A szakminiszternek a kivitelező azt nyilatkozta: őszig meglesz a munkálatokkal
Fotó: Cseke Attila közösségi oldala
Csaknem húsz éve, 2007-ben kezdődött el a marosvásárhelyi fedett jégpálya és multifunkcionális sportbázis építése a Ligetben. Az eredetileg 2009-re tervezett beruházás azonban máig sem zárult le. Befejezéséhez idén további 15 millió lejre van szükség.
A befejezéshez szükséges összeget még át kell átutalnia a fejlesztési minisztériumnak, a kivitelező a napokban azt ígérte, hogy őszig átadja a létesítményt.
A kivitelezés 2013-ban félbeszakadt, ekkor a létesítmény nagyjából 70 százalékban volt kész.
Addig mintegy 7,5 millió eurót költött rá a szakminisztérium. 2024 őszén újraindult az építkezés, a terveket is módosították, hogy a létesítmény feleljen meg az érvényes előírásoknak, elvárásoknak.
Ennek köszönhetően a fedett pálya nem kizárólag a jeges sportokat szolgálja majd, hanem a tervek szerint kézilabda-, kosárlabda- és röplabdamérkőzések megrendezésére is alkalmas lesz.
Csaknem húsz éve készül, de még nem használható
Fotó: Cseke Attila közösségi oldala
A Marosvásárhelyre látogató Cseke Attila fejlesztési minisztertől megtudtuk, a fedett jégpályánál elkezdett munkálatok jó ütemben haladnak.
Jégpálya is lesz, de nemcsak
Fotó: Cseke Attila közösségi oldala
A fennmaradó összeg kifizetéséhez a vállalkozónak még igazoló iratokat kell bemutatnia. „Tizenötmillió lejre van még szükség a befejezéshez, ez a pénz a minisztérium rendelkezésére áll.
– nyilatkozta a fejlesztési miniszter.
Mikor népesülhetnek be a lelátók?
Fotó: Cseke Attila közösségi oldala
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