intézményből.

A község egyik vezetője hangsúlyozta, számos medve kószál a lakóházak környékén, éppen egy másik, a búzatáblában kárt tevő egyed ügyében járt el, amikor értesítették az ocfalvi támadásról. Az elmúlt napokban ráadásul egy harmadik példánnyal is meggyűlt a bajuk, amely egy méhészetbe tört be.

A Székelyhonnak hangsúlyozta, mielőbb ki kellene hirdetni a medvékre vonatkozó kilövési kvótákat, mert tarthatatlan a helyzet a populáció elszaporodása miatt.

Udvarhelyszék Felsőboldogfalva medve
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