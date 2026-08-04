Bolojan szerint nem várhatók problémák az üzemanyag-ellátásban

Fotó: Borbély Fanni
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy nem várhatók problémák a lakosság, a mezőgazdaság és a fuvarozók üzemanyag-ellátásában.
2026. augusztus 04., 14:472026. augusztus 04., 14:47
2026. augusztus 04., 14:472026. augusztus 04., 14:47
A kormányfő bejegyzése szerint a Victoria-palotában tartott munkamegbeszélésen elemezték az üzemanyag-ellátás helyzetét, és az adatok javulást mutatnak – ismerteti az Agerpres.
Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az üzemanyagpiac szereplői kihasználják az időt a válsághelyzet kihirdetéséig, és ezért kúsznak egyre feljebb az üzemanyagárak – ismerte el Bogdan Chirițoiu, a Versenytanács elnöke.
Bolojan szerint az OMV finomítója teljes kapacitással működik, a Petromidia pedig kapacitásának mintegy 85 százalékán termel, és várhatóan a hét végéig visszatér a normális működéshez.
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
Mint arról beszámoltunk, kedden újabb 15-20 banival drágultak az üzemyanagok, a dízel ára pedig a Lukoil-töltőállomásokon néhány banira van a literenkénti 11 lejes ártól.
Tovább emelkedtek kedden is az üzemanyagárak, a dízel litere már csak néhány banira van a 11 lejtől a Lukoil-töltőállomásokon.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kedden újabb vörös, narancssárga és sárga riasztásokat adott ki az egész országra kiterjedő rendkívüli hőség miatt. Máramarosban, a Bánságban és a Körösvidéken vörös a hőségriasztás.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest.
Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.
A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
Közterekre, játszóterekre, parkokba helyezett ki ivókutakat a marosvásárhelyi városháza a kánikulára való tekintettel. Kedden Marosvásárhelyen narancssárga vészjelzés van érvényben, a 35 Celsius fokot is meghaladja a levegő hőmérséklete.
Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
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