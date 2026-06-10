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Még pénz kell a közel húsz éve épülő marosvásárhelyi jégpályára

A szakminiszternek a kivitelező azt nyilatkozta: őszig meglesz a munkálatokkal • Fotó: Cseke Attila közösségi oldala

A szakminiszternek a kivitelező azt nyilatkozta: őszig meglesz a munkálatokkal

Fotó: Cseke Attila közösségi oldala

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Csaknem húsz éve, 2007-ben kezdődött el a marosvásárhelyi fedett jégpálya és multifunkcionális sportbázis építése a Ligetben. Az eredetileg 2009-re tervezett beruházás azonban máig sem zárult le. Befejezéséhez idén további 15 millió lejre van szükség.

Simon Virág

2026. június 10., 19:082026. június 10., 19:08

A befejezéshez szükséges összeget még át kell átutalnia a fejlesztési minisztériumnak, a kivitelező a napokban azt ígérte, hogy őszig átadja a létesítményt.

Évek óta kellene már használni

A kivitelezés 2013-ban félbeszakadt, ekkor a létesítmény nagyjából 70 százalékban volt kész.

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Addig mintegy 7,5 millió eurót költött rá a szakminisztérium. 2024 őszén újraindult az építkezés, a terveket is módosították, hogy a létesítmény feleljen meg az érvényes előírásoknak, elvárásoknak.

Így a fedett jégpálya egyben többrendeltetésű sportcsarnokként is működhet majd.

Ennek köszönhetően a fedett pálya nem kizárólag a jeges sportokat szolgálja majd, hanem a tervek szerint kézilabda-, kosárlabda- és röplabdamérkőzések megrendezésére is alkalmas lesz.

Csaknem húsz éve készül, de még nem használható • Fotó: Cseke Attila közösségi oldala Galéria

Csaknem húsz éve készül, de még nem használható

Fotó: Cseke Attila közösségi oldala

Őszre ígérték az átadást

A Marosvásárhelyre látogató Cseke Attila fejlesztési minisztertől megtudtuk, a fedett jégpályánál elkezdett munkálatok jó ütemben haladnak.

A minisztérium teljes mértékben fedezni tudja a befejezés költségeit, a kivitelező által kiállított számlákat pedig egy kivételével mind törlesztették.

Jégpálya is lesz, de nemcsak • Fotó: Cseke Attila közösségi oldala Galéria

Jégpálya is lesz, de nemcsak

Fotó: Cseke Attila közösségi oldala

A fennmaradó összeg kifizetéséhez a vállalkozónak még igazoló iratokat kell bemutatnia. „Tizenötmillió lejre van még szükség a befejezéshez, ez a pénz a minisztérium rendelkezésére áll.

Idézet
A helyszínen történt egyeztetés során a kivitelező cég képviselője azt mondta, ősszel átadja használatra a létesítményt

– nyilatkozta a fejlesztési miniszter.

Mikor népesülhetnek be a lelátók? • Fotó: Cseke Attila közösségi oldala Galéria

Mikor népesülhetnek be a lelátók?

Fotó: Cseke Attila közösségi oldala

Marosszék Marosvásárhely
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