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Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják

Ráduly István 2021. március végétől vezeti Kovászna Megye Prefektusi Hivatalát • Fotó: Tuchiluș Alex

Ráduly István 2021. március végétől vezeti Kovászna Megye Prefektusi Hivatalát

Fotó: Tuchiluș Alex

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Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.

Bodor Tünde

2026. augusztus 04., 11:332026. augusztus 04., 11:33

2026. augusztus 04., 13:112026. augusztus 04., 13:11

A DNA brassói részlege a prefektúra épülete villanyhálózatának felújítása kapcsán fogalmazta meg a vádakat, amelyekre a nyomozási fázisban – az elmúlt több mint két évben – bizonyítékokat gyűjtöttek.

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Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen
Vádat emelt a DNA Ráduly István háromszéki prefektus ellen

Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.

Az ügyben a prefektus mellett eljárás folyik T. M. M., a kormányhivatal közbeszerzésekért felelős munkatársa és az Electroconstrucții – ELCO Kft., illetve annak vezetője, B. S. ellen.

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Az ügyészi vádirat szerint az ügyben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a következő tényállás állapítható meg: 2021. szeptembere és 2021. decembere között a vádlottak, Ráduly István és T. M. M, prefektusi, illetve közbeszerzési tanácsadói minőségükben, előzetes megállapodás alapján a vádlott B. S.-el, az ELCO Kft képviselőjével, a közbeszerzési eljárás során

  • előnyben részesítették az említett céget a prefektusi hivatalban végzendő általános felújítási és elektromos javítási munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződéskötéskor,

  • mellőzve az elsődleges jogszabályi rendelkezéseket.

A valóságban azonban a projekt célja az intézmény elektromos hálózatának korszerűsítése lett volna, amely kötelező előkészítő lépések betartását igényelte volna, mint például a hálózat műszaki szakértői vizsgálata (figyelembe véve a fogyasztók számának növekedését), új műszaki terv készítése, valamint új műszaki-gazdasági dokumentáció készítése és annak elküldése a finanszírozó belügyminisztérium részére. Az ügyészség szerint azonban éppen azért, hogy megkerüljék az ilyen beruházásokra vonatkozó jogszabályokat (amely beruházás már 2008 óta szükséges lett volna), Ráduly István és T. M. M.

azt a látszatot keltették, hogy csupán folyó javítási munkálatokról van szó.

A vádlottak az ügyészség szerint a cég érdekeit kívánták előnyben részesíteni, aminek következtében a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal költségvetését 356 025 lej kár érte. Ez az összeg a teljes szerződés értékét képviseli. A vádirat szerint ebből

77 142 lejt olyan anyagokra számoltak el, amelyeket a szerződés teljesítése során valójában nem használtak fel.

A munkálatok odaítélési eljárása az ügyészség szerint pusztán formális volt: T. M. M. megteremtette volna az összes feltételt a feltételezett odaítéléshez, azaz elkészítette a feladatfüzetet és a műszaki leírást, amelyeket Ráduly István írt alá, miközben ezeket lényegében a kedvezményezett cég képviselője, B. S. határozta meg, mint ahogy a szerződéses feltételeket is az ELCO Kft. állapította meg.

A cég ajánlatát állítólag a benyújtási határidő lejártát követően módosították, ami a társaság kizárását kellett volna eredményezze a közbeszerzési eljárásból.

Az államnak okozott kár megtérítése érdekében a DNA javasolja a Kovászna megyei törvényszéknek, hogy zárolja az ügy minden érintettjének ingatlanvagyonát.

A közlemény végül hangsúlyozza, a vádirat véglegesítése nem egyenértékű az illető bűnösségének kimondásával. A végleges bírósági ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

„Töretlen szolidaritással” áll ki a Háromszék területi RMDSZ Ráduly István mellett

„Fontosnak tartjuk leszögezni: az ártatlanság vélelme nem csupán jogi kifejezés, hanem a jogállam és az emberi méltóság alapvető pillére, amely őt is maradéktalanul megilleti” – fogalmaz közleményében a Háromszék Területi RMDSZ Állandó Tanácsa.

„Ráduly István polgármesteri és prefektusi tisztségében egyaránt évek óta szolgálja Háromszéket. Polgármesterként a helyi közösség építéséért, Kovászna megye prefektusaként pedig térségünk stabilitásáért dolgozott nap mint nap. Hosszú és eredményes vezetői életpályája igazolja, hogy munkáját mindig felelősségteljesen, a közérdeket szem előtt tartva végezte” – olvasható az állásfoglalásban.

Ráduly István 2021. március 31-től Kovászna megye prefektusa.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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