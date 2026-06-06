Portája közelében támadt a medve egy gazdára

Bocsos anyamedve támadt egy középkorú férfire pénteken este a Felsőboldogfalvához tartozó Ocfalván; a sérültet kórházba kellett szállítani – tudta meg a Székelyhon. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát, amikor az eset történt.

Fülöp-Székely Botond 2026. június 06., 11:442026. június 06., 11:44

Portájától mindössze 300 méterre dolgozott a földjén az áldozat, akit este hét óra előtt nem sokkal támadott meg egy bocsos anyamedve – tudtuk meg Felsőboldogfalva község vezetőségétől. Mint kiderült,

a sérült véresen jött előre az udvarára, ahol családtagjai értesítették a hatóságokat, majd a mentősök kórházba szállították.

Hirdetés Időközben távozott a helyszínről a támadó – amelyről kiderült, hogy egy bocsos anyamedve –, de a hatóságok a biztonság kedvéért riasztást végeztek a helyszínen. Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városi kórház szóvivője lapunknak elmondta, hogy az áldozat az arcán, illetve a bal karján sérült meg.

Kórházba szállítását követően ellátták a sebeit, volt, amit össze is kellett varrni, majd távozott az intézményből.