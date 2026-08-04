Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.

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A kormányfő bejegyzése szerint a Victoria-palotában tartott munkamegbeszélésen elemezték az üzemanyag-ellátás helyzetét, és az adatok javulást mutatnak – ismerteti az Agerpres.

korábban írtuk Gyanús az üzemanyagok drágulása? Kihasználhatták a korlátozás előtti „szélcsendet” a cégek a Versenytanács elnöke szerint Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználják az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért kúsznak egyre feljebb az üzemanyagárak – ismerte el Bogdan Chirițoiu, a Versenytanács elnöke.

Bolojan szerint az OMV finomítója teljes kapacitással működik, a Petromidia pedig kapacitásának mintegy 85 százalékán termel, és várhatóan a hét végéig visszatér a normális működéshez.

korábban írtuk Néhány banira vagyunk a 11 lejes dízeltől Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.

Mint arról beszámoltunk, kedden újabb 15-20 banival drágultak az üzemyanagok, a dízel ára pedig a Lukoil-töltőállomásokon néhány banira van a literenkénti 11 lejes ártól.