Jégesőre, szélviharra, felhőszakadásra figyelmeztetnek

Fotó: Pinti Attila
Ro-Alert riasztásban hívják fel a Maros megyeiek figyelmét, hogy narancssárga viharjelzés érvényes csütörtökön este fél hétig. Több település érintett.
Marosvásárhelyen és környékén: Marosszentgyörgyön, Nyárádtőn, Marosszentkirályon, Mezőpanitban, Koronkán, Marosszentannán, Dózsa Györgyben, Nyárádkarácsonban, Nyárádszeredában és Nagyernyében heves záporokra, erős széllökésekre figyelmeztették a lakosságot.
A Ro-Alert szerint 25–40 l/nm csapadék hullhat, gyakori villámlással, 2–3 cm átmérőjű jégesővel, valamint erős széllökésekkel (70–90 km/h). A vészhelyzeti felügyelőség közleményben hívja fel a lakók figyelmét, hogy legyenek óvatosak, a folyók és patakok vízszintjének emelkedése esetén ne próbáljanak meg átkelni a vízfolyásokon, és maradjanak távol a partoktól. Ugyanakkor erős szél esetén kerüljék a fákat, villanyoszlopokat, reklámtáblákat. A gépjárművezetőknek azt javasolják, hogy kerüljék az elárasztott területeket, illetve azokat a térségeket, amelyekre meteorológiai figyelmeztetés van érvényben.
Új járóbeteg-rendelő épül Szászrégenben, annak érdekében, hogy a jelenlegi négy helyszín helyett egy helyen legyenek elérhetők az egészségügyi szolgáltatások. A kivitelezőt most választják ki, a beruházás húszmillió lejbe kerül.
A nők szerepe a szecesszió művészetében témakört ismerhetik meg mindazok, akik június 13-án, szombaton részt vesznek Marosvásárhelyen a szecesszió világnapjának programjain.
Még 2007-ben kezdődött el a marosvásárhelyi fedett jégpálya és multifunkcionális sportbázis építése a Ligetben. Az eredetileg 2009-re tervezett beruházás azonban máig sem zárult le. Befejezéséhez idén további 15 millió lejre van szükség.
Különleges fejlesztés valósult meg a Nyárád mente világörökségi helyszínén: a mikházi régészeti park szombattól korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.
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Kiírták a közbeszerzést a marosvásárhelyi George Enescu utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.
Több helyszínen is medvét észleltek az elmúlt napokban Vámosgálfalván. Fokozott óvatosságra intik a lakókat.
Távoltartási végzést adtak ki egy negyvenkét éves férfi nevére, akit azzal gyanúsítanak, hogy hétfőn este a Somostetőn megszúrt egy negyvenéves férfit. A nyomozást folytatják.
Július végéig hosszabbították meg a felmondási időt a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál dolgozó csaknem ezer szakember számára. A rossz hír, hogy az országos portálok szerint csak jövő tavasszal kezdődhet el újra a termelés a nagyüzemben.
Újraindult az utcák takarítása Marosvásárhelyen – jelentette be hétfőn délután Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere. A megyeszékhelyen május 20-tól nem volt szolgáltatás, ugyanakkor most sem tudni, hogy meddig lesz.
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