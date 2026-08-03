Soha nem tankoltunk még ennyire drágán

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Fotó: Borbély Fanni
Megállíthatatlanul emelkedik az üzemanyagok ára, a dízel litere egyes töltőállomásokon már a 11 lejhez közelít.
A hétvégén is tovább emelkedtek az üzemanyag-árak Romániában. A Lukoil-töltőállomásokon a dízel 10,83 lejbe kerül literenként.
Benzinfronton sem jobb a helyzet, ugyanis
A benzin litere a Petrom hálózatában 9,41 lejbe, a Lukoilnál 9,44 lejbe, az az OMV-nél, a Rompetrolnál és a MOL-nál 9 lej 47 baniba került hétfőn.
A dízel litere a Petrom kutaknál 10 lej 57 baniba kerül, a MOL-nál 10,62 lej, míg az OMV és a Petrom kutaknál 10 lej 63 baniba kerül egy liter gázolaj. A Lukoilnál a legdrágább a dízel, itt 10 lej 83 banit kérnek a gázolaj literéért.
10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.
Mint arról beszámoltunk, pénteken rekord-drágulást jegyeztek az üzemanyag-piacon, ugyanis a márciusi, legmagasabb árak fölé emelkedett az üzemanyagok literenkénti ára. Az újabb drágulás pedig még ezt is felülmúlta.
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