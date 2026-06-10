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Római örökség a Nyárád mentén – megnyitja székelykapuját a Limespark Különleges fejlesztés valósult meg a Nyárád mente világörökségi helyszínén: a mikházi régészeti park szombattól korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz. Hajnal Csilla 2026. június 10., 17:372026. június 10., 17:37

Fotó: Haáz Vince

Különleges fejlesztés valósult meg a Nyárád mente világörökségi helyszínén: a mikházi régészeti park szombattól korszerű kiállításokkal, és látogatóbarát infrastruktúrával várja mindazokat, akik közelebb kerülnének a római korhoz.

Hajnal Csilla 2026. június 10., 17:372026. június 10., 17:37

Erdély római kori történelmét egészen új szemszögből ismerhetik meg az érdeklődők szombattól: a Maros Megyei Múzeum és a Maros Megyei Tanács hivatalosan is megnyitja a Limesparkot. A nagyszabású projekt a mikházi régészeti lelőhely kulturális örökségének bemutatását és megőrzését tűzte ki céljául.

A fejlesztés hátterében egy tudatos törekvés áll: olyan turisztikai látványossággal gazdagodjon Kelet-Erdély és Székelyföld, amely méltón képviseli a térség kivételes régészeti értékeit.

A feltételek adottak voltak: 2013 óta intenzív kutatások folynak a területen, 2024-ben pedig maga a római határvédelmi rendszer, a LIMES felkerült az UNESCO Világörökségi Listára – fejtette ki nekünk a helyszínen egy római konyhát idéző térben a kutatást vezető régész, Pánczél Szilamér, aki a Maros Megyei Múzeum keretében működő Római Limeskutató Központ vezetője és az országos limesbizottság tagja is egyben. Hirdetés

Pánczél Szilamér: a fejlesztésnek az volt a célja, hogy Kelet-Erdélyben, Székelyföldön egy új turisztikai látványosságot hozzunk létre Fotó: Haáz Vince

Ez a hatalmas védelmi rendszer – amelyhez hasonló a kínai nagy fal is – egykor Európát, Ázsiát és Afrikát kötötte össze. A Maros Megyei Múzeum úgy döntött, hogy

a régióban zajlott, sok hazai és külföldi partner bevonásával végzett kutatások eredményeire alapozva Mikháza lesz ennek a világörökségi rendszernek a zászlóshajója.

A régészeti park 2015-ben nyitotta meg kapuit, legújabb fejlesztési szakasza pedig az országos újjáépítési alap (PNRR) támogatásával, a Hívogató Románia program keretében valósult meg. A program kulturális és turisztikai útvonalak kialakítását tűzte ki célul, köztük a római katonai táborok, az úgynevezett castrumok útját – amelynek egyik kiemelt helyszíne éppen a mikházi park. A Limespark teljes projektje mintegy 2 millió 200 ezer eurós beruházást jelentett – mesélte a régész a Székelyhonnak.

Fotó: Haáz Vince

Amit a látogató felfedezhet A Limespark szombaton, június 13-án 11 órakor nyitja meg kapuit egy hivatalos megnyitó keretében, és ezentúl rendszeresen nyitva lesz minden keddtől vasárnapig, ahol az új épületekben – a csűrben és a toronyban – elhelyezett kiállításokat tekinthetik meg a látogatók csupán pár lejes belépőjegy fejében.

A megnyitó egész napos esemény lesz: délelőtt 11 órától délután 5 óráig tart, tárlatvezetéssel, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal.

A programban szerepel például növényi alapú gyapjúfestés, római receptekhez kapcsolódó tevékenységek és freskófestés, illetve jelen lesz a Milites Marisensis hagyományőrző csapat is különböző programokkal.

Fotó: Haáz Vince

A nyári szezonban a régészeti feltárások szintén látogathatók lesznek, és havonta egy-egy tematikus rendezvénnyel készülnek – köztük a régészet napjára időzített megnyitóval, és a korábban már megszervezett Római Fesztiválhoz hasonló programokkal – fejtette ki Pánczél Szilamér. Pánczél Szilamér kiemelte,

a csűrben a mindennapi római élet elevenedik meg: kiállítás mutatja be, hogyan használták a teret növénytermesztésre, állattartásra, hogyan épült ki az úthálózat.

A látogatók egy római kocsirekonstrukciót is megtekinthetnek – és a gyerekek fel is mászhatnak rá. Különleges érdekesség, hogy az egyik kút feltárása során szerves anyagok is előkerültek: magvak és szőlővenyige, amelyek általában nem maradnak meg ebben a környezetben.

Ezek nyomán izgalmas kérdésre kereshetjük a választ: mely növényeket hoztak magukkal a rómaiak Erdélybe? A barack és a dió például éppen velük jelent meg a Kárpát-medencében

– tette hozzá a szakember. Az emeleten a keleti limes legszebb és legizgalmasabb leletei láthatók – nem csupán Mikházáról, hanem az egész Maros megyei szakaszról. Egy összefoglaló film is segít eligazodni: a látogató megismerheti, hol található például a marosvécsi katonai tábor, és hogyan illeszkedik a nagy egészbe.

Fotó: Haáz Vince

A múzeumpedagógiai teremben egy római ebédlő hangulatát idézik fel mozaikpadló, freskók és bútorok rekonstrukciói. Ez a tér azt az élményt nyújtja, milyen lehetett egy római lakomán részt venni – mutatta be nekünk a régész a tereket. Az újonnan épült toronyban szintén kiállítások fogadják a látogatókat. Az első emeleten a helyi íjászegység – egy keleti egység – felszerelését mutatják be, a torony tövében pedig az eredetileg a pandémia idején feltárt saroktorony romjai láthatók, amelyek köré

egy 3D-s vetítés meséli el a hely történetét a kezdetektől a régészeti feltárásokig.

Kint, a szabadban növényi beültetéssel jelölik a katonai tábor különböző elemeit: az árkokat, a sáncokat, és gabionfal érzékelteti az egykori erődítmény vonalát.

Az újonnan épült csűrszerű épületben kap helyet a kiállítás egy része Fotó: Haáz Vince

Mikháza, a kulturális találkozóhely A park nem egyedüli vonzereje a falunak: Mikháza otthont ad a ferences kolostornak, Széllyes Sándor és Kacsó Sándor emlékszobájának, valamint a Csűrszínháznak is. Mindez egy viszonylag kis Nyárád menti zsákfalu esetében figyelemre méltó kulturális kínálatot jelent. Az eddigi rendezvényekre főként családos látogatók érkeztek, de már iskolai csoportok és turistabuszok bejelentkezése is várható – a Zöld Hét programjai, illetve tanulmányi kirándulások keretében.

A fejlesztés mögött évtizedes kutatómunka áll,

amelybe a kolozsvári egyetem, a budapesti ELTE, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a berlini Humboldt Egyetem hallgatói és oktatói is bekapcsolódtak a Maros Megyei Múzeum munkatársai mellett. Az országos limesbizottság tagja és régésze azt is hozzátette, az UNESCO-védettség nemcsak büszkeséget, hanem felelősséget is jelent: a lelőhely egészen a falu belsejéig húzódik, és a beépítésre vonatkozó szabályok betartása elengedhetetlen ahhoz, hogy ez a kivételes örökség megmaradjon a jövő nemzedékek számára is.

Fotó: Haáz Vince

Római kort idéző mozaik, falfreskók, bútorok – készülnek a szombati megnyitóra Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

A térségben talált értékes leletek tanuskodnak a római örökségről Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Egy római konyha rekonstrukciója Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Az egykori tornyot volumenikus nagyságában építették meg, tövében pedig az eredetileg feltárt saroktorony romjai láthatók Fotó: Haáz Vince