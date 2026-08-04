Három autó ütközött össze Szászrégenben

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Fotó: Tuchiluș Alex
Három ember sérült meg kedd reggel Szászrégenben közúti balesetben, egyiküket a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a roncsok közül.
Három személygépkocsi ütközött kedden reggel a Mihai Eminescu utcában, Szászrégenben, ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, míg a harmadik sérült állapota súlyosabb volt, és
A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint a helyszínre a szászrégeni hivatásos tűzoltók vonultak ki egy műszaki mentőjárművel és egy rohammentővel (SMURD), mellettük a mentőszolgálat egy mentőegysége is részt vett a beavatkozásban.
A tűzoltók biztonságosan kiszabadították a sérültet, aki a helyszínen elsősegélyben részesült, majd további vizsgálatokra a szászrégeni sürgősségi osztályra szállították.
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