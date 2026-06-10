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Ne legyen szigorúan védett a barnamedve – Brüsszelhez fordul Tánczos Barna

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tánczos Barna miniszterelnök-helyettes szerdán bejelentette, kezdeményezni fogja az Európai Bizottságnál (EB), hogy vegyék le a barnamedvét a szigorúan védett fajok listájáról és helyezzék át egy másik listára.

Székelyhon

2026. június 10., 20:122026. június 10., 20:12

A volt környezetvédelmi, jelenlegi ügyvivő mezőgazdasági miniszternek meggyőződése, hogy a romániai medveprobléma megoldásához az európai uniós szabályozáson is módosítani kell. Ezért kezdeményezni fogja a barnamedve védettségi státuszának módosítását.

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Tánczos szerint van precedens erre: a farkas is lekerült a szigorúan védett állatfajok listájáról, miután Németországban pónilovakat pusztított el.

Idézet
Nálunk nem a pónilovakra, hanem az emberekre jelent veszélyt a medve”

– jegyezte meg az ügyvivő miniszter az Agerpres beszámolója szerint.

A tárcavezető azt is elmondta, hogy a kezdeményezést más tagállamok is támogatják és aláírják.

Az ügyvivő miniszter emlékeztetett, a román parlament megszavazta a medvekilövési kvótát megduplázó törvényt, a jogszabály azonban nem léphetett még hatályba, mert megtámadták az alkotmánybíróságon. Várják a testület döntését, közben azonban

tájékoztatni kell az uniós tagállamokat és az illetékes uniós biztost, hogy „a jelenlegi helyzet tarthatatlan”

– tette hozzá.

Belföld medve
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