Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

Kovács Attila 2026. április 29., 09:552026. április 29., 09:55

Tavaly ősszel írt ki közbeszerzési eljárást a Közúti Beruházások Országos Társasága (CNIR) egy új Olt-híd tervezésére és kivitelezésére Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében, a 13A jelzésű országúton. Az ajánlatok kiértékelése után az eredményhirdetés következik, de az

még bizonytalan, hogy idén ténylegesen el is kezdődhetnek-e a munkálatok.

Erről Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei igazgatója beszélt kérdésünkre.

Betarthatatlan sebességkorlátozás a hídon Fotó: Borbély Fanni

Mint elmondta, ha időben lezárul a közbeszerzési, akkor a műszaki tervek elkészítése az első feladat a nyertes ajánlattevő számára, akivel szerződést írnak alá. Ennek időtartama még nem ismert, akárcsak az sem, hogy a beruházáshoz szükséges pénz rendelkezésre áll-e majd.

Egyelőre ugyanis a költségvetési leosztást még nem kapták meg az útügyi társaság területi igazgatóságai, így a brassói sem, amelyhez Hargita megye is tartozik. Ezért

sem lehet tudni, hogy idén lesz-e munkakezdés.

korábban írtuk Megint leszakadt és a mederbe esett a hídkorlát Több részletben megy tönkre a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében épült Olt-híd: hét éve az egyik védőkorlát szakadt le, most pedig a másiknak mintegy fele a beton tartóelemekkel együtt leomlott, és a partra, illetve folyó medrébe esett. Mint korábban az illetékes ismertette, amikor elérkezik a meglévő, gyatra állapotú híd bontásának ideje, egy ideiglenes póthidat építenek mellé, ahol a munkálatok időszakában haladhat a forgalom. A tervezés és kivitelezés becsült értéke eléri a 19,3 millió lejt, a liciten 8 cég, illetve cégtársulás nyújtott be ajánlatot.

2018-ban drasztikus sebességkorlátozást vezettek be a hídon, mert egy szakértői vizsgálat szerint tartószerkezete meggyengült, veszélyessé vált. Ezért a korábban megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességet 10 kilométeresre csökkentették, így próbálva óvni a tartószerkezetet. Ezt

a korlátozást senki sem tartja be, csúcsforgalom idején torlódást is eredményezne.

