Energiaválság Romániában: leálltak az autógyárak, a kormány takarékosságra szólít fel

Fotó: Gov.ro
A rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiaválság következtében több nagy energiaigényű romániai vállalat – köztük az ország két autógyára – ideiglenesen leállította termelését.
A lépés célja az ország villamosenergia-fogyasztásának csökkentése – jelentette be hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy Románia az esti, 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban több mint 2000 megawattos energiadeficittel küzd, amelyet jelenleg importból fedez. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térség több országa is jelentős villamosenergia-behozatalra szorul, így
Ilie Bolojan ezért önkéntes villamosenergia-megtakarításra kérte a lakosságot, az ipari szereplőket és az állami intézményeket, különösen az esti csúcsidőszakban.
A román kormány emellett olyan rendelet elfogadására készül, amely felhatalmazná az országos villamosenergia-hálózatot működtető Transelectricát arra, hogy
Erre akkor kerülhet sor, ha az önkéntes takarékossági intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek az energiahiány kezelésére.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ügyvivő román miniszterelnök, Ilie Bolojan péntek este bejelentette, hogy augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek a villamosenergia-termelés visszaesése miatt.
Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.
Az aszály és a folyók – különösen a Duna – alacsony vízhozama miatt több energiatermelő kapacitás működése is veszélybe került. A csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát a héten már leállították a kritikusan alacsony vízszint miatt. Amennyiben a 2-es reaktort is le kell kapcsolni, Románia teljes atomenergia-termelése átmenetileg megszűnik
A rendkívüli hőség miatt országos szinten fokozza az ellenőrzéseket a Munkaügyi Felügyelet, elsősorban azokban az ágazatokban, ahol a munkavállalók a szabadban dolgoznak, és fokozottan ki vannak téve a magas hőmérsékletnek.
Átalakul Sepsiszentgyörgy tömegközlekedése és parkolási rendszere: péntektől három új járatot indítanak. Ráadásul szinte minden buszvonal módosul, bővülnek a buszmegállók, és több ponton változnak a parkolási szabályok is.
Nincs olyan forgatókönyv, amely szerint a lakosság áram nélkül maradna, a háztartási fogyasztás fedezéséhez szükséges hazai termelés stabil – jelentette ki hétfőn Cristian Bușoi energiaügyi államtitkár.
Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.
Száznyolcvan kilogramm robbanóanyaggal mozdítottak el egy sziklát a Duna Bala-ágának közelében, hogy vizet tereljenek a csernavodai atomerőművet tápláló Öreg-Duna medrébe – jelentette be hétfőn Radu Miruță.
Vádat emelt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly István háromszéki prefektus ellen, miután több mint két és fél évig nyomozott a prefektúra villanyhálózatának felújítása, az épületen végzett munkálatok és egyes föld-visszaszolgáltatási ügyek miatt.
Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szerdáig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Térségünkben Maros megyében narancs jelzésű hőségriasztás van érvényben.
A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
szóljon hozzá!