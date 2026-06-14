Tomac visszalépett, Adrian Veșteát kérte fel kormányalakításra Nicușor Dan

Eugen Tomac visszaadta kormányalakítási megbízását, ezért Nicușor Dan államfő vasárnap Adrian Veșteát kérte fel új kormány létrehozására. Az elnök szerint a politikai válságból végül csak egy pártok által támogatott politikai megoldás vezethet ki.

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A Cotroceni-palotában tartott vasárnap reggeli sajtónyilatkozaton Nicușor Dan megköszönte Eugen Tomacnak a felelősségvállalást és a komolyságot. Mint fogalmazott, sem ő, sem Tomac nem „kormányosdit akart játszani”, a politikai pártokkal folytatott egyeztetések alapján indultak el ezen az úton, időközben azonban egyértelművé vált, hogy a jelenlegi helyzet politikai megállapodást igényel.

Az államfő egyúttal bejelentette, hogy Adrian Veșteát bízza meg a kormányalakítással

Nicușor Dan szerint a liberális politikus végigjárta a közigazgatási ranglétrát: volt polgármester, megyei tanácselnök és miniszter is, miközben jelentős tapasztalatot szerzett az uniós források lehívásában és a közpénzek kezelésében.

– számol be az Agerpres .

Hozzátette, hogy határozottan Nyugat-barát személyiségnek tartja, aki nyitott a párbeszédre és rendelkezik a szükséges vezetői tapasztalattal.

Adrian Veștea elfogadta a felkérést, és megköszönte a bizalmat az államfőnek.

Kijelentette, hogy jól ismeri a román állam működését, tisztában van az emberek elvárásaival és a megoldásra váró problémákkal. A politikus emlékeztetett arra, hogy harminc éve tagja a Nemzeti Liberális Pártnak (PNL), amelynek színeiben helyi tanácsosként, polgármesterként és megyei tanácselnökként is tevékenykedett, emellett miniszteri tisztséget is betöltött.

Nicușor Dan külön köszönetet mondott Tomac miniszterjelöltjeinek is, amiért készek voltak félretenni saját szakmai pályafutásukat annak érdekében, hogy a román állampolgárok szolgálatába álljanak.

Tomac: Nyitott voltam bármilyen észzerű kompromisszumra, de a pártoknál nem tapasztaltam hasonló hozzáállást

A miniszterelnöki megbízatásáról lemondott Eugen Tomac vasárnap kijelentette, hogy nyitott volt bármilyen észszerű kompromisszumra a kormányalakítási tárgyalásokon, de