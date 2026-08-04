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A történelmi mélypont alá süllyedhet augusztus 10-ére a Duna vízhozama Romániában

• Fotó: Facebook/Apele Române

Fotó: Facebook/Apele Române

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A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.

Székelyhon

2026. augusztus 04., 10:062026. augusztus 04., 10:06

2026. augusztus 04., 10:072026. augusztus 04., 10:07

Ez a mennyiség alacsonyabb az 1985-ben mért 1400 köbméteres történelmi mélypontnál - közölte kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) – ismerteti az Agerpres.

A Duna sokéves átlagvízhozama augusztusban 3900 köbméter/másodperc.

Az INHGA szerint Csernavoda térségében a kormány által elrendelt sürgősségi beavatkozások a Bala-ág környékén csökkenthetik ezt a tendenciát, emiatt a hidrológiai előrejelzések jelenleg nem mérvadóak arra a szakaszra. A Vaskapu alatti területeken a vízhozam általában csökken.

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A Román Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Bala-ág közelében levő Pârjoaia szikla elmozdítására irányuló, hétfőn végzett robbantásos műveletek eredményesek voltak, jelentős mennyiségű követ bontottak le.

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Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.

Az akció célja

a Duna vízszintcsökkenésének megállítása és 10-12 centiméterrel való megemelése Csernavoda térségében, ahol a Duna vizét az atomerőmű reaktorainak hűtésére használják

– magyarázták az ANAR képviselői.

A cernavodai atomerőmű 1-es reaktorát július 28-án ellenőrzött körülmények között leállították a kritikusan lecsökkent vízszint miatt, és

fennáll a veszélye a 2-es reaktor lekapcsolásának is.

Az atomerőmű két, egyenként 700 megawattos kapacitású reaktora együttesen a romániai energiatermelés mintegy 20 százalékát biztosítja.

A múlt hét végén a román hatóságok országos energetikai válsághelyzetet hirdettek Romániában augusztusra a villamosenergia-termelés csökkenése miatt, amelyet az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama okoz.

Belföld
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