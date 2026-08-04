Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három autó ütközött össze Szászrégenben

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 10:282026. augusztus 04., 10:28

Három személygépkocsi ütközött kedden reggel a Mihai Eminescu utcában, Szászrégenben, ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, míg a harmadik sérült állapota súlyosabb volt, és

beszorult a járműbe.

A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szászrégeni hivatásos tűzoltók vonultak ki egy műszaki mentőjárművel és egy rohammentővel (SMURD), mellettük a mentőszolgálat egy mentőegysége is részt vett a beavatkozásban.

Hirdetés

A tűzoltók biztonságosan kiszabadították a sérültet, aki a helyszínen elsősegélyben részesült, majd további vizsgálatokra a szászrégeni sürgősségi osztályra szállították.

Marosszék Szászrégen
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Miért alacsony Romániában a Duna vízállása, ha az elmúlt hetekben heves esőzések voltak?
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Székelyhon

Hátulról ütötte fejbe a rendőrt egy 17 éves lány
Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Székelyhon

Leégett egy vendéglátóegység Madéfalván
Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Székely Sport

Egy nappal később játsszák a Sepsi OSK–FCSB meccset
Miért alacsony Romániában a Duna vízállása, ha az elmúlt hetekben heves esőzések voltak?
Krónika

Miért alacsony Romániában a Duna vízállása, ha az elmúlt hetekben heves esőzések voltak?
Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Székely Sport

Megkezdte a felkészülést a VSK Székelyudvarhely, erős kerettel hangolnak a futsalbajnokságra
Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Nőileg

Negyedszázad a moldvai magyar oktatásban
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. augusztus 04., kedd

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda

Az autópálya-építés nyomán megnövekedett forgalom következtében tíz nap alatt mintegy 2800 kamion halad át Nyárádszeredán. A település ezért napi 106 lejes útdíjat vezetett be a nehézgépjárművekre, hogy részben fedezze az utak javításnak költségeit.

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
2026. augusztus 04., kedd

Nem büntetés, csak a napi illeték – útdíjjal fedezi a kamionforgalom okozta károkat Nyárádszereda
Hirdetés
2026. augusztus 03., hétfő

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen

Vízkorlátozást vezettek be több mezőségi településen, mert a kánikulában jelentősen nőtt a fogyasztás, és a hálózat nem bírja a terhelést. Bár a folyók vízszintje csökkent, Maros megye többi részén elegendő vizet tudnak biztosítani a lakosság ellátásához.

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
2026. augusztus 03., hétfő

Nem bírja a hálózat a megnövekedett fogyasztást, vízkorlátozást vezettek be a Mezőségen
2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás

Százhetvenöttel bővítik a fizetős parkolóhelyek számát Marosvásárhelyen, a Székely vértanúk emlékmű környékén is díjkötelesek lesznek a parkolók.

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
2026. augusztus 03., hétfő

A tömbházak között is fizetős lesz a parkolás
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben

Közúti balesethez riasztották vasárnap délután a nagysármási tűzoltókat. Két személygépkocsi ütközött, melyekben összesen 7-en utaztak.

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
2026. augusztus 02., vasárnap

Két autó ütközött Nagysármáson, hét ember érintett a balesetben
Hirdetés
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál

Lezárult a középiskolai iratkozás első szakasza, de a nyolcadik osztály végén meghozott döntés nem végleges. A pályaválasztás fontos állomás, ugyanakkor később is lehet irányt váltani.

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
2026. augusztus 02., vasárnap

Nem végleges a nyolcadikos döntés az iskolaválasztásnál
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne

Lesodródott az útról és a felborult állt meg egy autó szombat éjjel Dicsőszentmártonban. A balesetnek egy könnyebb sérültje van.

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
2026. augusztus 02., vasárnap

Felborult egy autó Maros megyében, többen is utaztak benne
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván

Lakóház gyulldt ki a Görgényszentimréhez tartozó Kásván szombat délután.

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
2026. augusztus 01., szombat

Lakóház gyulladt ki a Maros megyei Kásván
Hirdetés
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut

Ezután nem csak kőfalakat és vizet láthatnak a Bözödújfalusi-tóból kimagasló Összetartozás templomához érkezők, hanem a hang- és fény installációkkal megalkotott kiállítást is, hogy átérezhetőbb legyen a víz alá süllyesztett falu története.

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
2026. augusztus 01., szombat

Bözödújfalu utolsó szívdobbanásai – fény- és hangjáték idézi meg a víz alá süllyedt falut
2026. július 30., csütörtök

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények

Emelik a 2026–2027-es évadtól a Maros Megyei Tanácshoz tartozó több kulturális intézmény jegyárait, miközben új, egész napos kombinált belépőket is bevezetnek. A drágítás indoklásai a megyei önkormányzat ülésén is elhangzottak.

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
2026. július 30., csütörtök

Ahogy az várható volt: drágítanak a kulturális intézmények
2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében

Személygépkocsi borult az árokba Segesvár közelében csütörtök délelőtt, a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Autó borult az árokba Segesvár közelében
Autó borult az árokba Segesvár közelében
2026. július 30., csütörtök

Autó borult az árokba Segesvár közelében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!