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Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan

• Fotó: Képernyőfotó: Nicușor Dan / Facebook

Fotó: Képernyőfotó: Nicușor Dan / Facebook

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Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.

Székelyhon

2026. június 14., 10:102026. június 14., 10:10

2026. június 14., 10:282026. június 14., 10:28

A Cotroceni-palotában tartott vasárnap reggeli sajtónyilatkozaton Nicușor Dan megköszönte Eugen Tomacnak a felelősségvállalást és a komolyságot. Mint fogalmazott, sem ő, sem Tomac nem „kormányosdit akart játszani”, a politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ezen az úton, időközben azonban egyértelművé vált, hogy a jelenlegi helyzet politikai megállapodást igényel.

Az államfő egyúttal bejelentette, hogy Adrian Veșteát bízza meg a kormányalakítással

– számol be az Agerpres.

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Nicușor Dan szerint a liberális politikus végigjárta a közigazgatási ranglétrát: volt polgármester, megyei tanácselnök és miniszter is, miközben jelentős tapasztalatot szerzett az uniós források lehívásában és a közpénzek kezelésében.

Az elnök „fejlesztésközpontú” politikusként jellemezte Veșteát, kiemelve szerepét a brassói nemzetközi repülőtér megvalósításában.

Hozzátette, hogy határozottan Nyugat-barát személyiségnek tartja, aki nyitott a párbeszédre és rendelkezik a szükséges vezetői tapasztalattal.

Adrian Veștea elfogadta a felkérést, és megköszönte a bizalmat az államfőnek.

Kijelentette, hogy jól ismeri a román állam működését, tisztában van az emberek elvárásaival és a megoldásra váró problémákkal. A politikus emlékeztetett arra, hogy harminc éve tagja a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), amelynek színeiben helyi tanácsosként, polgármesterként és megyei tanácselnökként is tevékenykedett, emellett miniszteri tisztséget is betöltött.

Nicușor Dan külön köszönetet mondott Tomac miniszterjelöltjeinek is, amiért készek voltak félretenni saját szakmai pályafutásukat annak érdekében, hogy a román állampolgárok szolgálatába álljanak.

Tomac: Nyitott voltam bármilyen észzerű kompromisszumra, de a pártoknál nem tapasztaltam hasonló hozzáállást

A miniszterelnöki megbízatásáról lemondott Eugen Tomac vasárnap kijelentette, hogy nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra a kormányalakítási tárgyalásokon, de

nem minden pártnál tapasztalt hasonló hozzáállást.

A Cotroceni-palotában tartott sajtónyilatkozatában az EP-képviselő megköszönte Nicușor Dan államfőnek a bizalmát, és sok sikert kívánt Adrian Veștea kijelölt miniszterelnöknek. Tomac elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt

azzal a meggyőződéssel kezdte meg a tárgyalásokat, hogy meg tudja győzni az európai pártcsaládokhoz tartozó demokratikus pártokat a támogatásáról.

Hozzátette, hogy őszintén és tisztességesen járt el, és nyitott volt a gyors kormányalakítást elősegítő észszerű kompromisszumokra. „Sajnálom, hogy nem minden pártnál találkoztam ugyanezzel a hozzáállással”– jelentette ki.
Eugen Tomac köszönetet mondott a miniszterjelöltjeinek, amiért elvállalták volna a feladatot.

Idézet
Sajnálom, hogy nem tudtam meggyőzni a pártokat, de bízom abban, hogy ami most következik, az Románia javát szolgálja

– nyilatkozta a politikus.

Belföld Politika
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