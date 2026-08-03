Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is

A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Román Vízügyi Igazgatóság szerint Csernavoda térségében

Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sokéves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter – ismerteti a vízügyi igazgatóság adatait az Agerpres .

Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal – közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).

a Duna vízszintje naponta mintegy 2-3 centiméterrel csökken, és a jelenlegi körülmények között még négy-öt napig biztosít hűtővizet az atomerőműnek.

A Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese, Sorin Rîndașu tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter/másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter/másodpercre csökkenhet. Ezért sürgősségi beavatkozásokkal próbálják a víz egy részét a Bala-ágból az Öreg-Duna medrébe terelni:

a román haditengerészet segítségével végzett mederfelmérések alapján kövekkel megrakott uszályokat süllyesztenek el.

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek az áramtermelés csökkenése miatt.

Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség.

A kormány 7 millió lejt utalt ki a közlekedési minisztériumnak azokra a csernavodai munkálatokra, amelyekkel biztosítani lehet az atomerőmű 2-es reaktorának működését.

A hatóságok szerint az esti órákban önkéntes fogyasztáscsökkentésre is szükség van.