A történelmi mélypont alá süllyedhet augusztus 10-ére a Duna vízhozama Romániában

A Duna vízhozama a következő napokban enyhén csökken, és augusztus 10-ére eléri az 1350 köbmétert másodpercenként Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.

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Ez a mennyiség alacsonyabb az 1985-ben mért 1400 köbméteres történelmi mélypontnál - közölte kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) – ismerteti az Agerpres .

Az INHGA szerint Csernavoda térségében a kormány által elrendelt sürgősségi beavatkozások a Bala-ág környékén csökkenthetik ezt a tendenciát, emiatt a hidrológiai előrejelzések jelenleg nem mérvadóak arra a szakaszra. A Vaskapu alatti területeken a vízhozam általában csökken.

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A Román Vízügyi Igazgatóság közlése szerint a Bala-ág közelében levő Pârjoaia szikla elmozdítására irányuló, hétfőn végzett robbantásos műveletek eredményesek voltak, jelentős mennyiségű követ bontottak le.

korábban írtuk Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal nyitottak utat a Dunának Csernavoda felé – videóval Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.

Az akció célja