Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Fotó: Borbély Fanni
Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.
Fotó: Borbély Fanni
Tavaly ősszel írt ki közbeszerzési eljárást a Közúti Beruházások Országos Társasága (CNIR) egy új Olt-híd tervezésére és kivitelezésére Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében, a 13A jelzésű országúton. Az ajánlatok kiértékelése után az eredményhirdetés következik, de az
Erről Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei igazgatója beszélt kérdésünkre.
Betarthatatlan sebességkorlátozás a hídon
Fotó: Borbély Fanni
Mint elmondta, ha időben lezárul a közbeszerzési, akkor a műszaki tervek elkészítése az első feladat a nyertes ajánlattevő számára, akivel szerződést írnak alá. Ennek időtartama még nem ismert, akárcsak az sem, hogy a beruházáshoz szükséges pénz rendelkezésre áll-e majd.
Fotó: Borbély Fanni
Egyelőre ugyanis a költségvetési leosztást még nem kapták meg az útügyi társaság területi igazgatóságai, így a brassói sem, amelyhez Hargita megye is tartozik. Ezért
Több részletben megy tönkre a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében épült Olt-híd: hét éve az egyik védőkorlát szakadt le, most pedig a másiknak mintegy fele a beton tartóelemekkel együtt leomlott, és a partra, illetve folyó medrébe esett.
Mint korábban az illetékes ismertette, amikor elérkezik a meglévő, gyatra állapotú híd bontásának ideje, egy ideiglenes póthidat építenek mellé, ahol a munkálatok időszakában haladhat a forgalom. A tervezés és kivitelezés becsült értéke eléri a 19,3 millió lejt, a liciten 8 cég, illetve cégtársulás nyújtott be ajánlatot.
Fotó: Borbély Fanni
2018-ban drasztikus sebességkorlátozást vezettek be a hídon, mert egy szakértői vizsgálat szerint tartószerkezete meggyengült, veszélyessé vált. Ezért a korábban megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességet 10 kilométeresre csökkentették, így próbálva óvni a tartószerkezetet. Ezt
Fotó: Borbély Fanni
Az elhasználódás nemcsak a híd vasbeton tartószerkezetében jelentkezett, amelynek gerendái közé évek óta beszivárog a víz, télen a só, meggyengítve azt. Az egyik oldalon a védőkorlát a járda szerepét is betöltő beton tartóelemekkel együtt 2014-ben szakadt le és esett a folyóba – ezt utána csak szalagkorláttal pótolták.
A másik oldalon pedig 2017-ben egy balesetező autó szakította át a védőkorlátot, amelynek nagy része aztán a tartóelemekkel együtt 2021 nyarán szakadt le, oda is szalagkorlátot szereltek fel.
Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.
Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.
Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.
Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.
Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.
Több területen is úttörő szerepet vállalt, és egyetlen feladatát sem végezte félgőzzel. Az ő nevéhez kötődik többek között a Pro Animalia Alapítvány létrehozása, valamint Fodor Sándor Csipikéjének bábszínházi színre vitele. Orendi Évával beszélgettünk.
Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.
Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.
Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.
