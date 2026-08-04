Ezekkel vádolják a Kovászna megye prefektusát, akinek a vagyonát is zárolják

Ráduly István 2021. március végétől vezeti Kovászna Megye Prefektusi Hivatalát
Fotó: Tuchiluș Alex
Zárolták Ráduly István vagyonát – közleményben ismertette a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) a háromszéki prefektus elleni vádakat. Az ügyben a prefektus mellett másik két személy ellen is eljárás folyik.
2026. augusztus 04., 11:332026. augusztus 04., 11:33
2026. augusztus 04., 13:112026. augusztus 04., 13:11
A DNA brassói részlege a prefektúra épülete villanyhálózatának felújítása kapcsán fogalmazta meg a vádakat, amelyekre a nyomozási fázisban – az elmúlt több mint két évben – bizonyítékokat gyűjtöttek.
Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.
Az ügyben a prefektus mellett eljárás folyik T. M. M., a kormányhivatal közbeszerzésekért felelős munkatársa és az Electroconstrucții – ELCO Kft., illetve annak vezetője, B. S. ellen.
Az ügyészi vádirat szerint az ügyben rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a következő tényállás állapítható meg: 2021. szeptembere és 2021. decembere között a vádlottak, Ráduly István és T. M. M, prefektusi, illetve közbeszerzési tanácsadói minőségükben, előzetes megállapodás alapján a vádlott B. S.-el, az ELCO Kft képviselőjével, a közbeszerzési eljárás során
előnyben részesítették az említett céget a prefektusi hivatalban végzendő általános felújítási és elektromos javítási munkálatok kivitelezésére vonatkozó szerződéskötéskor,
mellőzve az elsődleges jogszabályi rendelkezéseket.
A valóságban azonban a projekt célja az intézmény elektromos hálózatának korszerűsítése lett volna, amely kötelező előkészítő lépések betartását igényelte volna, mint például a hálózat műszaki szakértői vizsgálata (figyelembe véve a fogyasztók számának növekedését), új műszaki terv készítése, valamint új műszaki-gazdasági dokumentáció készítése és annak elküldése a finanszírozó belügyminisztérium részére. Az ügyészség szerint azonban éppen azért, hogy megkerüljék az ilyen beruházásokra vonatkozó jogszabályokat (amely beruházás már 2008 óta szükséges lett volna), Ráduly István és T. M. M.
A vádlottak az ügyészség szerint a cég érdekeit kívánták előnyben részesíteni, aminek következtében a Kovászna Megyei Prefektusi Hivatal költségvetését 356 025 lej kár érte. Ez az összeg a teljes szerződés értékét képviseli. A vádirat szerint ebből
A munkálatok odaítélési eljárása az ügyészség szerint pusztán formális volt: T. M. M. megteremtette volna az összes feltételt a feltételezett odaítéléshez, azaz elkészítette a feladatfüzetet és a műszaki leírást, amelyeket Ráduly István írt alá, miközben ezeket lényegében a kedvezményezett cég képviselője, B. S. határozta meg, mint ahogy a szerződéses feltételeket is az ELCO Kft. állapította meg.
Az államnak okozott kár megtérítése érdekében a DNA javasolja a Kovászna megyei törvényszéknek, hogy zárolja az ügy minden érintettjének ingatlanvagyonát.
A közlemény végül hangsúlyozza, a vádirat véglegesítése nem egyenértékű az illető bűnösségének kimondásával. A végleges bírósági ítélet megszületéséig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.
„Fontosnak tartjuk leszögezni: az ártatlanság vélelme nem csupán jogi kifejezés, hanem a jogállam és az emberi méltóság alapvető pillére, amely őt is maradéktalanul megilleti” – fogalmaz közleményében a Háromszék Területi RMDSZ Állandó Tanácsa.
„Ráduly István polgármesteri és prefektusi tisztségében egyaránt évek óta szolgálja Háromszéket. Polgármesterként a helyi közösség építéséért, Kovászna megye prefektusaként pedig térségünk stabilitásáért dolgozott nap mint nap. Hosszú és eredményes vezetői életpályája igazolja, hogy munkáját mindig felelősségteljesen, a közérdeket szem előtt tartva végezte” – olvasható az állásfoglalásban.
Ráduly István 2021. március 31-től Kovászna megye prefektusa.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter kedden bejelentette, hogy a hadsereg szakértői által végrehajtott robbantásos művelet eredményeként a Duna vízszintje 2 centiméterrel emelkedett a csernavodai atomerőmű környékén a hétfői szinthez képest.
A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
Közterekre, játszóterekre, parkokba helyezett ki ivókutakat a marosvásárhelyi városháza a kánikulára való tekintettel. Kedden Marosvásárhelyen narancssárga vészjelzés van érvényben, a 35 Celsius fokot is meghaladja a levegő hőmérséklete.
Az esti órákban, magasabb árakon importált elektromos energia közvetetten befolyásolni fogja az árakat az ősszel, de nem olyan mértékben, hogy jelentős áremelkedést okozzon – jelentette ki hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök.
Újabb 30 nappal meghosszabbította hétfőn a legfelsőbb bíróság Gigi Ștefan és Teodor Niță, a konstancai területi ügyészség két volt ügyészének előzetes letartóztatását.
A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.
A rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiaválság következtében több nagy energiaigényű romániai vállalat – köztük az ország két autógyára – ideiglenesen leállította termelését.
szóljon hozzá!