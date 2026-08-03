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Pár napig még el kell viseljük a kánikulát

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

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A meteorológiai szolgálat hétfői előrejelzése szerint péntek reggelig az egész országban kánikula és rendkívül magas hőmérsékletek várhatók.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 13:572026. augusztus 03., 13:57

Eszerint péntek 10 óráig kitart az ország nagy részére kiterjedő hőhullám.

Addig kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index eléri vagy meghaladja a kritikus 80 egységes. A csúcshőmérsékletek a tengerparton 28 és 33 fok között, a Nyugati-síkságon pedig 40 fok körül alakulnak.

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A tengerparton, a nyugati régiókban és elszórtan az ország más térségeiben trópusi éjszakák várhatók, 20–26 fokos minimumokkal – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.

Belföld Időjárás
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