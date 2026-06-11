Új járóbeteg-rendelő épül Szászrégenben, annak érdekében, hogy a jelenlegi négy helyszín helyett egy helyen legyenek elérhetők az egészségügyi szolgáltatások. A kivitelezőt most választják ki, a beruházás húszmillió lejbe kerül.

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Szászrégen és a környékbeli nagyközség lakói számára is jó hír, hogy új járóbeteg-rendelő épül a városban. Az uniós pénzből készülő beruházásnak kiadták az építkezési engedélyét.

Egy helyre vonnák össze a rendelőket

Márk Endre szászrégeni polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy húszmillió lejes uniós támogatásból új épülettel bővül a szászrégeni Eugen Nicoară városi kórház.

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A részleteket a polgármester kabinetfőnöke, Gál Előd mondta el a Székelyhonnak. Mint megtudtuk jelenleg a járóbeteg szakrendelők négy különböző helyszínen vannak. Ez nehézséget jelent a szászrégeni és környékbeli betegek számára, akik alkalomadtán több rendelőt kell felkeressenek.

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Gál Előd kihangsúlyozta hogy az elmúlt években több fejlesztés volt a Florentina Simona Toncean által vezetett városi kórházban és a most előkészített beruházás is egy