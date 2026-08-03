Pár napig még el kell viseljük a kánikulát

Fotó: Tuchiluș Alex
A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.
Eszerint péntek 10 óráig kitart az ország nagy részére kiterjedő hőhullám.
Addig kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index eléri vagy meghaladja a kritikus 80 egységes. A csúcshőmérsékletek a tengerparton 28 és 33 fok között, a Nyugati-síkságon pedig 40 fok körül alakulnak.
A tengerparton, a nyugati régiókban és elszórtan az ország más térségeiben trópusi éjszakák várhatók, 20–26 fokos minimumokkal – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt hétfőn 12 óra 34 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
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Harmadfokú hőségriasztás van érvényben szerdáig Szatmár, Bihar, Arad és Temes megyében. Térségünkben Maros megyében narancs jelzésű hőségriasztás van érvényben.
A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
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Több mint 33 ezer diák iratkozott be a hétfőn kezdődő pótérettségire.
Hétfőtől csütörtökig újabb rendkívüli ülésszakot tart a parlament.
A hadsereg radarrendszere vasárnap délután egy drónt észlelt az ukrán-román folyami határ közelében. A helyzet megfigyelésére 15 óra 17 perckor felszállt két F-16-os vadászgép a borceai 86-os légibázisról.
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