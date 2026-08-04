Anyanyelvből pótérettségiznek a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden

Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.

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Szerdán és csütörtökön az idegen nyelvi kompetenciákat, csütörtökön és pénteken pedig a digitális kompetenciákat mérik fel.

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Az oktatási minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint az első írásbeli vizsgát augusztus 10-én tartják román nyelv és irodalomból, a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból pedig augusztus 11-én mérik fel a diákok tudását.

A szaknak megfelelő választott tantárgyból augusztus 12-én lesz az írásbeli vizsga, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok pedig augusztus 13-án írják meg az anyanyelv és irodalom vizsgadolgozatot.