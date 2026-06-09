Kiírták a közbeszerzést Marosvásárhely első olyan utcájának teljes felújítására, amelyből sétálóutca lehet

Az Enescu utcában jelenleg egy kávézó működik
Fotó: Haáz Vince
Kiírták a közbeszerzést a marosvásárhelyi George Enescu utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.
A Kultúrpalota és a Közigazgatási Palota közötti területen az utóbbi időben fesztiválokat és közösségi találkozásokat szerveznek. Ezt az utcát alakítanák át sétálóutcává, hiszen ellentétben a legtöbb erdélyi várossal,
Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy kiírták a közbeszerzést az utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.
A beruházás keretében teljesen megújul az utca infrastruktúrája: a víz- és csatornahálózat, az elektromos és gázvezetékek, az úttest, valamint a teljes környező terület is. Mindeközben megőrzik a főtér történelmi jellegét és egyedi hangulatát – áll a közleményben.
Megvizsgálta a környezetvédelmi ügynökség a Kárpátok sétányára tervezett Maros-híddal kapcsolatos lakossági panaszokat és észrevételeket is, de a terv megváltoztatását nem kérte. A tíz éve kiadott környezetvédelmi engedély továbbra is érvényes.
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Távoltartási végzést adtak ki egy negyvenkét éves férfi nevére, akit azzal gyanúsítanak, hogy hétfőn este a Somostetőn megszúrt egy negyvenéves férfit. A nyomozást folytatják.
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