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Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 14:472026. augusztus 04., 14:47

2026. augusztus 04., 14:472026. augusztus 04., 14:47

A kormányfő bejegyzése szerint a Victoria-palotában tartott munkamegbeszélésen elemezték az üzemanyag-ellátás helyzetét, és az adatok javulást mutatnak – ismerteti az Agerpres.

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Bolojan szerint az OMV finomítója teljes kapacitással működik, a Petromidia pedig kapacitásának mintegy 85 százalékán termel, és várhatóan a hét végéig visszatér a normális működéshez.

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Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.

Mint arról beszámoltunk, kedden újabb 15-20 banival drágultak az üzemyanagok, a dízel ára pedig a Lukoil-töltőállomásokon néhány banira van a literenkénti 11 lejes ártól.

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