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Soha nem tankoltunk még ennyire drágán

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

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Megállíthatatlanul emelkedik az üzemanyagok ára, a dízel litere egyes töltőállomásokon már a 11 lejhez közelít.

Székelyhon

2026. augusztus 03., 10:162026. augusztus 03., 10:16

A hétvégén is tovább emelkedtek az üzemanyag-árak Romániában. A Lukoil-töltőállomásokon a dízel 10,83 lejbe kerül literenként.

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Benzinfronton sem jobb a helyzet, ugyanis

a benzin literenkénti ára a 9 lej 50 banit közelíti a peco-online hétfői adatai szerint.

A benzin litere a Petrom hálózatában 9,41 lejbe, a Lukoilnál 9,44 lejbe, az az OMV-nél, a Rompetrolnál és a MOL-nál 9 lej 47 baniba került hétfőn.

A dízel litere a Petrom kutaknál 10 lej 57 baniba kerül, a MOL-nál 10,62 lej, míg az OMV és a Petrom kutaknál 10 lej 63 baniba kerül egy liter gázolaj. A Lukoilnál a legdrágább a dízel, itt 10 lej 83 banit kérnek a gázolaj literéért.

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Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon
Rekordáron a gázolaj, tovább nőnek az árak az üzemanyagtöltő-állomásokon

10 lej 58 banira emelkedett a dízel literenkénti ára pénteken a Lukoil-töltőállomásokon. Az felülmúlta a csütörtöki, rekordnak számító 10,53 lejes árat is.

Mint arról beszámoltunk, pénteken rekord-drágulást jegyeztek az üzemanyag-piacon, ugyanis a márciusi, legmagasabb árak fölé emelkedett az üzemanyagok literenkénti ára. Az újabb drágulás pedig még ezt is felülmúlta.

Belföld
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