A történelmi mélypont alá süllyedhet augusztus 10-ére a Duna vízhozama Romániában

Fotó: Facebook/Apele Române
A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
2026. augusztus 04., 10:062026. augusztus 04., 10:06
2026. augusztus 04., 10:072026. augusztus 04., 10:07
Ez a mennyiség alacsonyabb az 1985-ben mért 1400 köbméteres történelmi mélypontnál - közölte kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) – ismerteti az Agerpres.
Az INHGA szerint Csernavoda térségében a kormány által elrendelt sürgősségi beavatkozások a Bala-ág környékén csökkenthetik ezt a tendenciát, emiatt a hidrológiai előrejelzések jelenleg nem mérvadóak arra a szakaszra. A Vaskapu alatti területeken a vízhozam általában csökken.
A Román Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Bala-ág közelében levő Pârjoaia szikla elmozdítására irányuló, hétfőn végzett robbantásos műveletek eredményesek voltak, jelentős mennyiségű követ bontottak le.
Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.
Az akció célja
– magyarázták az ANAR képviselői.
A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án ellenőrzött körülmények között leállították a kritikusan lecsökkent vízszint miatt, és
Az atomerőmű két, egyenként 700 megawattos kapacitású reaktora együttesen a romániai energiatermelés mintegy 20 százalékát biztosítja.
A múlt hét végén a román hatóságok országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt, amelyet az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama okoz.
A Duna rendkívül alacsony vízállása látványos nyomot hagyott Baján: a Sugovica medre szinte teljesen kiszáradt.
Folytatódik az idei pótérettségi, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok kedden és szerdán vizsgáznak anyanyelvi szóbeli kommunikációs készségekből. A szóbeli vizsgák hétfőn kezdődtek a román nyelvű kommunikációs készségek felmérésével.
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