Energiaválság Romániában: leálltak az autógyárak, a kormány takarékosságra szólít fel

A rendkívüli szárazság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt kialakult energiaválság következtében több nagy energiaigényű romániai vállalat – köztük az ország két autógyára – ideiglenesen leállította termelését.

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A lépés célja az ország villamosenergia-fogyasztásának csökkentése – jelentette be hétfőn Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök. A kormányfő közölte, hogy Románia az esti, 19 és 23 óra közötti csúcsidőszakban több mint 2000 megawattos energiadeficittel küzd, amelyet jelenleg importból fedez. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térség több országa is jelentős villamosenergia-behozatalra szorul, így

Ilie Bolojan ezért önkéntes villamosenergia-megtakarításra kérte a lakosságot, az ipari szereplőket és az állami intézményeket, különösen az esti csúcsidőszakban.

A cél az ország energiaellátásának stabilizálása és az esetleges ellátási zavarok megelőzése.

A román kormány emellett olyan rendelet elfogadására készül, amely felhatalmazná az országos villamosenergia-hálózatot működtető Transelectricát arra, hogy

Erre akkor kerülhet sor, ha az önkéntes takarékossági intézkedések nem bizonyulnak elegendőnek az energiahiány kezelésére.

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Ahogy arról korábban beszámoltunk, az ügyvivő román miniszterelnök, Ilie Bolojan péntek este bejelentette, hogy augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek a villamosenergia-termelés visszaesése miatt.

korábban írtuk Regionális energiaválságot okoz a Duna apadása: Romániában is veszélyben az atomerőmű Miközben Magyarországon vasárnapra teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű a Duna rekordalacsony vízállása miatt, Romániában is egyre súlyosabbá válik a helyzet.

Az aszály és a folyók – különösen a Duna – alacsony vízhozama miatt több energiatermelő kapacitás működése is veszélybe került. A csernavodai atomerőmű 1-es reaktorát a héten már leállították a kritikusan alacsony vízszint miatt. Amennyiben a 2-es reaktort is le kell kapcsolni, Románia teljes atomenergia-termelése átmenetileg megszűnik