Az új épületben a tervek szerint egy helyen lesz minden szakrendelő. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Új járóbeteg-rendelő épül Szászrégenben, annak érdekében, hogy a jelenlegi négy helyszín helyett egy helyen legyenek elérhetők az egészségügyi szolgáltatások. A kivitelezőt most választják ki, a beruházás húszmillió lejbe kerül.
Szászrégen és a környékbeli nagyközség lakói számára is jó hír, hogy új járóbeteg-rendelő épül a városban. Az uniós pénzből készülő beruházásnak kiadták az építkezési engedélyét.
Márk Endre szászrégeni polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy húszmillió lejes uniós támogatásból új épülettel bővül a szászrégeni Eugen Nicoară városi kórház.
A részleteket a polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd mondta el a Székelyhonnak. Mint megtudtuk jelenleg a járóbeteg szakrendelők négy különböző helyszínen vannak. Ez nehézséget jelent a szászrégeni és környékbeli betegek számára, akik alkalomadtán több rendelőt kell felkeressenek.
Gál Előd kihangsúlyozta hogy az elmúlt években több fejlesztés volt a Florentina Simona Toncean által vezetett városi kórházban és a most előkészített beruházás is egy
Az új épület földszintjén kap helyet a laboratórium és a képalkotó diagnosztikai részleg, az első emeleten a különböző szakrendelők, míg a második emeleten emésztőszervi endoszkópiás központot alakítanak ki.
így különböző vizsgálatokat lehet majd elvégeztetni, hogy megelőzhető legyen az mell-, vastagbél- és méhnyakrák.
A szakembertől megtudtuk, hogy a beruházás építkezési engedélyét már kiállították, és a közbeszerzés is elindul a kivitelező kiválasztására. A pályázat szerint a kiválasztott cégnek összesen 36 hónapja lesz a tervezésre és az épület felépítésére. A húsz millió lejes pályázatban a város önrésze 750 ezer lej. Gál Előd elmondta, hogy
és elkezdődhet a betegek kiszolgálása az szakrendelőkben.
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