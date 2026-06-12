Óriási fogás: közel 60 kilogramm kannabiszt és 700 ezer lejt is lefoglaltak

Több mint 58 kilogramm kannabiszt, kokaint, valamint mintegy 700 ezer lejt és 8 ezer eurót foglaltak le a hatóságok egy Maros, Kolozs és Fehér megyére kiterjedő akció során. Három gyanúsítottat harmincnapos előzetes letartóztatásba helyeztek.

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A szervezett bűnözés elleni ügyosztály (DIICOT) marosvásárhelyi nyomozói és a területi szolgálat ügyészei három ember tevékenységét vizsgálják kábítószer-kereskedelem és -birtoklás gyanújával. A nyomozás szerint

két (30 és 36 éves) férfi 2026 júniusában mintegy 40 kilogramm kannabiszt szállított és tárolt egy kolozsvári ingatlanban értékesítés céljából.

A harmadik, 21 éves gyanúsított a hatóságok szerint kábítószert szerzett be, tartott magánál és értékesített.

A június 11–12-én végrehajtott 14 házkutatás során Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Gyulafehérváron és Apahidán összesen 58 kilogramm kannabiszt, továbbá mintegy 120 gramm kokaint találtak a nyomozók. Emellett precíziós mérlegeket, darálókat, vákuumcsomagoló eszközöket, valamint közel 700 ezer lej és 8 ezer euró készpénzt is lefoglaltak.

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A három gyanúsítottat őrizetbe vették, pénteken a Maros Megyei Törvényszék elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatásukat. Az ügyben a nyomozás magas kockázatú kábítószerek kereskedelme, illetve egyikük esetében saját fogyasztásra történő kábítószer-birtoklás gyanújával folytatódik – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.