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Kiírták a közbeszerzést Marosvásárhely első olyan utcájának teljes felújítására, amelyből sétálóutca lehet

Az Enescu utcában jelenleg egy kávézó működik • Fotó: Haáz Vince

Az Enescu utcában jelenleg egy kávézó működik

Fotó: Haáz Vince

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Kiírták a közbeszerzést a marosvásárhelyi George Enescu utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.

Hajnal Csilla

2026. június 09., 17:022026. június 09., 17:02

A Kultúrpalota és a Közigazgatási Palota közötti területen az utóbbi időben fesztiválokat és közösségi találkozásokat szerveznek. Ezt az utcát alakítanák át sétálóutcává, hiszen ellentétben a legtöbb erdélyi várossal,

Marosvásárhelynek nincs még sétálóutcája, amely teljes egészében csak a gyalogosoké lenne.

Soós Zoltán polgármester közösségi oldalán jelentette be kedden, hogy kiírták a közbeszerzést az utca teljes felújítására és gyalogosövezetté alakítására.

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A beruházás keretében teljesen megújul az utca infrastruktúrája: a víz- és csatornahálózat, az elektromos és gázvezetékek, az úttest, valamint a teljes környező terület is. Mindeközben megőrzik a főtér történelmi jellegét és egyedi hangulatát – áll a közleményben.

Marosszék Marosvásárhely Közlekedés
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