Csaknem húsz éve, 2007-ben kezdődött el a marosvásárhelyi fedett jégpálya és multifunkcionális sportbázis építése a Ligetben. Az eredetileg 2009-re tervezett beruházás azonban máig sem zárult le. Befejezéséhez idén további 15 millió lejre van szükség.

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A befejezéshez szükséges összeget még át kell átutalnia a fejlesztési minisztériumnak, a kivitelező a napokban azt ígérte, hogy őszig átadja a létesítményt.

Évek óta kellene már használni

A kivitelezés 2013-ban félbeszakadt, ekkor a létesítmény nagyjából 70 százalékban volt kész.

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Addig mintegy 7,5 millió eurót költött rá a szakminisztérium. 2024 őszén újraindult az építkezés, a terveket is módosították, hogy a létesítmény feleljen meg az érvényes előírásoknak, elvárásoknak.