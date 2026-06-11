Jégesőre, szélviharra, felhőszakadásra figyelmeztetnek

Ro-Alert riasztásban hívják fel a Maros megyeiek figyelmét, hogy narancssárga viharjelzés érvényes csütörtökön este fél hétig. Több település érintett.

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Marosvásárhelyen és környékén: Marosszentgyörgyön, Nyárádtőn, Marosszentkirályon, Mezőpanitban, Koronkán, Marosszentannán, Dózsa Györgyben, Nyárádkarácsonban, Nyárádszeredában és Nagyernyében heves záporokra, erős széllökésekre figyelmeztették a lakosságot.

A Ro-Alert szerint 25–40 l/nm csapadék hullhat, gyakori villámlással, 2–3 cm átmérőjű jégesővel, valamint erős széllökésekkel (70–90 km/h). A vészhelyzeti felügyelőség közleményben hívja fel a lakók figyelmét, hogy legyenek óvatosak, a folyók és patakok vízszintjének emelkedése esetén ne próbáljanak meg átkelni a vízfolyásokon, és maradjanak távol a partoktól. Ugyanakkor erős szél esetén kerüljék a fákat, villanyoszlopokat, reklámtáblákat. A gépjárművezetőknek azt javasolják, hogy kerüljék az elárasztott területeket, illetve azokat a térségeket, amelyekre meteorológiai figyelmeztetés van érvényben.