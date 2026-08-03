Soha nem tankoltunk még ennyire drágán

Megállíthatatlanul emelkedik az üzemanyagok ára, a dízel litere egyes töltőállomásokon már a 11 lejhez közelít.

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A hétvégén is tovább emelkedtek az üzemanyag-árak Romániában. A Lukoil-töltőállomásokon a dízel 10,83 lejbe kerül literenként.

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Benzinfronton sem jobb a helyzet, ugyanis