Három autó ütközött össze Szászrégenben

Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Három személygépkocsi ütközött kedden reggel a Mihai Eminescu utcában, Szászrégenben, ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, míg a harmadik sérült állapota súlyosabb volt, és

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szászrégeni hivatásos tűzoltók vonultak ki egy műszaki mentőjárművel és egy rohammentővel (SMURD), mellettük a mentőszolgálat egy mentőegysége is részt vett a beavatkozásban.

Hirdetés

A tűzoltók biztonságosan kiszabadították a sérültet, aki a helyszínen elsősegélyben részesült, majd további vizsgálatokra a szászrégeni sürgősségi osztályra szállították.