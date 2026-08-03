Történelmi mélypontra került a Duna vízhozama Romániában is

Fotó: Facebook/Apele Române
A Duna vízhozama a következő napokban másodpercenként 1400 köbméterre csökkenhet Báziásnál, ahol a folyam belép Romániába.
Ez a mennyiség megegyezik az 1985-ben mért történelmi mélyponttal – közölte az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA).
Az előrejelzés szerint a vízhozam augusztus 9-éig ezen a szinten állandósul. A sokéves augusztusi átlag másodpercenként 3900 köbméter – ismerteti a vízügyi igazgatóság adatait az Agerpres.
A Román Vízügyi Igazgatóság szerint Csernavoda térségében
A Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató-helyettese, Sorin Rîndașu tájékoztatása szerint Báziásnál jelenleg 1590 köbméter/másodperces vízhozamot mérnek, de augusztus 7-éig ez a mennyiség körülbelül 1450 köbméter/másodpercre csökkenhet. Ezért sürgősségi beavatkozásokkal próbálják a víz egy részét a Bala-ágból az Öreg-Duna medrébe terelni:
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy Romániában augusztusra országos energetikai válsághelyzetet hirdettek az áramtermelés csökkenése miatt.
Az energiaügyi tárcát is vezető kormányfő szerint az intézkedésre az aszály, valamint a folyók és különösen a Duna alacsony vízhozama miatt volt szükség.
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A hatóságok szerint az esti órákban önkéntes fogyasztáscsökkentésre is szükség van.
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