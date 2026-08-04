Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják

Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.

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A DNA brassói részlege a prefektúra épülete villanyhálózatának felújítása kapcsán fogalmazta meg a vádakat, amelyekre a nyomozási fázisban – az elmúlt több mint két évben – bizonyítékokat gyűjtöttek.

korábban írtuk Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.

Az ügyben a prefektus mellett eljárás folyik T. M. M., a kormányhivatal közbeszerzésekért felelős munkatársa és az Electroconstrucții – ELCO Kft., illetve annak vezetője, B. S. ellen.

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Az ügyészi vádirat szerint az ügyben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a következő tényállás állapítható meg: 2021. szeptembere és 2021. decembere között a vádlottak, Ráduly István és T. M. M, prefektusi, illetve közbeszerzési tanácsadói minőségükben, előzetes megállapodás alapján a vádlott B. S.-el, az ELCO Kft képviselőjével, a közbeszerzési eljárás során

előnyben részesítették az említett céget a prefektusi hivatalban végzendő általános felújítási és elektromos javítási munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződéskötéskor,

mellőzve az elsődleges jogszabályi rendelkezéseket.

A valóságban azonban a projekt célja az intézmény elektromos hálózatának korszerűsítése lett volna, amely kötelező előkészítő lépések betartását igényelte volna, mint például a hálózat műszaki szakértői vizsgálata (figyelembe véve a fogyasztók számának növekedését), új műszaki terv készítése, valamint új műszaki-gazdasági dokumentáció készítése és annak elküldése a finanszírozó belügyminisztérium részére. Az ügyészség szerint azonban éppen azért, hogy megkerüljék az ilyen beruházásokra vonatkozó jogszabályokat (amely beruházás már 2008 óta szükséges lett volna), Ráduly István és T. M. M.