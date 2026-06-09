Kiírták a közbeszerzést Marosvásárhely első olyan utcájának teljes felújítására, amelyből sétálóutca lehet

Kiírták a közbeszerzést a marosvásárhelyi George Enescu utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.

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A Kultúrpalota és a Közigazgatási Palota közötti területen az utóbbi időben fesztiválokat és közösségi találkozásokat szerveznek. Ezt az utcát alakítanák át sétálóutcává, hiszen ellentétben a legtöbb erdélyi várossal,

Marosvásárhelynek nincs még sétálóutcája, amely teljes egészében csak a gyalogosoké lenne.

Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy kiírták a közbeszerzést az utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.

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A beruházás keretében teljesen megújul az utca infrastruktúrája: a víz- és csatornahálózat, az elektromos és gázvezetékek, az úttest, valamint a teljes környező terület is. Mindeközben megőrzik a főtér történelmi jellegét és egyedi hangulatát – áll a közleményben.