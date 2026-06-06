Portája közelében támadt a medve egy gazdára

Bocsos medve támadt az áldozatra. Képünk illusztráció
Fotó: Pál Árpád
Bocsos anyamedve támadt egy középkorú férfire pénteken este a Felsőboldogfalvához tartozó Ocfalván; a sérültet kórházba kellett szállítani – tudta meg a Székelyhon. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát, amikor az eset történt.
Portájától mindössze 300 méterre dolgozott a földjén az áldozat, akit este hét óra előtt nem sokkal támadott meg egy bocsos anyamedve – tudtuk meg Felsőboldogfalva község vezetőségétől. Mint kiderült,
Időközben távozott a helyszínről a támadó – amelyről kiderült, hogy egy bocsos anyamedve –, de a hatóságok a biztonság kedvéért riasztást végeztek a helyszínen.
Zörgő Noémi, a székelyudvarhelyi városi kórház szóvivője lapunknak elmondta, hogy az áldozat az arcán, illetve a bal karján sérült meg.
A község egyik vezetője hangsúlyozta, számos medve kószál a lakóházak környékén, éppen egy másik, a búzatáblában kárt tevő egyed ügyében járt el, amikor értesítették az ocfalvi támadásról. Az elmúlt napokban ráadásul egy harmadik példánnyal is meggyűlt a bajuk, amely egy méhészetbe tört be.
A Székelyhonnak hangsúlyozta, mielőbb ki kellene hirdetni a medvékre vonatkozó kilövési kvótákat, mert tarthatatlan a helyzet a populáció elszaporodása miatt.
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