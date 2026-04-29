Készülnek az Olt-híd építésére, de ez a pénztől is függ

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Végéhez közeledik a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében levő Olt-híd újjáépítése érdekében kiírt közbeszerzési eljárás. Idén el is kezdődhetne a munkálat, de ez a tervek elkészítésétől, és a rendelkezésre álló pénztől is függ.

Kovács Attila

2026. április 29., 09:552026. április 29., 09:55

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Tavaly ősszel írt ki közbeszerzési eljárást a Közúti Beruházások Országos Társasága (CNIR) egy új Olt-híd tervezésére és kivitelezésére Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében, a 13A jelzésű országúton. Az ajánlatok kiértékelése után az eredményhirdetés következik, de az

még bizonytalan, hogy idén ténylegesen el is kezdődhetnek-e a munkálatok.

Erről Cătălin Romanescu, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) Hargita megyei igazgatója beszélt kérdésünkre.

Betarthatatlan sebességkorlátozás a hídon

Betarthatatlan sebességkorlátozás a hídon

Fotó: Borbély Fanni

Mint elmondta, ha időben lezárul a közbeszerzési, akkor a műszaki tervek elkészítése az első feladat a nyertes ajánlattevő számára, akivel szerződést írnak alá. Ennek időtartama még nem ismert, akárcsak az sem, hogy a beruházáshoz szükséges pénz rendelkezésre áll-e majd.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Egyelőre ugyanis a költségvetési leosztást még nem kapták meg az útügyi társaság területi igazgatóságai, így a brassói sem, amelyhez Hargita megye is tartozik. Ezért

sem lehet tudni, hogy idén lesz-e munkakezdés.

korábban írtuk

Megint leszakadt és a mederbe esett a hídkorlát
Megint leszakadt és a mederbe esett a hídkorlát

Több részletben megy tönkre a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében épült Olt-híd: hét éve az egyik védőkorlát szakadt le, most pedig a másiknak mintegy fele a beton tartóelemekkel együtt leomlott, és a partra, illetve folyó medrébe esett.

Mint korábban az illetékes ismertette, amikor elérkezik a meglévő, gyatra állapotú híd bontásának ideje, egy ideiglenes póthidat építenek mellé, ahol a munkálatok időszakában haladhat a forgalom. A tervezés és kivitelezés becsült értéke eléri a 19,3 millió lejt, a liciten 8 cég, illetve cégtársulás nyújtott be ajánlatot.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

2018-ban drasztikus sebességkorlátozást vezettek be a hídon, mert egy szakértői vizsgálat szerint tartószerkezete meggyengült, veszélyessé vált. Ezért a korábban megengedett 40 kilométeres óránkénti sebességet 10 kilométeresre csökkentették, így próbálva óvni a tartószerkezetet. Ezt

a korlátozást senki sem tartja be, csúcsforgalom idején torlódást is eredményezne.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az elhasználódás nemcsak a híd vasbeton tartószerkezetében jelentkezett, amelynek gerendái közé évek óta beszivárog a víz, télen a só, meggyengítve azt. Az egyik oldalon a védőkorlát a járda szerepét is betöltő beton tartóelemekkel együtt 2014-ben szakadt le és esett a folyóba – ezt utána csak szalagkorláttal pótolták.

A másik oldalon pedig 2017-ben egy balesetező autó szakította át a védőkorlátot, amelynek nagy része aztán a tartóelemekkel együtt 2021 nyarán szakadt le, oda is szalagkorlátot szereltek fel.

Csíkszék Csíkszereda
2 hozzászólás Hozzászólások
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában

Jelentősen bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában: a város területén 131 helyszínen 193 térfigyelő kamerát szerelnek fel a következő hónapokban.

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Közel kétszáz kamerával bővül a térfigyelő rendszer Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit

Kiskorú által irányított lovasszekér ütött el egy idős férfit szombaton este Kászonaltízen; a tettes elhagyta a helyszínt, de a hatóságok hamar rátaláltak – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Lovasszekér ütött el egy idős férfit
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában

Elszaporodtak a rágcsálók Csíkszereda egyes részein: főként a városközpontban okoznak gondot a patkányok és az egerek, de más városrészeken is jelen vannak. A szakemberek szerint ellenük csak rendszeres és összehangolt irtással lehet hatékonyan fellépni.

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 27., hétfő

Patkányokra panaszkodnak Csíkszeredában
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette

Olcsó kis hangfalat talált a csomagban egy csíkszeredai férfi, miután az interneten szkennert (lapolvasót) rendelt. Azért osztotta meg az esetet, hogy mások ne járjanak hasonlóan, a fogyasztóvédelem pedig tanácsokat adott az ilyen átverések kikerülésére.

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
2026. április 26., vasárnap

Szkennert rendelt, bóvli kis hangfalat kapott helyette
2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó

Motorok és motorosok százait áldották meg vasárnap délután a Tolvajos-tetőn.

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Soha nem voltak még ennyien a motoros szezonnyitón – videó
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt

Villanyáram-kiesést okozott az erős szél több Hargita megyei településen vasárnap délután; összesen 1110 fogyasztó érintett.

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
2026. április 26., vasárnap

Fogyasztók százai maradtak villanyáram nélkül az erős szél miatt
2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam

Több területen is úttörő szerepet vállalt, és egyetlen feladatát sem végezte félgőzzel. Az ő nevéhez kötődik többek között a Pro Animalia Alapítvány létrehozása, valamint Fodor Sándor Csipikéjének bábszínházi színre vitele. Orendi Évával beszélgettünk.

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
2026. április 26., vasárnap

Orendi Éva: bármihez kezdtem, szívvel-lélekkel csináltam
2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése

Nyáron elkezdik az egyik csíkszentdomokosi iskola felújítását, amelyre európai uniós finanszírozást nyert a felcsíki község. Az energiahatékonyság növelése érdekében az épületet hőszigetelik és korszerű felszereltséget kap.

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
2026. április 25., szombat

Nyáron indulhat a csíkszentdomokosi elemi iskola korszerűsítése
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson

Több fronton is ellenőrzést végeztek a Hargita megyei rendőrök Csíkkozmáson. A háromórás akció során több mint száz embert igazoltattak, tíz esetben szabálysértési bírságot szabtak ki.

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
2026. április 24., péntek

Nagyszabású rendőrségi akció, több ezer lej bírság Csíkkozmáson
2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában

Az elmúlt években több magyarországi cég üzemcsarnok-, illetve gyárépítési szándékát jelentették be Csíkszeredában. Ezek közül van, amelyik már üzemel, egy másik építése folyamatban van, de olyan is van, ami nem kezdődött el.

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
2026. április 24., péntek

Caola-gyáregység nem, de a kőzetgyapotgyár épül Csíkszeredában
