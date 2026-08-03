Nem sokkal dél után rengett a föld

2026. augusztus 03., hétfő

Csütörtökig kitart a kánikula, utána viharosra fordul az időjárás

Csütörtök-péntekig tovább melegszik az idő Románia legtöbb régiójában, ahol kánikulára és fokozott hőterhelésre kell számítani, utána azonban fokozatos lehűlés kezdődik, és nő a záporok, zivatarok valószínűsége.