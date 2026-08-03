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Energiaválság Romániában: leálltak az autógyárak, a kormány takarékosságra szólít fel

• Fotó: Gov.ro

Fotó: Gov.ro

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A rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiaválság következtében több nagy energiaigényű romániai vállalat – köztük az ország két autógyára – ideiglenesen leállította termelését.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 17:012026. augusztus 03., 17:01

A lépés célja az ország villamosenergia-fogyasztásának csökkentése – jelentette be hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy Románia az esti, 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban több mint 2000 megawattos energiadeficittel küzd, amelyet jelenleg importból fedez. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térség több országa is jelentős villamosenergia-behozatalra szorul, így

az importlehetőségek is korlátozottabbak.

Ilie Bolojan ezért önkéntes villamosenergia-megtakarításra kérte a lakosságot, az ipari szereplőket és az állami intézményeket, különösen az esti csúcsidőszakban.

A cél az ország energiaellátásának stabilizálása és az esetleges ellátási zavarok megelőzése.

A román kormány emellett olyan rendelet elfogadására készül, amely felhatalmazná az országos villamosenergia-hálózatot működtető Transelectricát arra, hogy

szükség esetén korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását.

Erre akkor kerülhet sor, ha az önkéntes takarékossági intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek az energiahiány kezelésére.

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Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ügyvivő román miniszterelnök, Ilie Bolojan péntek este bejelentette, hogy augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek a villamosenergia-termelés visszaesése miatt.

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Belföld
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